हुंडई एक्सटर बेस मॉडल एचएक्स 2 vs टॉप मॉडल एचएक्स 10: माइक्रो एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: अप्रैल 14, 2026 01:02 pm । सोनू

हाल ही में हुंडई एक्सटर को स्टाइल, केबिन और फीचर के मामले में एक नया अपडेट मिला है। एक्टर न्यू मॉडल में पहले वाले ही इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यह नए वेरिएंट लाइनअप: एचएक्स 2, एचएक्स 3, एचएक्स 4, एचएक्स 4 प्लस, एचएक्स 6, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में आती है। इस रिपोर्ट में हमने एक्सटर बेस मॉडल एचएक्स 2 और टॉप मॉडल एचएक्स 10 का कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे:

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 10: एक्सटीरियर

हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल के एचएक्स2 वेरिएंट में आगे हेलोजन हेडलाइटें और सिंपल ब्लैक ग्रिल दी गई है। राइडिंग के लिए 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, इसमें रूफ रेल्स और बॉडी कलर ओआरवीएम और डोर हैंडल जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट्स नहीं हैं। इसमें पीछे स्पॉइलर का भी अभाव है, जिससे यह ज्यादातर बेसिक एंट्री-लेवल वेरिएंट जैसा दिखता है।

वहीं एचएक्स10 ज्यादा प्रीमियम दिखता है, जिसमें प्रोजेक्टर बाय-फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलाइटें और एलईडी डीआरएल के अलावा सिल्वर स्किड प्लेट भी है, जो इसके शानदार लुक को और बेहतर करते हैं। इसमें बड़े 15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, बॉडी क्लेडिंग, रूफ रेल्स, और ओआरवीएम पर एलईडी इंडिकेटर भी दिए गए हैं।

एचएक्स10 में पीछे की तरफ एक स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है, जो इसे ज्यादा शानदार और अपमार्केट लुक देता है। दोनों वेरिएंट में एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, क्योंकि ये पूरे लाइनअप में स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 10: कलर ऑप्शन

एक्सटर एचएक्स2 में केवल सिंगल-टोन कलर मिलते हैं, जिनमें काला, सफेद और ग्रे रंग शामिल है, जबकि एचएक्स 10 में सभी कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें कई वाइब्रेंट कलर ऑप्शन शामिल हैं। यहां देखिए एक्सटर के कलर ऑप्शन:

एचएक्स 2 एचएक्स 10 स्टारी नाइट गोल्डन ब्रॉन्ज टाइटन ग्रे एबिस ब्लैक* एटलस व्हाइट स्टारी नाइट — टाइटन ग्रे* — एटलस व्हाइट — रेंज खाकी^

*यह पर्ल और मैट फिनिश दोनों में उपलब्ध है, ^इसे ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन शेड में लिया जा सकता है

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 10: केबिन

एक्सटर एचएक्स2 अंदर से सिंपल नजर आती है। इसमें फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ ब्लैक केबिन थीम दी गई है। हालांकि इसे मेंटेन करना आसान है, लेकिन यह ज्यादा प्रीमियम महसूस नहीं होता है। लेआउट सीधा-सादा है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट व ड्राइवर साइड हाइट एडजस्टमेंट जैसे बेसिक कंफर्ट फीचर दिए गए हैं।

वहीं दूसरी ओर, एचएक्स10 टॉप मॉडल में ज्यादा प्रीमियम केबिन अनुभव मिलता है। इसमें ड्यूल-टोन नेवी ब्लू और ग्रे केबिन मिलता है, साथ ही सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री भी है जो शानदार दिखती और महसूस होती है। इसमें लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब, फुटवेल लाइटिंग, और मेटल पेडल जैसे फीचर भी दिए गए हैं, जो केबिन को ज्यादा शानदार और स्पोर्टी अहसास देते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट और पार्सल ट्रे जैसी अतिरिक्त खूबियां कार की प्रैक्टिकैलिटी को और बेहतर करती हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 10: फीचर

अगर आप हुंडई एक्सटर का बेस मॉडल एचएक्स 2 लेते हैं तो इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, जिसका मतलब है कि एंड्रॉइड ऑटो, एपल कारप्ले और साउंड सिस्टम भी नहीं होंगे। इसमें केवल कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे पावर विंडो, और मैनुअल एसी जैसे जरूरी फीचर दिए गए हैं।

टॉप मॉडल एचएक्स 10 पर थोड़ा ज्यादा खर्च करने पर आपको 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ नेविगेशन, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और ओटीए (ओवर-द-एयर) अपडेट भी मिलेंगे। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी (एडॉप्टर के जरिए) भी मिलता है। कंफर्ट के लिए इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक कूल्ड ग्लवबॉक्स, क्रूज कंट्रोल, और पुश बटन स्टार्ट भी मिलता है। ऑटोमैटिक हेडलाइटें और पेडल शिफ्टर्स जैसी अतिरिक्त खूबियां ड्राइविंग अनुभव को और बेहतर बनाती हैं। नई एक्सटर कार के वेरिएंट अनुसार फीचर यहां देखें।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 10: सेफ्टी

सुरक्षा की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स माउंट, और सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर बेस मॉडल एचएक्स 2 से स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

एचएक्स 10 में सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग (टीपीएमएस), और एक इन-बिल्ट डैशकैम जैसी ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिलती है। सुरक्षा बेहतर करने के लिए इसमें एक पीछे वाइपर, वाशर, और डिफॉगर जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 10: इंजन

हुंडई एक्सटर के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

ध्यान दें कि बेस मॉडल एचएक्स 2 में पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। वहीं एचएक्स 10 वेरिएंट केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एएमटी गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 2 vs एचएक्स 10: प्राइस और कंपेरिजन

एचएक्स2 और एचएक्स10 वेरिएंट के बीच कीमत का अंतर नीचे टेबल में देखा जा सकता है:

वेरिएंट एचएक्स 2 एचएक्स 10 मैनुअल पेट्रोल 5.80 लाख रुपये — मैनुअल सीएनजी 7 लाख रुपये — ऑटोमैटिक (एएमटी) पेट्रोल — 9.42 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

हुंडई एक्सटर का मुकाबला टाटा पंच (पूरा कंपेरिजन देखें), सिट्रोएन सी3 और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस से है।

यह भी देखें: हुंडई एक्सटर ऑन रोड प्राइस