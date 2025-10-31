2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन vs हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल: देखिए दोनों एसयूवी कार के डिजाइन में क्या है अंतर

प्रकाशित: अक्टूबर 31, 2025 05:37 pm । सोनू

वेन्यू एन लाइन में कुछ अलग डिजाइन टच और लाल कलर के हाइलाइट्स दिए गए हैं जो इसे स्टैंडर्ड कार से अलग दिखाते हैं

हुंडई ने नई 2025 वेन्यू एन लाइन से पर्दा उठा दिया है, इसे 4 नवंबर को स्टैंडर्ड हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। पहले की तरह, 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन स्टैंडर्ड वेन्यू पर बेस्ड होगी। हालांकि इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव होंगे जो इसे ज्यादा स्पोर्टी फील देंगे।

दोनों हुंडई कार के डिजाइन में क्या बदलाव होगा? यहां हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे:

एक्सटीरियर डिजाइन में अंतर

आगे का डिजाइन

दोनों कार में बेसिक चीजें कॉमन हैं। इनमें आपको पूरी चौड़ाई तक फैले एलईडी डीआरएल मिलते हैं जो नीचे क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट क्लस्टर में आकर सी-शेप बनाते हैं और एक बोल्ड दिखने वाली आयताकार ग्रिल मिलती है। दोनों में अंतर मुख्य रूप से डिटेल्स में है। उदाहरण के लिए, एन लाइन की ग्रिल में अलग इनसर्ट के साथ एन लाइन बैजिंग दी गई है, और बंपर डिजाइन भी अलग है जिसमें कम मोटी स्किड प्लेट है।

साथ ही, बॉडी के नीचले हिस्से में बंपर से शुरू होकर पूरी कार के चारों ओर फैले लाल हाइलाइट्स भी हैं।

साइड प्रोफाइल

जब आप दोनों गाड़ी को साइड से देखते हैं तो आपको बदलाव साफ नजर आते हैं। वेन्यू एन लाइन 2025 मॉडल में व्हील आर्क पर कोई क्लेडिंग नहीं है। इसमें स्पोर्टी दिखने वाले 5-स्पोक अलॉय व्हील दिए गए हैं जिनके हब कैप पर ‘एन’ ब्रांडिंग की गई है। गौर से देखने पर आपको आगे लाल कलर के ब्रेक कैलिपर्स भी नजर आएंगे, इसके अलावा आगे वाले फेंडर पर ‘एन लाइन’ बैजिंग भी है।

इसके अलावा, दोनों कार में एक कॉमन डिजाइन एलिमेंट - सी पिलर पर वेन्यू ब्रांडिंग के साथ सिल्वर इनसर्ट है।

पीछे का डिजाइन

अब पीछे वाले हिस्से की बात करते हैं, यहां दोनों कार में एक जैसा कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग सेटअप है। अगर आप नजदीक से देखते हैं तो पता चलेगा कि दोनों गाड़ियों में स्पॉइलर है, स्टैंडर्ड वेन्यू में एक सिंगल-पीस यूनिट है जबकि वेन्यू एन लाइन में हवा पास होने के लिए एक पतली सी दरार के साथ दो उभार हैं। आपको वेन्यू एन लाइन गाड़ी में ज्यादा अग्रेसिव दिखने वाले बंपर के साथ ड्यूल-टिप एग्जॉस्ट मिलता है, जो इसके लुक को पूरा करता है।

केबिन

दोनों मॉडल का डैशबोर्ड लेआउट एक जैसा है, लेकिन वेन्यू एन लाइन के केबिन में स्पोर्टी ब्लैक थीम के साथ लाल हाइलाइट दिए गए हैं, वहीं स्टैंडर्ड कार में डार्क ब्लू और ग्रे कलर थीम मिलती है।

वेन्यू एन लाइन को कई एन लाइन स्पेसिफिक टच के साथ अलग लुक देने की कोशिश की गई है। इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील, गियर शिफ्टर और सीटों पर ‘एन’ ब्रांडिंग मिलती है। गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि अब स्टीयरिंग व्हील में ड्राइव और ट्रेक्शन मोड दिए गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में फ्लोर कंसोल पर अलग से नोब दी गई है। स्टैंडर्ड कार में मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जबकि स्पोर्टी वर्जन में इसे थीम से मैच करने के लिए रेड कलर से रिप्लेस किया गया है।

फीचर और सेफ्टी

इस मामले में दोनों मॉडल में चीजें एक समान हैं। प्रमुख फीचर में दो 12.3-इंच स्क्रीन (एक ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरी इंफोटेनमेंट), वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और एक सिंगल-पैन सनरूफ शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए दोनों हुंडई कार में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा के साथ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

2025 वेन्यू एन लाइन में एक टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंजन 1-लीटर, 3-सिलेंडर, टर्बो-पेट्रोल पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी)

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टैंडर्ड वेन्यू में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प भी मिलता है। वेन्यू एन लाइन न्यू मॉडल में कुछ मैकेनिकल अपडेट किए गए हैं जैसे कि मजबूत सस्पेंशन सेटअप, तेज स्टीयरिंग रेक और ज्यादा दमदार एग्जॉस्ट नॉट, ताकि ड्राइविंग अनुभव और भी मजेदार हो।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

हमारा मानना है कि नई 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन की कीमत करीब 11.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। वेन्यू एन लाइन को महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, स्कोडा कायलाक और किआ सोनेट/सिरोस के स्पोर्टी विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा।