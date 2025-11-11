2025 टाटा सिएरा : इन 15 तस्वीरों के जरिए जानिए इस एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास

प्रकाशित: नवंबर 11, 2025 04:36 pm । स्तुति

2025 टाटा सिएरा कार में टाटा की नई डिजाइन थीम अपनाई गई है, लेकिन इसमें 1990 के दशक में बेची गई ओरिजिनल टाटा सिएरा वाले कई डिजाइन टच भी मौजूद हैं

2025 टाटा सिएरा काफी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। अब तक इस गाड़ी से जुड़े कई सारे टीजर जारी किए जा चुके है। भारत में इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में जारी हुए टीजर में टाटा ने इस एसयूवी कार के प्रोडक्शन वर्जन के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई है। सिएरा का एक्सटीरियर लेआउट 1990 के दशक में बेचे गए मॉडल के जैसा है, लेकिन ज्यादा मॉडर्न लुक के लिए इसमें टाटा की नई डिजाइन थीम अपनाई गई है। नई टाटा सिएरा एसयूवी कैसी दिखती है, इन 15 तस्वीरों के जरिए जानेंगे इसके बारे में आगे :-

आगे की डिजाइन

सिएरा के आगे का हिस्सा अब काफी मॉडर्न लगता है और यह गाड़ी पुरानी सिएरा जैसी बिलकुल भी नजर नहीं आती है। आगे की तरफ इसमें ब्लैक हाउसिंग में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स के साथ इंटीग्रेटेड सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसमें डीआरएल स्ट्रिप के नीचे की तरफ 'सिएरा' बैजिंग दी गई है। आगे की साइड पर इसमें ब्लैक ट्रिम पर पतली एलईडी हेडलाइट पोजिशन की गई है और बंपर पर इसमें बड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक दे रही है।

छोटी जानकारिया :- इसमें सिएरा बैजिंग के नीचे की तरफ ब्लैक ट्रिम पर मैश पैटर्न दिया गया है इसमें 'टाटा' लोगो के नीचे कैमरा दिया गया है जो बताता है कि यह 360-डिग्री कैमरा है

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करने पर आपको महसूस होगा कि यह गाड़ी 1990 दशक वाली सिएरा से काफी इंस्पायर्ड है। इसमें आइकोनिक अल्पाइन विंडो दी गई है, हालांकि यह पहली की तरह सिंगल पेन यूनिट नहीं है, बल्कि इसमें अतिरिक्त डोर को जोड़ने के लिए अल्पाइन विंडो को दो भागों में बांटा हुआ है।

इसमें रेकेड ए-पिलर डिजाइन को ब्लैक कलर में दिया गया है और ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) पर भी इसमें ब्लैक कलर मिलता है। इसमें टाटा कर्व और टाटा कर्व ईवी की तरह फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं। इसमें चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और ब्लैक रूफ रेल्स भी दिए गए हैं जो इसे काफी दमदार लुक दे रहे हैं।

यहां देखें पुरानी और नई टाटा सिएरा के डिजाइन में अंतर।

राइडिंग के लिए इसमें बड़े डुअल-टोन अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं जो इसे काफी आकर्षक लुक दे रहे हैं।

छोटी जानकारियां दोनों फ्रंट डोर पर 'सिएरा' बैजिंग' बी-पिलर पर बॉडी कलर फिनिश अल्पाइन विंडो ब्लैक ट्रिम के साथ सनरूफ में अच्छे से जाकर मिलती है

पीछे की डिजाइन

डिजाइन के मामले में इसमें पीछे की तरफ मिनिमल अप्रोच अपनाई गई है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, टेलगेट पर 'सिएरा' बैजिंग और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ ग्लॉस ब्लैक रियर बंपर दिया गया है जो इसे काफी आकर्षक लुक देता है।

छोटी जानकारियां इसमें बॉडी कलर फिनिशिंग वाला एक्सटेंडेड रूफ स्पॉइलर दिया गया है इसमें ब्लैक आउट शार्क-फिन एंटीना भी दिया गया है

2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आएगी। हाल ही में सिएरा ईवी का टीजर भी जारी किया गया था, आईसीई वर्जन से अलग दिखाने के लिए इसकी डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं।

इंटीरियर

2025 टाटा सिएरा कार का केबिन दूसरी टाटा कारों से एकदम हट कर नजर आता है और काफी प्रीमियम लगता है। इसके केबिन का सबसे हाइलाइट फीचर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर के लिए) है।इसका लेयर्ड डैशबोर्ड काफी प्रीमियम लगता है और इसमें क्रोम एसी वेंट्स के नीचे की तरफ ब्लैक ट्रिम दी गई है। केबिन के अंदर इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर थीम दी गई है जो इसे काफी अपमार्केट लुक देती है। इसमें टाटा की दूसरी कारों की तरह 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है।

नई टाटा सिएरा कार में पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। इससे पहले जारी हुए टीजर के जरिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), डुअल जोन ऑटो एसी और कई सारे ड्राइव मोड का मिलना भी कंफर्म हो चुका है। अनुमान है कि इसमें ब्रांडेड साउंड सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

टाटा ने पहली बार 2025 सिएरा की पीछे वाली सीट की झलक भी दिखाई है जिसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट और तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। प्राइवेसी और धूप से बचाव के लिए इसमें दरवाजे पर रियर सनशेड की सुविधा भी दी गई है।

छोटी जानकारियां :- इसमें डुअल-टोन व्हाइट और बेज लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है अपमार्केट फील के लिए इसमें डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश दी गई है इसका रियर डोर पॉकेट 1-लीटर की बोतल रखने के लिए बिलकुल पर्याप्त लगता है

संभावित इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

टाटा ने 2025 सिएरा आईसीई वर्जन (इंटरनल कंबशन इंजन) के इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है। अनुमान है कि इसमें नया 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल) और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिया जा सकता है।

इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल) 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 टाटा सिएरा की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। 2025 टाटा सिएरा का पहला बैच वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।