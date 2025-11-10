2025 हुंडई वेन्यू में किआ सोनेट के मुकाबले मिलता है इन 7 फीचर का एडवांटेज

हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट भारत की दो सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो ​कोरिया में बनी है। दोनों ही कारों में समान इंजन, परफॉर्मेंस और बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, हुंडई ने अब 2025 वेन्यू में कई शानदार अपडेट देकर एक साहसिक कदम उठाया है जो इसे और भी ज़्यादा फीचर-लोडेड और एडवांस बनाते हैं। जहां सोनेट एक स्टाइलिश कार बनी हुई है, वहीं नई वेन्यू कुछ सोच-समझकर किए गए बदलावों के साथ आगे निकल जाती है जो कंफर्ट, सेफ्टी और फीचर्स को बढ़ाते हैं।

हमनें यहां उन सात फीचर्स पर विस्तार से बात की है जो 2025 हुंडई वेन्यू में दिए गए हैं मगर किआ सोनेट में नहीं मिलते हैं और इसलिए अब वेन्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में ज्यादा प्रीमियम फील देती है।

बड़ी ड्युअल डिस्प्ले

नई हुंडई वेन्यू का सबसे आकर्षक अपग्रेड इसका कर्व्ड डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले सेटअप है, जिसमें 12.3-इंच का पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। ये स्क्रीन शानदार ग्राफ़िक्स, आसान मेन्यू और अच्छी कनेक्टिविटी देती है।

इसकी तुलना में, किआ सोनेट में सिंगल 10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ही मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि वेन्यू के लोअर वेरिएंट में भी यही 10.25-इंच इंफोटेनमेंट दिया जा रहा है। वेन्यू के बेस वेरिएंट में भी यही डिस्प्ले मिलता है! वेन्यू के बेस वेरिएंट के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां क्लिक करें।

इनबिल्ट वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रायड ऑटो

हुंडई ने 2025 वेन्यू में 12.3-इंच डिस्प्ले के साथ बिल्ट-इन वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो देकर कनेक्टिविटी अनुभव को और भी बेहतर बनाया है।

इसके विपरीत, किआ सोनेट के टॉप वेरिएंट, जिनमें 10.25-इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है, में कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए अभी भी वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अगर आपको वायरलेस कनेक्शन चाहिए, तो आपको किआ द्वारा दिया जाने वाला एक अडेप्टर इस्तेमाल करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि सोनेट के लोअर वेरिएंट्स में वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा दी गई है।

​रियर सीट इन्क्लाइन

2025 वेन्यू की सबसे प्रैक्टिकल लेकिन कम आंकी गई विशेषताओं में से एक है रिक्लाइनिंग रियर सीट फंक्शन। इससे बैठने वाले खासतौर पर लंबी यात्राओं के दौरान अपने आराम के लिए,सीटबैक एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। हुंडई ने पीछे बैठने वाले यात्रियों के आराम पर ध्यान दिया है, जो वेन्यू को एक अच्छी फैमिली कार बनाता है।

दूसरी ओर, सोनेट में फिक्स्ड रियर सीटबैक मिलता है। हालांकि यह आरामदायक और सपोर्टिव है, लेकिन इसमें वेन्यू जैसा लचीलापन नहीं है।

अतिरिक्त स्पीकर

हुंडई ने केबिन में एंटरटेनमेंट को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया है। 2025 वेन्यू में अब 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम दिया गया है, जो सभी फ़्रीक्वेंसी पर रिच और डीटेल्ड ऑडियो क्वालिटी सुनिश्चित करता है। यह म्यूजिक के पूरे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, खासकर लंबी ड्राइव पर, और वेन्यू के प्रीमियम केबिन को और भी बेहतर बनाता है।

किआ सोनेट के कुछ वेरिएंट में बोस सेटअप तो मिलता है, लेकिन इसमें 7-स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन ही है। म्यूजिक लवर्स के लिए एक एक्सट्रा स्पीकर दिया जाता तो और बेहतर हो सकता था।

लेवल 2 एडीएएस

हुंडई ने अपडेटेड वेन्यू को लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) से लैस किया है, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सेफ्टी टेक्नोलॉजी में एक बड़ी चीज है। एडीएएस सूट में फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग, लेन-कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ड्राइवर अटेंशन अलर्ट जैसे फ़ीचर शामिल हैं। ये सिस्टम ड्राइवर को दुर्घटनाओं को रोकने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर नियंत्रण बनाए रखने में सक्रिय रूप से मदद करते हैं।

किआ सोनेट में भी एडीएएस भी दिया गया है, लेकिन यह लेवल-1 सर्टिफाइड है। लेवल-2 एडीएएस में, कार स्टीयरिंग और एक्सेलरेशन जैसे कई फंक्शन को कंट्रोल करने में सक्षम होती है, जिससे ड्राइवर को कम थकान महसूस होती है।

साइड पार्किंग कैमरा

तंग शहरी इलाकों में पार्किंग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हुंडई ने 2025 वेन्यू में साइड पार्किंग सेंसर लगाकर इसे और भी आसान बना दिया है। ये सेंसर, आगे और पीछे वाले सेंसर के साथ, कार के आसपास के माहौल की 360-डिग्री जानकारी देते हैं। यह सिस्टम ड्राइवर को न केवल पीछे, बल्कि बगल में भी आस-पास की बाधाओं के बारे में सचेत करता है, और यह तंग पार्किंग या संकरी गलियों में बेहद उपयोगी हो सकता है।

किआ सोनेट में फिलहाल केवल फ्रंट और रियर पार्किंग की सुविधा दी गई है। दोनों एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा है जो पार्किंग को और भी आसान बनाता है।

ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए नई हुंडई वेन्यू में अब ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) दे दिया गया है। यह फीचर कार के स्थिर होने पर पार्किंग ब्रेक को अपने आप लगा देती है और स्पीड बढ़ाने पर उसे छोड़ देती है, जिससे रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में थकान कम हो जाती है। यह सेंटर कंसोल की जगह भी खाली करता है, जिससे इंटीरियर को और भी मिनिमलिस्ट लुक मिलता है।

किआ सोनेट में अभी भी पारंपरिक हैंडब्रेक लीवर का इस्तेमाल किया गया है, जो विश्वसनीय तो है, लेकिन वेन्यू तुलना में पुराना लगता है। ऑटो होल्ड वाला ईपीबी एक प्रीमियम फीचर है जो खासकर भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण में सुविधा प्रदान करता है। अगर आप मैनुअल लेने की सोच रहे हैं, तो इस फीचर को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। वेन्यू के विभिन्न पावरट्रेन विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं? तो यह आर्टिकल ज़रूर पढ़ें।

कीमत और मुकाबला

किआ सोनेट कार की कीमत 7.3 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। वहीं नई वेन्यू की प्राइस 7.9 लाख रुपये से शुरू होकर 15.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस सेगमेंट में स्कोडा कायलाक, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी कारें भी मौजूद हैं।