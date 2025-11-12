2025 हुंडई वेन्यू में स्कोडा कायलाक के मुकाबले मिलता है इन 8 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

स्कोडा कायलाक में कुछ प्रीमियम फीचर तो हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर के मामले में 2025 हुंडई वेन्यू कार आगे है

हुंडई वेन्यू भारत में एक लोकप्रिय सब-4 मीटर एसयूवी कार है, जिसका हाल ही में दूसरा जनरेशन मॉडल लॉन्च किया गया है। नए जनरेशन अपडेट के साथ 2025 हुंडई वेन्यू पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा फीचर से भरपूर हो गई है, जिनमें से कुछ तो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन भी हैं। अगर आप नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार और स्कोडा कायलाक के फीचर को लेकर कुछ असमंजस में हैं तो हम आपके लिए लाए हैं हुंडई एसयूवी के 8 ऐसे फीचर की लिस्ट जो इसे स्कोडा कार से मुकाबले में आगे रखते हैं:

दो बड़ी डिस्प्ले

हुंडई ने 2025 वेन्यू गाड़ी में दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी इंस्ट्रूमेंट) दी है, यही डिस्प्ले किआ सिरोस में मिलती है। इसका टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, और ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट भी सपोर्ट करता है। आप इस स्टोरी में 2025 हुंडई वेन्यू के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं, जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।

वहीं दूसरी ओर कायलाक में छोटी 10.1-इंच टचस्क्रीन यूनिट दी गई है, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले दोनों के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी है। इसमें एक 8-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी है।

360 डिग्री कैमरा

वेन्यू के नए फीचर में एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप है, जो ड्राइवरों को तंग पार्किंग स्पेस या कोनों से निकलते समय मदद करता है। इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, जो टर्न लेते समय या रिवर्स के समय किसी भी ऐसी चीज पर नजर रखता है जो ड्राइवर को चौंका सकती है। हमने किआ सोनेट के मुकाबले नई हुंडई वेन्यू के फीचर एडवांटेज के बारे में विस्तार से बताया है, जिससे आपका कार खरीदने का फैसला लेना आसान हो जाता है।

वहीं स्कोडा कायलाक में केवल एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, जिसमें डायनामिक गाइडलाइन नहीं है। हाल ही में कायलाक का लिमिटेड एडिशन पेश किया गया है जिसमें एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप है, लेकिन इसकी केवल 500 यूनिट ही बिक्री के लिए उपलब्ध थी।

बोस साउंड सिस्टम

2025 हुंडई वेन्यू में एक 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम दिया गया है, जो हुंडई क्रेटा और हुंडई अल्कजार में भी उपलब्ध है। यह अपनी क्रिस्प साउंड क्लैरिटी और डीप बेस के साथ केबिन में साउंड एक्सपीरियंस बेहतर करता है। अगर आप गाड़ी चलाने में ज्यादा समय बिताते हैं तो बोस सिस्टम आपको निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प लगेगा। वहीं स्कोडा कायलाक में 6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो हमें छोटी स्कोडा एसयूवी कार को ड्राइव करते समय फ्लैट और एवरेज लगा।

आगे पार्किंग सेंसर

एक और सेफ्टी फीचर जो वेन्यू को कायलाक से बेहतर बनाता है वो है आगे पार्किंग सेंसर। यह फीचर आपकी एसयूवी कार में होना चाहिए, जो खासकर भीड़भाड़ वाली मेट्रो सिटी और तंग पार्किंग स्पेस में कार पार्क करते समय काफी काम आता है। वहीं कायलाक में पीछे पार्किंग सेंसर के साथ केवल एक रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, जो पहली बार कार चलाने वालों के लिए उतना सुविधाजनक नहीं है।

पीछे सनशेड

न्यू हुंडई वेन्यू कार में पीछे सनशेड भी दिया गया है, जो पहले से किआ सोनेट में मिलता था। धूप में यह फीचर काम का साबित होता है। इसके अलावा, ये सनशेड आपको ताक-झांक करने वालों की नजरों से ज्यादा प्राइवेसी भी देते हैं।

ड्राइव और ट्रेक्शन मोड

2025 हुंडई वेन्यू में मल्टी-ड्राइव मोड दिए गए हैं जिनमें स्पोर्ट, इकोनोमी, और नॉर्मल शामिल है। इसमें तीन ट्रेक्शन कंट्रोल मोड: सेंड, मड और स्नो भी मिलते हैं। स्कोडा एसयूवी कार में ड्राइव और ट्रेक्शन कंट्रोल मोड दोनों का अभाव है। हुंडई कार में ड्राइव मोड और ट्रेक्शन कंट्रोल्स केवल एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट्स में दिए गए हैं। हमने 2025 हुंडई वेन्यू एचएक्स 10 की फोटो गैलरी बनाई है ताकि आप इसे हर एंगल से करीब से देख सकें।

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

वेन्यू न्यू मॉडल का एक और कंफर्ट व सेफ्टी फीचर ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। यह न केवल भारी ट्रैफिक मूवमेंट में काम का साबित होता है, बल्कि कार के रूकने पर अपने आप ब्रेक भी लगता है और एसेलरेटर दबाते ही ब्रेक छोड़ देता है।

वहीं स्कोडा कायलाक में मैनुअल पार्किंग ब्रेक लीवर स्टैंडर्ड दिया गया है, जो आज कल की पैसेंजर गाड़ी में एक पुरानी तकनीक बनने की ओर अग्रसर है।

एडीएएस

हुंडई वेन्यू के पिछले मॉडल में बेसिक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया था, जबकि न्यू मॉडल में लेवल-2 एडीएएस दिया गया है। सब-4 मीटर हुंडई एसयूवी कार में अब एडीएएस के तहत 16 फंक्शन मिलते हैं, जिनमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लीड व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, और फोरवर्ड अवॉइडेंस असिस्ट शामिल है। वहीं स्कोडा कायलाक में कोई भी एडीएएस फीचर नहीं मिलता है।

स्कोडा कायलाक की तुलना में 2025 हुंडई वेन्यू में इन सभी फीचर का एडवांटेज मिलता है। नई वेन्यू कार की कीमत 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री) के बीच है, जबकि स्कोडा कायलाक की प्राइस 7.55 लाख रुपये से 12.80 लाख रुपये के बीच है। हमने हुंडई वेन्यू टर्बो-पेट्रोल और स्कोडा कायलाक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का भी कंपेरिजन किया है, ताकि आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सके।

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।