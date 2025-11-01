2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
प्रकाशित: नवंबर 01, 2025 11:57 pm । स्तुति
वेन्यू एन लाइन वर्जन का एक्सटीरियर और इंटीरियर काफी स्पोर्टी लगता है
हुंडई ने 2025 वेन्यू के स्पोर्टी एन लाइन वेरिएंट को भारत में शोकेस कर दिया है। वेन्यू एन लाइन को स्टैंडर्ड वेन्यू के साथ 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन में क्या कुछ मिलेगा खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :-
एक्सटीरियर
आगे की डिजाइन
पुराने मॉडल की तरह नई हुंडई वेन्यू एन लाइन कार लुक्स में ज्यादा स्पोर्टी लगती है। इसका लाइटिंग सेटअप स्टैंडर्ड वेन्यू जैसा है, जिसमें चौड़े डेटाइम रनिंग लैंप और वर्टिकल क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट शामिल है।
सबसे ज्यादा बदलाव इसमें ग्रिल पर देखने को मिलता है। इस गाड़ी में नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिस पर सिग्नेचर 'एन लाइन' बैजिंग मिलती है। इसके बंपर की डिजाइन भी एकदम अलग है, यह हेडलाइट के पास में दिए गए वेंट्स और क्लैडिंग पर दी गई रेड स्ट्रिप की वजह से काफी चौड़ा लगता है। इसमें आगे वाले बंपर पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है जो स्टैंडर्ड कार के मुकाबले दिखने में ज्यादा स्लीक लगती है। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू की फोटो गैलरी।
साइड
साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें तीन नई चीज देखने को मिलती है : स्पोर्टी रेड ब्रेक कैलिपर, फेंडर पर 'एन लाइन' बैजिंग और रेड स्ट्रिप जो फ्रंट बंपर से शुरू होती है। वेन्यू एन लाइन कार में व्हील आर्क के आसपास क्लैडिंग नहीं दी गई है।
राइडिंग के लिए इसमें स्पोर्टी 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो कि स्टैंडर्ड वेन्यू से एक साइज बड़े हैं।
रोचक जानकारी :
-
इसमें व्हील्स पर हुंडई लोगो नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें 'एन' लोगो दिया गया है।
-
रेड हाइलाइट इसमें रूफ रेल्स पर भी मौजूद है!
-
इसमें स्टैंडर्ड वेन्यू की तरह सी-पिलर पर 'वेन्यू' बैजिंग, मिरर पर 360-डिग्री कैमरा प्लेसमेंट और उभरी हुई फेंडर डिजाइन दी गई है।
पीछे की डिजाइन
पीछे की तरफ इसमें कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं जो वेन्यू एन लाइन को ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। इसमें स्टैंडर्ड वेन्यू के जैसा कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग सेटअप और बूट दिया गया है।
इसमें यह तीन नए एलिमेंट दिए गए हैं :-
-
स्पोर्टी स्पॉइलर
-
बूट पर ‘एन लाइन' बैजिंग
-
डुअल एग्ज़हॉस्ट टिप
इसमें रेड स्ट्राइप्स के साथ शार्प बंपर दिया गया है और इसके ऊपर की तरफ इसमें ट्राएंगुलर रिफ्लेक्टर भी पोजिशन किए हुए हैं। आगे की तरह इसमें पीछे की साइड पर भी बंपर पर कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एलिमेंट के साथ सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है जो इसे स्पोर्टी लुक देती है।
यहां देखें हुंडई वेन्यू और वेन्यू एन लाइन का तस्वीरों के जरिए डिजाइन कंपेरिजन।
वेन्यू एन लाइन में यह कलर ऑप्शन दिए गए हैं :-
-
हेजल ब्लू
-
ड्रैगन रेड
-
एबिस ब्लैक
-
टाइटन ग्रे
-
एटलस व्हाइट
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें डुअल-टोन लुक के लिए ब्लू, रेड और व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक रूफ की चॉइस भी दी गई है।
यहां देखें स्टैंडर्ड वेन्यू के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।
इंटीरियर
नई वेन्यू एन लाइन कार में चौड़ा उठा हुआ डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जो कि ड्राइवर को बड़ी कार का अहसास करवा सकता है। हुंडई ने इस गाड़ी के केबिन को स्पोर्टी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
स्टैंडर्ड मॉडल में मिलने वाली व्हाइट और नेवी ब्लू कलर केबिन थीम को इसमें रेसी ऑल -ब्लैक कलर थीम से रिप्लेस किया गया है, साथ ही इसमें बोल्ड रेड एक्सेंट और स्टिचिंग दी गई है।
इसमें नया स्टीयरिंग व्हील (आयोनिक 5 एन के जैसा) दिया गया है, जिस पर ड्राइव और ट्रेक्शन मोड के लिए बटन मिलते हैं और इसमें बड़े पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं। स्पोर्टी वाइब देने के लिए इसमें रेड स्टिचिंग भी दी गई है।
इस गाड़ी में सीटों पर रेड स्टिचिंग दी गई है, साथ ही इसमें एक्सक्लूसिव गियर नॉब और एम्बिएंट लाइटिंग फीचर भी दिया गया है।
केबिन के अंदर इसमें ट्विन कर्व्ड स्क्रीन दी गई है और इसमें फ्लोर कंसोल पर स्टैंडर्ड वेन्यू के जितनी स्टोरेज मिलती है।
फीचर
वेन्यू एन लाइन में वेन्यू एचएक्स10 वेरिएंट के मुकाबले कोई नए फीचर नहीं दिए गए हैं।
यहां देखें इसकी फीचर लिस्ट :
-
सिंगल पेन सनरूफ
-
12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
-
12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
-
8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम
-
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
-
4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
-
वायरलेस फोन चार्जर
-
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
न्यू जनरेशन वेन्यू में सुरक्षा को काफी महत्व दिया गया है। 2025 वेन्यू एन लाइन गाड़ी में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के तहत इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल है।
हमारा मानना है कि हुंडई अपनी वेन्यू एन लाइन कार में पैनोरमिक सनरूफ देकर इसे और बेहतर बना सकती थी।
इंजन ऑप्शन
वेन्यू एन लाइन में पहले की तरह सिंगल 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड वेन्यू में दो और इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं।
|
पैरामीटर
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
पावर
|
120 पीएस
|
टॉर्क
|
172 एनएम
|
ट्रांसमिशन ऑप्शन
|
6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी)
संभावित कीमत और मुकाबला
2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन दो वेरिएंट : एन6 और एन10 में आएगी। इस गाड़ी की कीमत 11 लाख रुपये से 14.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के मुकाबले स्पोर्टी ऑप्शन साबित होगी।