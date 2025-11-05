2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या मिलता है खास

प्रकाशित: नवंबर 05, 2025 01:01 pm । सोनू

हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल को हर एंगल से देखें!

हुंडई ने अपनी छोटी एसयूवी कार को एक बड़ा अपडेट दिया है। 2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू होती है। यहां हम हुंडई वेन्यू की फोटो गैलरी से इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।

डिजाइन: दमदार और पॉपुलर!

नई वेन्यू कार ज्यादा कॉन्फिडेंट और शानदार दिखती है। हुंडई ने बोनट को ऊपर उठाया है और छोटी एसयूवी कार को ज्यादा खास लाइटिंग सिग्नेचर दिया है।

क्रेटा और अल्कजार जैसी बड़ी एसयूवी कार की तरह ‘सी-शेप’ डीआरएल और कनेक्टेड लाइट बार दी गई है। अब इसमें हुंडई एक्सटर की तरह ग्रिल ज्यादा स्कवायर ऑफ है। अगर आप वेन्यू और एक्सटर का डिजाइन कंपेरिजन देखना चाहते हैं, तो यहां खबर पढ़ें।

छोटी-छोटी बातें: हुंडई ने अब 2डी एम्बलम का इस्तेमाल किया है।

बंपर पर पार्किंग सेंसर की पोजिशनिंग पर ध्यान दें - आगे चार पार्किंग सेंसर हैं।

हुंडई वेन्यू के कुछ वेरिएंट्स में 215/60 आर16 टायर हैं, जबकि शुरुआती वेरिएंट्स में छोटे 195/65 आर15 टायर चढ़े हैं। टॉप मॉडल में ड्यूल-टोन फिनिश वाले 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। फोटो में आप फेंडर पर पार्किंग सेंसर भी देख सकते हैं।

अगर आप डीसीटी गियरबॉक्स के साथ हुंडई वेन्यू गाड़ी लेते हैं, तो आपको आगे वाले फेंडर पर इसकी छोटी बैजिंग भी मिलती है।

पूरे साइड प्रोफाइल में कुछ दिलचस्प डीटेल्स दी गई है। इसका व्हीलबेस 20 मिलीमीटर तक बढ़ाया गया है। नई वेन्यू पहले से ज्यादा ऊंची भी है। हुंडई ने सी-पिलर पर ‘वेन्यू’ ब्रांडिंग और सिल्वर फिनिश दी है।

छोटी-छोटी बातें: चंकी ‘ब्रिज-टाइप’ रूफ रेल्स सी-पिलर सिल्वर ट्रिम में आसानी से मिल जाती है।

उभरे हुए आगे और पीछे के फेंडर एक्सटर जैसे दिखते हैं, लेकिन वेन्यू पर अच्छे लगते हैं।

हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल का पीछे का डिजाइन पुराने मॉडल जितना बॉक्सी नहीं है। हुंडई ने इसमें अपना सिग्नेचर कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप (क्रेटा और अल्कजार जैसा) देना जारी रखा है और एक फंकी स्पॉइलर भी दिया गया है।

छोटी-छोटी बातें: बंपर पर लगे रिफ्लेक्टर सामने की डेटाइम रनिंग लाइट के शेप के हैं, जो डिजाइन को एक साथ अच्छे से जोड़ते हैं।

टेललाइट हाउसिंग के अंदर ‘वेन्यू’ लिखा हुआ है जो बहुत कूल लगता है।

अगर आप स्पोर्टी वेन्यू चाहते हैं, तो हम आपको वेन्यू एन लाइन लेने की सलाह देते हैं।

केबिन - प्रीमियम जगह!

हुंडई ने एक यूनिक नेवी ब्लू-व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन चुना है। इससे केबिन बड़ा और ज्यादा स्पेशियस लगता है। हर एक डिजाइन एलिमेंट्स नया है, चाहे वह कनेक्टेड स्क्रीन हो, क्लाइमेट कंट्रोल पेनल हो, फ्लोर कंसोल हो या स्टीयरिंग व्हील हो।

छोटी-छोटी बातें: महंगी कारों की तरह डैशबोर्ड और गियर लीवर एरिया में भी एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है।

सीट, सेंटर आर्मरेस्ट, डोर आर्मरेस्ट, और स्टीयरिंग व्हील को प्रीमियम फील देने के लिए लैदरेट से रैप किया गया है।

आगे की सीटें अच्छी और चौड़ी हैं, और भारी भरकम लोगों के लिए ज्यादा आरामदायक होनी चाहिए। बड़े हेडरेस्ट लंबी यात्राओं में बेहतर सपोर्ट देंगे।

छोटी-छोटी बातें: सीटों पर छोटी ब्लैक पट्टियों पर ‘वेन्यू’ ब्रांडिंग है।

ड्राइवर सीट 4 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होती है। हाइट एडजस्टमेंट अभी भी मैनुअल है।

स्टोरेज विकल्प पर ध्यान दें:

ग्लवबॉक्स के ऊपर एक शेल्फ

गियर लीवर के सामने फोन ट्रे

दरवाजों में बॉटल होल्डर

दो कपहोल्डर

व्हीलबेस बढ़ने की वजह से पीछे वाली सीट पर जगह पहले से ज्यादा बेहतर है। एक सेंट्रल आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन बीच वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट का अभाव है। यहां तीन लोग बैठ सकते हैं।

छोटी-छोटी बातें: पीछे बैठने वालों को एसी वेंट्स, सनशेड और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं।

किआ सिरोस की तरह लंबी यात्राओं में सीट बैक को दो स्टेज में रिक्लाइन किया जा सकता है।

फीचर

इसमें बड़ा और नया थ्री-स्पोक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। 10 और 2 बजे की पोजिशन पर खास कंटूर है। इसमें म्यूजिक, कॉल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडीएएस फंक्शन को कट्रोल करने के लिए बटन हैं।

12.3-इंच ड्राइवर डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन शार्प है। थीम को बदला जा सकता है और रंग चुने गए ड्राइव मोड के साथ सिंक होते हैं। जब आप इंडिकेटर को चलाते हैं तो साइड कैमरों से फीड डिस्प्ले होता है। यहां वेन्यू के लिए आठ नए फीचर दिए गए हैं।

इसमें एक 12.3-इंच टचस्क्रीन भी है जिसका यूजर इंटरफेस नया है। अब यह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले भी सपोर्ट करती है।

फ्लोर कंसोल को करीब से देखें। आगे डिवाइस चार्जिंग विकल्प है, जिसमें एक वायरलेस चार्जर, दो टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और एक 12वोल्ट सॉकेट है। यहां आप फ्रंट सीट वेंटिलेशन और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी देख सकते हैं।

गोल डायल का इस्तेमाल ड्राइवर और ट्रेक्शन मोड के बीच टॉगल करने के लिए किया जा सकता है। वेन्यू एन लाइन में मोड बदलने के लिए इसे स्टीयरिंग व्हील पर रखा गया है। रेगुलर वेन्यू और स्पोर्टी वेन्यू एन लाइन में और काफी अंतर हैं जिनके बारे में आप यहां देख सकते हैं।

छोटी-छोटी बातें: हुंडई ने दोनों कपहोल्डर के बीच आपको फोन रखने के लिए एक स्लॉट बनाया है।

बोस ब्रांडेड 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम में बूट में एक सबवुफर शामिल है।

सेंट्रल पेनल को करीब से देखने पर पता चलता है कि इसमें म्यूजिक और एसी के लिए फिजिकल स्विच और नोब दी गई है। बीच में छोटी डिस्प्ले कार के अंदर का टेम्परेचर और फैन सेटिंग्स दिखाती है।

ऑटो डिमिंग आईआरवीएम में इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए बटन हैं। यह हुंडई की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ‘ब्लूलिंक’ के जरिए इनेबल होता है। केबिन के अंदर पीली लाइटिंग और सिंगल-पैन सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए स्विच भी हैं।

अब बात करते हैं मिरर के पीछे वाले हिस्से की। यहां एक फ्रंट फेसिंग कैमरा है जिसका इस्तेमाल एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) के लिए होता है। 2025 वेन्यू में इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्टेंस और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए एक रडार का उपयोग किया गया है।

बूट स्पेस

हुंडई का दावा है कि वेन्यू 2025 मॉडल का बूट स्पेस 375 लीटर है। इसमें 3-4 केबिन साइज ट्रॉली बैग और कुछ अन्य आइटम रखे जा सकते हैं। अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस के लिए पीछे वाली सीटों को 60:40 अनुपात में फोल्ड भी किया जा सकता है।

इंजन विकल्प - सबके लिए कुछ न कुछ

इसमें तीन इंजन विकल्प उपलब्ध हैं:

83 पीएस 1.2-लीटर पेट्रोल (नॉन-टर्बो) | 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स

120 पीएस 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल | 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी (ऑटोमैटिक)

116 पीएस 1.5-लीटर डीजल | 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक

इस रिपोर्ट में वेरिएंट अनुसार इंजन और स्पेसिफिकेशन देखें।