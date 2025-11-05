सभी
    2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या मिलता है खास

    प्रकाशित: नवंबर 05, 2025 01:09 pm । सोनू

    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल को हर एंगल से देखें!

    2025 Hyundai Venue

    हुंडई ने अपनी छोटी एसयूवी कार को एक बड़ा अपडेट दिया है। 2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू होती है। यहां हम हुंडई वेन्यू की फोटो गैलरी से इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।

    डिजाइन: दमदार और पॉपुलर!

    2025 Hyundai Venue

    नई वेन्यू कार ज्यादा कॉन्फिडेंट और शानदार दिखती है। हुंडई ने बोनट को ऊपर उठाया है और छोटी एसयूवी कार को ज्यादा खास लाइटिंग सिग्नेचर दिया है।

    2025 Hyundai Venue
    2025 Hyundai Venue

    क्रेटा और अल्कजार जैसी बड़ी एसयूवी कार की तरह ‘सी-शेप’ डीआरएल और कनेक्टेड लाइट बार दी गई है। अब इसमें हुंडई एक्सटर की तरह ग्रिल ज्यादा स्कवायर ऑफ है। अगर आप वेन्यू और एक्सटर का डिजाइन कंपेरिजन देखना चाहते हैं, तो यहां खबर पढ़ें

    छोटी-छोटी बातें:

    • हुंडई ने अब 2डी एम्बलम का इस्तेमाल किया है।

    • बंपर पर पार्किंग सेंसर की पोजिशनिंग पर ध्यान दें - आगे चार पार्किंग सेंसर हैं।

    2025 Hyundai Venue

    हुंडई वेन्यू के कुछ वेरिएंट्स में 215/60 आर16 टायर हैं, जबकि शुरुआती वेरिएंट्स में छोटे 195/65 आर15 टायर चढ़े हैं। टॉप मॉडल में ड्यूल-टोन फिनिश वाले 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। फोटो में आप फेंडर पर पार्किंग सेंसर भी देख सकते हैं।

    2025 Hyundai Venue

    अगर आप डीसीटी गियरबॉक्स के साथ हुंडई वेन्यू गाड़ी लेते हैं, तो आपको आगे वाले फेंडर पर इसकी छोटी बैजिंग भी मिलती है।

    2025 Hyundai Venue

    पूरे साइड प्रोफाइल में कुछ दिलचस्प डीटेल्स दी गई है। इसका व्हीलबेस 20 मिलीमीटर तक बढ़ाया गया है। नई वेन्यू पहले से ज्यादा ऊंची भी है। हुंडई ने सी-पिलर पर ‘वेन्यू’ ब्रांडिंग और सिल्वर फिनिश दी है।

    छोटी-छोटी बातें:

    • चंकी ‘ब्रिज-टाइप’ रूफ रेल्स सी-पिलर सिल्वर ट्रिम में आसानी से मिल जाती है।

    • उभरे हुए आगे और पीछे के फेंडर एक्सटर जैसे दिखते हैं, लेकिन वेन्यू पर अच्छे लगते हैं।

    2025 Hyundai Venue
    2025 Hyundai Venue

    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल का पीछे का डिजाइन पुराने मॉडल जितना बॉक्सी नहीं है। हुंडई ने इसमें अपना सिग्नेचर कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप (क्रेटा और अल्कजार जैसा) देना जारी रखा है और एक फंकी स्पॉइलर भी दिया गया है।

    छोटी-छोटी बातें:

    • बंपर पर लगे रिफ्लेक्टर सामने की डेटाइम रनिंग लाइट के शेप के हैं, जो डिजाइन को एक साथ अच्छे से जोड़ते हैं।

    • टेललाइट हाउसिंग के अंदर ‘वेन्यू’ लिखा हुआ है जो बहुत कूल लगता है।

    अगर आप स्पोर्टी वेन्यू चाहते हैं, तो हम आपको वेन्यू एन लाइन लेने की सलाह देते हैं

    केबिन - प्रीमियम जगह!

    2025 Hyundai Venue
    2025 Hyundai Venue

    हुंडई ने एक यूनिक नेवी ब्लू-व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन चुना है। इससे केबिन बड़ा और ज्यादा स्पेशियस लगता है। हर एक डिजाइन एलिमेंट्स नया है, चाहे वह कनेक्टेड स्क्रीन हो, क्लाइमेट कंट्रोल पेनल हो, फ्लोर कंसोल हो या स्टीयरिंग व्हील हो।

    छोटी-छोटी बातें:

    • महंगी कारों की तरह डैशबोर्ड और गियर लीवर एरिया में भी एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है।

    • सीट, सेंटर आर्मरेस्ट, डोर आर्मरेस्ट, और स्टीयरिंग व्हील को प्रीमियम फील देने के लिए लैदरेट से रैप किया गया है।

    2025 Hyundai Venue

    आगे की सीटें अच्छी और चौड़ी हैं, और भारी भरकम लोगों के लिए ज्यादा आरामदायक होनी चाहिए। बड़े हेडरेस्ट लंबी यात्राओं में बेहतर सपोर्ट देंगे।

    छोटी-छोटी बातें:

    • सीटों पर छोटी ब्लैक पट्टियों पर ‘वेन्यू’ ब्रांडिंग है।

    • ड्राइवर सीट 4 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होती है। हाइट एडजस्टमेंट अभी भी मैनुअल है।

    2025 Hyundai Venue

    स्टोरेज विकल्प पर ध्यान दें:

    • ग्लवबॉक्स के ऊपर एक शेल्फ

    • गियर लीवर के सामने फोन ट्रे

    • दरवाजों में बॉटल होल्डर

    • दो कपहोल्डर

    2025 Hyundai Venue

    व्हीलबेस बढ़ने की वजह से पीछे वाली सीट पर जगह पहले से ज्यादा बेहतर है। एक सेंट्रल आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन बीच वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट का अभाव है। यहां तीन लोग बैठ सकते हैं।

    छोटी-छोटी बातें:

    • पीछे बैठने वालों को एसी वेंट्स, सनशेड और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं।

    • किआ सिरोस की तरह लंबी यात्राओं में सीट बैक को दो स्टेज में रिक्लाइन किया जा सकता है।

    फीचर

    2025 Hyundai Venue

    इसमें बड़ा और नया थ्री-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 10 और 2 बजे की पोजिशन पर खास कंटूर है। इसमें म्यूजिक, कॉल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडीएएस फंक्शन को कट्रोल करने के लिए बटन हैं।

    2025 Hyundai Venue

    12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन शार्प है। थीम को बदला जा सकता है और रंग चुने गए ड्राइव मोड के साथ सिंक होते हैं। जब आप इंडिकेटर को चलाते हैं तो साइड कैमरों से फीड डिस्प्ले होता है। यहां वेन्यू के लिए आठ नए फीचर दिए गए हैं।

    2025 Hyundai Venue

    इसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन भी है जिसका यूजर इंटरफेस नया है। अब यह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले भी सपोर्ट करती है।

    2025 Hyundai Venue

    फ्लोर कंसोल को करीब से देखें। आगे डिवाइस चार्जिंग विकल्प है, जिसमें एक वायरलेस चार्जर, दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और एक 12वोल्ट सॉकेट है। यहां आप फ्रंट सीट वेंटिलेशन और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी देख सकते हैं।

    गोल डायल का इस्तेमाल ड्राइवर और ट्रेक्शन मोड के बीच टॉगल करने के लिए किया जा सकता है। वेन्यू एन लाइन में मोड बदलने के लिए इसे स्टीयरिंग व्हील पर रखा गया है। रेगुलर वेन्यू और स्पोर्टी वेन्यू एन लाइन में और काफी अंतर हैं जिनके बारे में आप यहां देख सकते हैं

    छोटी-छोटी बातें:

    • हुंडई ने दोनों कपहोल्डर के बीच आपको फोन रखने के लिए एक स्लॉट बनाया है।

    2025 Hyundai Venue

    बोस ब्रांडेड 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम में बूट में एक सबवुफर शामिल है।

    2025 Hyundai Venue

    सेंट्रल पेनल को करीब से देखने पर पता चलता है कि इसमें म्यूजिक और एसी के लिए फिजिकल स्विच और नोब दी गई है। बीच में छोटी डिस्प्ले कार के अंदर का टेम्परेचर और फैन सेटिंग्स दिखाती है।

    2025 Hyundai Venue

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम में इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए बटन हैं। यह हुंडई की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ‘ब्लूलिंक’ के जरिए इनेबल होता है। केबिन के अंदर पीली लाइटिंग और सिंगल-पैन सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए स्विच भी हैं।

    2025 Hyundai Venue

    अब बात करते हैं मिरर के पीछे वाले हिस्से की। यहां एक फ्रंट फेसिंग कैमरा है जिसका इस्तेमाल एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के लिए होता है। 2025 वेन्यू में इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्टेंस और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए एक रडार का उपयोग किया गया है।

    बूट स्पेस

    2025 Hyundai Venue
    2025 Hyundai Venue

    हुंडई का दावा है कि वेन्यू 2025 मॉडल का बूट स्पेस 375 लीटर है। इसमें 3-4 केबिन साइज ट्रॉली बैग और कुछ अन्य आइटम रखे जा सकते हैं। अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस के लिए पीछे वाली सीटों को 60:40 अनुपात में फोल्ड भी किया जा सकता है।

    इंजन विकल्प - सबके लिए कुछ न कुछ

    2025 Hyundai Venue
    2025 Hyundai Venue

    इसमें तीन इंजन विकल्प उपलब्ध हैं:

    • 83 पीएस 1.2-लीटर पेट्रोल (नॉन-टर्बो) | 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स

    • 120 पीएस 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल | 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी (ऑटोमैटिक)

    • 116 पीएस 1.5-लीटर डीजल | 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक

    इस रिपोर्ट में वेरिएंट अनुसार इंजन और स्पेसिफिकेशन देखें।

    अंदर की खबर

    • हुंडई वेन्यू का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन, इसकी उम्मीद अभी जल्द नहीं है।
