हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन लॉन्च: कीमत 9.70 लाख रुपये से शुरू, कॉस्मेटिक बदलाव के साथ एसयूवी कार में मिलेंगे ये नए अपडेट

प्रकाशित: अप्रैल 21, 2026 04:54 pm । सोनू

Write a कमेंट

हुंडई ने वेन्यू का नाइट एडिशन लॉन्च किया है, इसकी कीमत 9.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नाइट एडिशन को पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, और डीजल इंजन वाले एचएक्स 5, एचएक्स 6टी, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट पर तैयार किया गया है, और इसकी प्राइस स्टैंडर्ड वर्जन से 15,000 रुपये अधिक है।

इसके अलावा, कंपनी ने स्टैंडर्ड वेन्यू में दो नए कलर: हजल ब्लू मैट और मिस्टिक सेफायर मैट भी जोड़े हैं। वेन्यू और वेन्यू एन लाइन के कुछ वेरिएंट में नए सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। हमने नीचे प्राइस के साथ सभी डिटेल्स दी है:

2026 हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन

यहां हुंडई वेन्यू के अपडेट वेरिएंट की कीमत दी गई है:

वेरिएंट वेरिएंट वेरिएंट अंतर अंतर एचएक्स 5 एमटी 9.70 लाख रुपये 9.55 लाख रुपये +15,000 रुपये एचएक्स 6टर्बो पेट्रोल एमटी 11.03 लाख रुपये 10.88 लाख रुपये +15,000 रुपये टर्बो पेट्रोल एचएक्स 10 डीसीटी 14.79 लाख रुपये 14.64 लाख रुपये +15,000 रुपये डीजल एचएक्स 5 एमटी 11.12 लाख रुपये 10.87 लाख रुपये +15,000 रुपये एचएक्स 8 एटी 13.85 लाख रुपये 13.70 लाख रुपये +15,000 रुपये

सभी कीमत एस-शोरूम के अनुसार है

वेन्यू नाइट एडिशन में ग्रिल, स्किड प्लेट, रूफ रेल्स, ओआरवीएम और अलॉय व्हील पर ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है।

नाइट एडिशन में केवल टाइटेनियम ब्लैक कलर दिया गया है, और स्पोर्टी टच के लिए लाल ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं।

केबिन में भी ब्लैक थीम दी गई है, जिसमें ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ कंट्रास्ट ब्रास कलर इनसर्ट शामिल हैं।

छोटी-छोटी बातें: इसमें एक खास नाइट बैजिंग दी गई है, जो एसयूवी कार को एक खास टच देती है। इसके अलावा, आगे और पीछे की तरफ डार्क मैट फिनिश हुंडई लोगो भी दिया गया है।

2026 हुंडई वेन्यू और वेन्यू एन लाइन: सेफ्टी अपडेट

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर एचएस 6T एमटी 10.88 लाख रुपये 10.80 लाख रुपये +8,000 रुपये एचएस 10 डीसीटी 14.64 लाख रुपये 14.56 लाख रुपये +8,000 रुपये एचएस 10 एटी 15.64 लाख रुपये 15.51 लाख रुपये +13,000 रुपये एन 10 डीसीटी 15.48 लाख रुपये 15.40 लाख रुपये +8,000 रुपये

वेन्यू के एचएक्स 6टी और एचटी 10 और वेन्यू एन लाइन के टॉप मॉडल एन 10 को डैशकैम के साथ अपडेट किया गया है।

इस अपडेट से कुछ वेरिएंट की कीमत 13,000 रुपये तक बढ़ गई है।

अन्य फीचर और सेफ्टी

हुंडई वेन्यू कार में दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी इंस्ट्रूेंट क्लस्टर), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे विंडो सनशेड, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, और आगे वेंटिलेटेड सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए नए डैशकैम के अलावा, छह स्टैंडर्ड एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

हुंडई वेन्यू के इंजन और गियरबॉक्स विकल्प इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 5-गियरबॉक्स 6-गियरबॉक्स/7-गियरबॉक्स 6-गियरबॉक्स / 6-गियरबॉक्स

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

ऊपर बताया गया टर्बो-पेट्रोल इंजन केवल वेन्यू एन लाइन में दिया गया है।

कंपेरिजन

हुंडई वेन्यू एसयूवी कार का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारूति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, टोयोटा टाइजर, और मारुति फ्रॉन्क्स से है।

यह भी देखें: हुंडई वेन्यू ऑन रोड प्राइस