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    एमजी हेक्टर हॉक इलेक्ट्रिक एसयूवी टेस्टिंग के दौरान आई नजर

    आगमी एमजी इलेक्ट्रिक कार से आप 500 किलोमीटर की ज्यादा सर्टिफाइड रेंज, तीन रो लेआउट और कई सारे फीचर की उम्मीद कर सकते हैं

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 17, 2026 15:26 ist
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    published onAug 17, 2026 15:26 IST
    last updated onAug 17, 2026 15:26 IST
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    MG Hector Hawk EV

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपनी आगामी हेक्टर हॉक ईवी से इस महीने के आखिर में पर्दा उठाने वाली है। इसके टीजर सामने आने के बाद, अब इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस स्टोरी में हम इस ईएसयूवी के बारे में विस्तार से जानेंगे, और देखेंगे कि तस्वीरों में क्या दिख रहा है और आपको इससे क्या उम्मीद करनी चाहिएः

    क्या नजर आया?

    तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि हेक्टर हॉक ईवी का डिजाइन काफी हद तक इसके अंतरराष्ट्रीय मॉडल वूलिंग स्टारलाइट 560 ईवी जैसा होगा। जैसा कि पहले टीजर में देखा गया है, इसमें आगे की तरफ एक पतली टेक्सचर्ड फॉक्स ग्रिल और बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए इंटीग्रेटेड एयर वेंट्स वाला एक शानदार बंपर होगा। इसमें दो भागों में बंटे डीआरएल सिग्नेचर के साथ बड़े रेक्टांगुलर एलईडी हेडलैंप्स मिलेंगे।

    MG Hector Hawk EV
    MG Hector Hawk EV

    साइड से यह बॉक्सी होगी और इसमें पारंपरिक डोर हैंडल्स होंगे। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में अलॉय व्हील को कवर से छिपाया गया है, हालांकि टीजर में स्पोर्टी 5-स्पोक अलॉय व्हील के साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स थे।

    MG Hector Hawk EV

    पीछे का डिजाइन सिंपल रखा जाएगा, जिसमें पतले रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स, एक बड़ा रूफ स्पॉइलर और बंपर पर लेयर्ड डिजाइन दिया जा सकता है। टेस्ट माूडल में साइड पर ‘500 किलोमीटर प्लस’ रेंज स्टीकर भी देखा गया है, जिससे इसकी रेंज की पुष्टि होती है। केबिन में टैन थीम है जो शानदार दिखता है।

    MG Hector Hawk EV

    पीएचईवी के लिए अलग स्टाइल:

    ईवी के साथ-साथ, हेक्टर हॉक का प्लग-इन हाइब्रिड अवतार भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पीछे का डिजाइन पूरी तरह से नया हो सकता है, जिसके बारे में आप इस स्टोरी में पढ़ सकते हैं

    फीचर और सेफ्टी

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अभी तक हेक्टर हॉक ईवी के फीचर की जानकारी साझा नहीं की है। इसमें एक बड़ा 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 8.8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड टेलगेट, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है।

    MG Hector Hawk Features

    इसकी सेफ्टी फीचर लिस्ट में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स शामिल होंगे।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    हेक्टर हॉक ईवी में 69.2 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का ऑप्शन मिल सकता है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

    बैटरी पैक

    69.2 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    सर्टिफाइड रेंज (सीएलटीसी)

    530 किलोमीटर

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    310 एनएम

    MG Hector Hawk EV

    लॉन्च तारीख, संभावित कीमत और कंपेरिजन

    ईएसयूवी से 26 अगस्त को पर्दा उठेगा, और इसे अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। संभावना है कि इसका नाम हेक्टर हॉक ईवी के बजाय हेक्टर टॉमहॉक रखा जाए।

    इसकी कीमत 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जाएगी। इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी, महिंद्रा एक्सईवी 9एस और आगामी टाटा सिएरा ईवी से रहेगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    जेएसडब्ल्यूएच एमजी मोटर इंडिया भारत में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी में से एक है और कंपनी ने विंडसर ईवी व जेडएस ईवी जैसे सफल प्रोडक्ट के साथ अपनी पकड़ मजबूत की है। हेक्टर हॉक ईवी के साथ कंपनी के लाइनअप में 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन भी जुड़ जाएगा, जो कि एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इसकी कीमत क्या रखती है, क्योंकि इस रेंज में प्राइस एक अहम फैक्टर हो सकती है, खासकर महिंद्रा एक्सईवी 9एस जैसी कारों की कॉम्पिटिटिव कीमत को देखते हुए जो इसे कड़ी टक्कर दे सकती है।

    नई एमजी हेक्टर हॉक ईवी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!

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    सोनू
    सोनू

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