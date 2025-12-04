सभी
    2025 हुंडई वेन्यू को लॉन्चिंग के पहले महीने में मिली 30,000 से ज्यादा बुकिंग

    प्रकाशित: दिसंबर 04, 2025 06:47 pm । स्तुति

    72 Views
    Hyundai Venue

    सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को लॉन्चिंग के एक महीने से भी कम समय में 32,000 बुकिंग मिल गई है। यह तब संभव हुआ है जब हुंडई ने नवंबर 2025 में कुल 50,340 यूनिट्स की घरेलू बिक्री की घोषणा की, जिसमें सालाना वृद्धि 4.3 प्रतिशत दर्ज की गई।

    हुंडई की घरेलू बिक्री काफी अच्छी रही, लेकिन कंपनी ने 16,500 यूनिट एक्सपोर्ट भी कीं, जिससे इसके आंकड़ों में और बढ़ोतरी हुई है। नई हुंडई वेन्यू में क्या कुछ मिलता है खास आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

    2025 हुंडई वेन्यू : डिजाइन

    सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार में से एक वेन्यू को नया जनरेशन अपडेट हाल ही में मिला है। इस गाड़ी की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन एकदम नई है, साथ ही इसमें कई नए फीचर अपडेट दिए गए हैं और इसमें नया इंजन ऑप्शन भी शामिल किया गया है। इसका फ्रंट लुक अल्कजार और क्रेटा जैसा है। 

    Hyundai Venue

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें मस्कुलर हॉन्च और 'वेन्यू' बैजिंग के साथ सी-पिलर इंसर्ट दिया गया है, जबकि पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर और 3डी मोटिफ दिया गया है। तस्वीरों में देखें नई हुंडई वेन्यू का लुक। 

    Hyundai Venue

    इस गाड़ी का केबिन काफी स्पेशियस है। इसमें नए डैशबोर्ड लेआउट के साथ नया डुअल 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिससे इसका केबिन काफी प्रीमियम लगता है। 

    Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू : फीचर और सेफ्टी

    नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए डुअल 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन सेटअप, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वॉइस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ड्राइव और ट्रैक्शन मोड (सिर्फ एटी) और 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Hyundai Venue

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    2025 हुंडई वेन्यू : इंजन व ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    सेकंड जनरेशन वेन्यू में पुराने मॉडल वाले तीन इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं। हालांकि, इसमें डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शनल भी दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड मैनुअल 

    6-स्पीड मैनुअल/7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड मैनुअल/ 6-स्पीड एटी*

    पावर

    83 पीएस 

    120 पीएस 

    116 पीएस 

    टॉर्क 

    114 एनएम 

    172 एनएम

    250 एनएम 

    *डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - टॉर्क कन्वर्टर

    Hyundai Venue

    यहां देखें नई हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

    2025 हुंडई वेन्यू : कीमत और मुकाबला

    नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार 8 वेरिएंट में आती है। इस गाड़ी की शुरूआती कीमत 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यहां देखें इसके वेरिएंट वाइज फीचर। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। 

