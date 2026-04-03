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    हुंडई एक्सटर एचएक्स 10 फोटो गैलरी: माइक्रो एसयूवी कार के टॉप मॉडल में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    एक्सटर एचएक्स 10 वेरिएंट में सभी प्रीमियम फीचर दिए गए हैं, लेकिन क्या यह अपनी कीमत को सही ठहराता है?

    प्रकाशित: अप्रैल 03, 2026 05:33 pm । सोनू

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    Hyundai Exter HX 10

    हुंडई ने फेसलिफ्ट एक्सटर को लॉन्च किया है, इसे डिजाइन में कुछ हल्के-फुल्के बदलाव, अपडेट फीचर लिस्ट, और नई वेरिएंट लाइनअप के साथ पेश किया गया है। एचएक्स 8 के ऊपर, टॉप मॉडल एचएक्स 10 सबसे ज्यादा फीचर वाला वेरिएंट है, जिसमें प्रीमियम स्टाइल एलिमेंट से लेकर सेफ्टी फीचर तक सबकुछ है।

    अगर आप नई एक्सटर कार खरीदने की सोच रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा फीचर वाला मॉडल लेना चाहते हैं, या फिर आप नीचे वाले वेरिएंट से अपडेट होने की सोच रहे हैं, तो यहां एचएक्स 10 वेरिएंट के बारे में विस्तार से बताया गया है और जानेंगे कि क्या इसके लिए ज्यादा कीमत देना सही है:

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 10: एक्सटीरियर

    एचएक्स 10 वेरिएंट में आपको सभी प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जो एचएक्स 8 वेरिएंट जैसे हैं।

    आगे की तरफ एक्सटर गाड़ी में एक ब्लैक रेडिएटर ग्रिल के साथ प्रोजेक्टर (बाय-फंक्शनल) हेडलाइटें और एलईडी डीआरएल दी गई है, जो इसे ज्यादा मॉडर्न और निचले वेरिएंट्स की तुलना में अपमार्केट फील देती है। इसमें आपको सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती है जो माइक्रो एसयूवी कार को रग्ड लुक देती है।

    Hyundai Exter HX 10

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां एचएक्स 10 वेरिएंट में 15-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम टच देते हैं। इसमें मस्कुलर लुक के लिए बॉडी क्लेडिंग, ऊंची दिखाने के लिए रूफ रेल्स, और प्रीमियम इफेक्ट के लिए ओआरवीएम पर एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

    Hyundai Exter HX 10
    Hyundai Exter HX 10

    पीछे की तरफ एचएक्स 10 में एलईडी टेल लैंप्स, नया स्पॉइलर, और एक शार्क-फिन एंटीना दिया गया है। ये एलिमेंट्स न केवल हुंडई कार की विजुअल अपीयरेंस बढ़ाते हैं, बल्कि इस एसयूवी कार के शानदार डिजाइन को और बढ़ा देते हैं।

    Hyundai Exter HX 10

    कलर ऑप्शन:

    एक्सटर एचएक्स 10 वेरिएंट में काली छत के साथ रेंजर खाकी एक्सटीरियर को छोड़कर सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं। क्या आप अन्य कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं? तो यह रिपोर्ट देखें

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 10: केबिन

    अंदर कदम रखते ही आपको एचएक्स 10 में एक्सटर लाइनअप का सबसे प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस मिलता है।

    इसमें ड्यूल-टोन नेवी ब्लू-और-ग्रे केबिन थीम दी गई है और सीटों पर सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री चढ़ी है। इसमें पूरी लेदरेट सीटें नहीं हैं, हालांकि इस सेगमेंट में इसकी ओवरऑल फिनिश काफी प्रीमियम लगती है।

    Hyundai Exter HX 10

    टॉप मॉडल होने के कारण इसमें एक लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब मिलती है, साथ ही फुटवेल लाइटिंग भी दी गई है जो केबिन में एक प्रीमियम टच देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मेटल पेडल है, जो सिर्फ एचएक्स 10 वेरिएंट में दिए गए हैं और इसे स्पोर्टी फील देते हैं।

    इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक फोल्डिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट, कई स्टोरेज स्पेस और एक पार्सल ट्रे भी मिलती है।

    Hyundai Exter HX 10

    कुल मिलाकर, एचएक्स 10 में आरामदायक और फीचर से भरपूर केबिन मिलता है, हालांकि एचएक्स 8 की तुलना में इसमें जो फर्क हैं वो ज्यादातर कुछ मामूली प्रीमियम टच के रूप में हैं।

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 10: फीचर

    इस मामले में एचएक्स 10 ज्यादा फीचर के साथ एक्सटर की वेरिएंट लाइनअप में सबसे अलग नजर आता है। इसमें नए 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एचडी ऑडियो, वीडियो और नेविगेशन सिस्टम है। हालांकि, एचएक्स 10 वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए एक एडॉप्टर का इस्तेमाल होता है, जबकि नीचे वाले वेरिएंट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा, टॉप मॉडल में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (हुंडई ब्लूलिंक) और ओटीए अपडेट भी मिलता है।

    Hyundai Exter HX 10
    Hyundai Exter HX 10

    इसमें काफी सारे कंफर्ट फीचर भी मिलते हैं, जिनमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, एक वायरलेस फोन चार्जर, एक कूल्ड ग्लवबॉक्स, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, और पडल शिफ्टर्स शामिल हैं।

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 10: सेफ्टी

    हुंडई एक्सटर की सबसे बड़ी खासियत में से एक सेफ्टी है, क्योंकि इसमें बेस मॉडल एचएक्स 2 से भी अच्छे खासे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एचएक्स 10 में वे सभी प्रीमियम सेफ्टी फीचर हैं जो आप इस प्राइस वाली कार में चाहते हैं। इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, इनबिल्ट डैशकैम, पीछे पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और हिल होल्ड असिस्ट शामिल है।

    Hyundai Exter HX 10

    एचएक्स 10 में पीछे पार्किंग कैमरा और सेंसर, एक डैशकैम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे वाइपर, वाशर और डिफॉगर जैसे फीचर भी मिलते हैं। इसमें आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे फीचर भी दिए गए हैं जो पैसेंजर की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

    क्या आप हुंडई एक्सटर के वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में जानना चाहते हैं? तो यह रिपोर्ट देखें

    हुंडई एक्सटर एचएक्स 10: इंजन

    एक्सटर एचएक्स 10 में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ केवल एएमटी गियरबॉक्स गियरबॉक्स मिलता है। टॉप मॉडल में मैनुअल और सीएनजी किट नहीं दी गई है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर, 4-सिलेंर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    83 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    यहां एक्सटर के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखिए

    प्राइस और कंपेरिजन

    एक्सटर एचएक्स 10 की कीमत 9.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 जैसी माइक्रो एसयूवी कार से है। इसके अलावा इसे मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसी बड़ी क्रॉसओवर कार के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    Hyundai Exter HX 10

    कारदेखो की राय

    हुंडई एक्सटर माइक्रो एसयूवी कार का एचएक्स 10 वेरिएंट सबसे ज्यादा फीचर वाला वर्जन है, इसमें एचएक्स 8 वेरिएंट की तुलना में कुछ छोटे-मोटे बदलाव के साथ कनेक्टिविटी अपग्रेड दिए गए हैं।

    हालांकि, इन अतिरिक्त चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और ये चीजें ऐसी नहीं हैं कि इसका अनुभव एचएक्स 8 से ज्यादा अलग करते हों। अधिकांश ग्राहकों के लिए एचएक्स 6 और एचएक्स 8 वेरिएंट में प्राइस और फीचर के बीच बेहतर बैलेंस है।

    अगर आप एक्सटर गाड़ी का ज्यादा एडवांस्ड, टेक्नोलॉजी से भरपूर और भविष्य के हिसाब से तैयार वर्जन लेना चाहते हैं और इसके लिए बजट भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो एचएक्स 10 एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है। टॉप मॉडल की कीमत 9.42 लाख रुपये पूरी तरह से सही है। क्या आप एचएक्स 8 और अन्य वेरिएंट की कीमत जानना चाहते हैं? तो यह रिपोर्ट देखें

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