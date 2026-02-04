सभी
    2026 टाटा पंच में मिलते हैं नेक्सन वाले ये टॉप 10 फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

    नई टाटा पंच की सेफ्टी में बड़ा अपडेट हुआ है और ये इस मामले में पहले से बेहतर हो गई है

    प्रकाशित: फरवरी 04, 2026 10:57 am । सोनू

    56 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Punch From Tata Nexon

    टाटा पंच फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है जिसकी कीमत 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस अपडेट के साथ, टाटा मोटर्स का मकसद अपनी लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी कार को पहले से ज्यादा प्रीमियम, टेक्नोलॉजी से भरपूर और ज्यादा सुरक्षित बनाना था। हालांकि पंच गाड़ी ने अपनी रग्ड डिजाइन और शानदार सेफ्टी फीचर के साथ पहले ही अपनी अच्छी पहचान बना ली थी, लेकिन न्यू मॉडल में टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार नेक्सन वाले कई फीचर देकर और बेहतर किया गया है।

    यहां हम टाटा पंच के उन टॉप 10 फीचर के बारे में विस्तार से जानेंगे जो नेक्सन से लिए गए हैं:

    7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    नई पंच में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला अपग्रेड 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो नेक्सन के मिड वेरिएंट्स जैसा ही है।

    Tata Punch Facelift

    इस डिजिटल डिस्प्ले में कार की स्पीड, ट्रिप डिटेल्स, माइलेज, नेविगेशन और वार्निंग अलर्ट जैसी जानकारी एक क्रिस्प और मॉडर्न लेआउट में दिखती है। इससे पंच का केबिन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लगने लगा है।

    ध्यान देने वाली बात ये है कि नेक्सन कार के ऊपर वाले वेरिएंट्स में 10.25 इंच डिस्प्ले भी मिलती है।

    10.25-इंच इंफोटेनमेंट के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले

    पहले पंच में बड़े बैजल्स वाला 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था। अपडेट मॉडल में वही इंफोटेनमेंट है, लेकिन इसमें नेक्सन की तरह छोटे बैजल्स हैं। यह वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ-साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है।

    2026 Tata Punch Facelift infotainment

    टच-बेस्ड ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    टाटा पंच में पहले दिन से ही ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया था, लेकिन पुराने मॉडल के फिजिकल नोब्स और बटनों को अब नेक्सन के टच बेस्ड यूनिट से बदल दिया गया है। यह मॉडर्न दिखता है, लेकिन हमें पहले वाला सेटअप पसंद है क्योंकि इसे गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करना आसान था।

    Tata Punch Facelift centre console

    8-स्पीकर साउंड सिस्टम

    टाटा पंच न्यू मॉडल में नेक्सन वाला प्रीमियम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है, हालांकि नेक्सन में एक अतिरिक्त सबवुफर भी मिलता है।

    पुराने मॉडल की बात करें तो उसमें 6-स्पीकर ऑडियो सेटअप दिया गया था, जिसकी साउंड क्लैरिटी काफी बेहतर थी और बेहतर बेस रिस्पॉन्स व ज्यादा इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देता था। आपको चाहे रोजाना शहर में गाड़ी चलानी हो या फिर लंबी हाईवे ड्राइव करनी हो, इसका बेहतर ऑडियो सेटअप केबिन में कंफर्ट को बढ़ा देता है।

    2026 Tata Punch Facelift speaker

    6 एयरबैग स्टैंडर्ड

    टाटा मोटर्स की सेफ्टी पर लगातार फोकस को देखते हुए, नई पंच को सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ लॉन्च किया गया, जो नेक्सन और अधिकांश मॉडर्न कारों में भी देखे जा सकते हैं।

    Tata Punch Facelift

    6 एयरबैग में आगे, साइड और कर्टेन एयरबैग शामिल हैं जो आगे और पीछे वाले दोनों पैसेंजर की सुरक्षा बढ़ाते हैं। इस अपडेट से साफ तौर पर पंच पहले से ज्यादा सुरक्षित कार बन गई है और पुराने मॉडल की सबसे बड़ी कमी को दूर कर दिया है। टाटा पंच को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

    360 डिग्री कैमरा

    न्यू टाटा पंच का एक और बड़ा अपडेट 360 डिग्री कैमरा सिस्टम है, यह फीचर हम नेक्सन में भी देख चुके हैं। इस फीचर से तंग पार्किंग स्पेस में गाड़ी पार्क करने और भीड़ भाड़ वाले शहरी रास्तों में कार ड्राइव करना आसान हो जाता है। सिटी के लोगों और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए यह एक बहुत उपयोगी फीचर साबित होता है।

    Tata Punch facelift 360-degree camera

    हम टाटा के 360 डिग्री कैमरा सेटअप की क्लैरिटी की तारीफ करते हैं, जो इसे सेगमेंट के सबसे अच्छे कैमरा में से एक बनाता है।

    ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    यह एक ऐसा फीचर है जो 360 डिग्री कैमरा को कॉम्प्लिमेंट देता है और इस पैकेज को पूरा करता है। 2026 टाटा पंच में नेक्सन वाला ब्लाइंड व्यू मॉनिटर दिया गया है, जिससे रोड़ पर सेफ्टी काफी बढ़ जाती है।

    यह फीचर तब एक्टिवेट होता है जब आप इंडिकेटर को ऑन करते हैं, और इंफोटेनमेंट सिस्टम पर गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट का व्यू लाइव कैमरा फीड से दिखता है। इससे खासकर भारी ट्रैफिक में लेन बदलते समय साइड से टक्कर का खतरा कम होता है।

    एम्बिएंट लाइटिंग

    यह एक ऐसा फीचर है जो केबिन का माहौल बेहतर करता है। टाटा ने नई पंच में नेक्सन की तरह एम्बिएंट लाइटिंग दी है।

    डैशबोर्ड और फुटवेल एरिया के आसपास हल्के लाइटिंग एलिमेंट्स खासकर रात में केबिन को एक प्रीमियम टच देते हैं। इस अपग्रेड के बाद केबिन पहले से ज्यादा बेहतर हो गया है।

    कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स

    टाटा पंच 2026 मॉडल में कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, यह फीचर भी नेक्सन से लिया गया है। ये लैंप्स कम स्पीड में टर्न के दौरान रास्तों पर रोशनी करते है जिससे कॉर्नर्स पर और रात के समय ड्राइविंग के दौरान विजिबिलिटी बढ़ जाती है। यह एक प्रैक्टिकल सेफ्टी फीचर साबित होता है, खासकर शहर में और कम रोशनी वाली सड़क पर यह बहुत उपयोगी है।

    एयर प्यूरीफायर

    कई शहरों में एक्यूआई रीडिंग 400 से ऊपर होने के कारण, बाहर की हवा कार में बैठे लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि पंच में एक एयर प्यूरीफायर मिलता है जो कार के अंदर सर्कुलेट होने वाली हवा को साफ करता है, जिससे आपकी कार के अंदर की हवा अच्छी रहती है। यह धूल, एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों और नुकसानदायक प्रदूषण को फिल्टर करने में मदद करता है और केबिन को साफ और हेल्दी बनाए रखता है।

    2026 में मेट्रो सिटी के ग्राहकों के लिए यह एक बहुत उपयोगी फीचर है।

    बोनस: इल्लुमिनेटेड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

    इस लिस्ट में सबसे आखिर में टाटा का नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, यह नेक्सन समेत नए मॉडल में भी देखा गया है। यह न केवल केबिन को नया और मॉडर्न लुक देता है, बल्कि एर्गोनॉमिक्स को भी बेहतर करता है और ओवरऑल ड्राइविंग अनुभव भी अच्छा करता है।

    Tata Punch Facelift steering wheel

    हाल ही में टाटा ने नई पंच कार की डिलीवरी शुरू की है।

    इन अपडेट का पंच के लिए क्या मतलब है?

    नेक्सन के ये फीचर जुड़ने से टाटा पंच फेसलिफ्ट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और प्रीमियम कार बन गई है। इन नए फीचर ने माइक्रो एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी के बीच का अंतर कम कर दिया है, जिससे ग्राहकों को बजट बढ़ाए बिना प्रीमियम फीचर मिल रहे हैं।

    Tata Punch

    नेक्सन में अभी भी पंच के मुकाबले कई चीजों का एडवांटेज है, लेकिन यह अंतर कम हो गया है। हमारे अनुसार, सेफ्टी टेक्नोलॉजी में सुधार सबसे ज्यादा मायने रखता है, साथ ही इंफोटेनमेंट में भी सुधार हुआ है।

    नई टाटा पंच में आपको इनमें से कौनसा अपग्रेड पसंद आया? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

