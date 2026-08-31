2026 Mahindra Thar Facelift टेस्टिंग के दौरान दिखी: नए हेडलैंप्स, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील्स का मिलना हुआ कंफर्म!
फेसलिफ्ट थार में नए अलॉय व्हील्स और ऑल-एलईडी लाइटिंग दी जा सकती है
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महिंद्रा अपनी पॉपुलर ऑफ-रोड SUV, थार के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के हाइवे पर इस अपडेटेड मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे इसके नए डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इन स्पाई शॉट से यह साफ है कि महिंद्रा थार को और भी मॉडर्न और आकर्षक बनाने की तैयारी में है। नई थार फेसलिफ्ट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-
क्या कुछ आया है नजर?
टेस्टिंग के दौरान दिखी Thar पूरी तरह से कैमोफ्लाज से ढकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ बड़े बदलाव साफ नजर आ रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट में देखने को मिलेगा, जहां एक नया बंपर और नई ग्रिल दी जा सकती है। इसमें 5-डोर महिंद्रा थार रॉक्स की तरह LED हेडलैंप्स दिए गए हैं।
साइड प्रोफाइल की बात करें तो, व्हील-आर्क क्लैडिंग में मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे और इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे। फेसलिफ्ट थार में टर्न इंडिकेटर्स समेत पूरी लाइटिंग अब LED हो सकती है, जो मौजूदा थार में नहीं मिलती।
पीछे की तरफ भी थार रॉक्स जैसा ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद है, जिसमें नए LED टेललैंप्स और नए डिजाइन का बंपर शामिल हो सकता है।
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: फीचर्स और सेफ्टी
थार 3-डोर वर्जन में 10.25-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं, फेसलिफ्ट मॉडल में एक नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट-टॉप ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।
सुरक्षा के लिए मौजूदा थार में डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियर कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और बिल्ट-इन रोल केज जैसे फीचर्स मिलते हैं। जबकि, फेसलिफ्ट थार में 540-डिग्री कैमरा, ADAS टेक्नोलॉजी और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट: इंजन ऑप्शन
2026 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन मिलने जारी रह सकते हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-
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इंजन
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1.5-लीटर डीज़ल
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2-लीटर टर्बो पेट्रोल
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2.2-लीटर डीजल
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी
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पावर (पीएस)
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118 पीएस
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152 पीएस
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132 पीएस
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टॉर्क (एनएम)
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300 एनएम
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300 एनएम (एमटी) / 320 एनएम (एटी)
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300 एनएम
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ड्राइवट्रेन
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रियर-व्हील ड्राइव
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फोर-व्हील ड्राइव
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फोर-व्हील ड्राइव
महिंद्रा थार फेसलिफ्ट : संभावित लॉन्च, कीमत और मुकाबला
महिंद्रा ने फिलहाल नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट की ऑफिशियल लॉन्च डेट साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इसे इस साल फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च किया जा सकता है। नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट के कारण इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा रखी जा सकती है। वेरिएंट अनुसार इसकी कीमत में 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
वर्तमान में 3-डोर महिंद्रा थार की कीमत 9.99 लाख रुपये से 17.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। भारतीय बाजार में 3-डोर थार का सीधा मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर से है। जबकि, 5-डोर गुरखा बड़ी थार रॉक्स के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं, मारुति जिम्नी एक ऑफ-रोड फोकस्ड और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल है, लेकिन इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं है।
कारदेखो का क्या है कहना….
महिंद्रा थार अपने सेगमेंट में एक बेहद पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV है, जिसका दमदार लुक और ऑफ-रोड क्षमताएं ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। हालांकि, इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और फुल-LED लाइटिंग जैसे कुछ मॉडर्न फीचर्स की कमी महसूस होती है, जो आजकल इस प्राइस रेंज की कई SUVs में स्टैंडर्ड मिलती है। अब इस फेसलिफ्ट वर्जन के आने से यह सभी कमियां दूर हो जाएंगी। नए फीचर्स और एक फ्रेश डिज़ाइन के साथ, अपडेटेड थार नए ग्राहकों को भी अपनी ओर खींचेगी, जिससे यह फोर्स गुरखा के मुकाबले और भी मजबूत दावेदार बन जाएगी।