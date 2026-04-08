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    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर फोटो गैलरी: एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    ज्यादातर चीजें स्टैंडर्ड होने के कारण, आप केवल कुछ कंफर्ट और सुविधाओं और एक इंजन विकल्प से वंचित रह सकते हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 08, 2026 07:31 pm । सोनू

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    Skoda Kushaq Facelift Signature

    फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक पांच वेरिएंट: क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में उपलब्ध है। हम आपको इसके टॉप मॉडल मोंटे कार्लो और मिड वेरिएंट स्पोर्टलाइन के बारे में पहले ही बता चुके हैं। इस रिपोर्ट में हम बेस मॉडल से ऊपर वाले सिग्नेचर वेरिएंट के बारे में जानेंगे:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    आगे वाले हिस्से की बात करें तो यहां कुशाक सिग्नेचर में बटरफ्लाई ग्रिल को पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स, एलईडी कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, और बंपर पर एक सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है। इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार की कमी है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि कुशाक में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    साइड प्रोफाइल

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां स्कोडा कुशाक सिग्नेचर में 17-इंच सिल्वर अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि टॉप मॉडल्स में ड्यूल-टोन डिजाइन वाले व्हील मिलते हैं। ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर लगे हैं। इसके आगे वाले फेंडर पर स्कोडा बैजिंग, बॉडी कलर डोर हैंडल और ऊंची सिल्वर रूफ टेल्स मौजूद हैं।

    Skoda Kushaq Facelift Signature
    Skoda Kushaq Facelift Signature

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ कुशाक सिग्नेचर में चमकीली ‘स्कोडा’ ब्रांडिंग के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। बंपर पर अनोखा सिल्वर एक्सेंट है। इसके अलावा, पीछे फॉग लैंप्स और पीछे वाइपर व वाशर भी मौजूद है।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    कलर ऑप्शन

    स्कोडा कुशाक को 8 कलर: कार्बन स्टील, डीप ब्लैक, कैंडी व्हाइट, लावा ब्लू, चेरी रेड, ब्रिलियंट सिल्वर, स्टील ग्रे और शिमला ग्रीन में उपलब्ध है।

    कृपया ध्यान दें कि स्टील ग्रे और शिमला ग्रीन कलर को छोड़कर, बाकी सभी कलर सिग्नेचर वेरिएंट के साथ उपलब्ध हैं।

    केबिन

    कुशाक सिग्नेचर में बैज और ब्लैक थीम केबिन के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड लेयर्ड है और इसका लेआउट टॉप मॉडल्स जैसा है। आपको क्रोम एक्सेंट और ऑडियो कंट्रोल्स के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिखेगा। सेंटर कंसोल में कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं और फैन कंट्रोल्स एक टच पेनल में दिए गए हैं।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    केबिन के अंदर आपको ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी। आगे और पीछे वाले पैसेंजर को सेंटर आर्मरेस्ट का कंफर्ट मिलता है, आगे वाला आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है और पीछे वाले में कपहोल्डर दिए गए हैं। दूसरी पंक्ति में सभी तीनों पैसेंजर को डेडिकेटेड हेडरेस्ट मिलता है। इसकी ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है और ऊपर की तरफ एक सिंगल पैन सनरूफ होने से कुशाक मॉडर्न लगती है। आगे हम सिग्नेचर वेरिएंट के फीचर के बारे में विस्तार से बात करेंगे।

    फीचर और सेफ्टी

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर वेरिएंट में 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, गूगल क्लाउड पावर्ड एआई असिस्टेंट के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायर्ड और वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ड्यूल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक सिंगल-पैन सनरूफ, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी, कूल्ड ग्लवबॉक्स, ड्राइवर साइड वन-टच अप/डाउन विंडो, पेडल शिफ्टर्स (केवल एटी) और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    सुरक्षा के लिए कुशाक सिग्नेचर में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल), रेन सेंसिंग वाइपर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक पीछे पार्किंग कैमरा, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    फीचर का अभाव:

    शुरुआती वेरिएंट होने के कारण सिग्नेचर में कुछ चीजों की कमी खलती है, जैसे एक बड़ा 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे वेंटिलेशन के साथ पावर्ड एडजस्टेबल सीटें, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, और फुटवेल इल्लुमिनेशन। हमें इस बात की तारीफ करनी होगी कि सुरक्षा के मामले में इसमें ज्यादा कमी नहीं है।

    इंजन

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर वेरिएंट केवल छोटे इंजन के साथ उपलब्ध है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    कुशाक के दो टॉप वेरिएंट में एक बड़े 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है, जिसके साथ 7-स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है। इसका पावर आउटपुट 150 पीएस और 250 एनएम है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर वेरिएंट की कीमत इस प्रकार है:

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    मैनुअल

    14.59 लाख रुपये

    ऑटोमैटिक

    15.59 लाख रुपये

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    फेसलिफ्ट कुशाक की कीमत 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैड विटारा, मारुति विक्टोरिस, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, और नई फॉक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

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