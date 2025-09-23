सभी
    मारुति विक्टोरिस डीलरशिप पर पहुंचना हुई शुरू, जल्द टेस्ट ड्राइव के लिए होगी उपलब्ध

    प्रकाशित: सितंबर 23, 2025 05:00 pm । स्तुति

    51 Views
    मारुति विक्टोरिस एसयूवी छह वेरिएंट : एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई, जेडएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) में आती है

    Maruti Victoris arrives at dealerships

    मारुति विक्टोरिस भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 10.50 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। यह मारुति की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया गया है। यह गाड़ी अब डीलरशिप पर पहुंचना भी शुरू हो गई है जिससे आप इसे मारुति की एरीना डीलरशिप्स पर जाकर देख सकते हैं। मारुति विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी की डीलरशिप से जुड़ी कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं जिस पर आप यहां नजर डाल सकते हैं :- 

    आगे की डिजाइन 

    Maruti Victoris at dealership

    तस्वीरों में कैद मॉडल में इटरनल ब्लू फिनिश के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ डुअल-टोन पेंट ऑप्शन दिया गया है, जो कि केवल टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस और इनके सब वेरिएंट (ओ) के साथ मिलेगा। डीलरशिप पर नजर आई विक्टोरिस कार का यह फुली लोडेड जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट है जिसमें माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप दिया गया है।  

    आगे की तरफ इसमें ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ फॉलो-मी होम फंक्शन और एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स दिए गए हैं। कैमरे में कैद मॉडल में एलईडी डीआरएल्स नजर आ रही है जो टर्न इंडिकेटर की तरह काम करती हैं और इसमें आगे की साइड पर एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। इस वेरिएंट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार और सिल्वर फिनिश्ड स्किट प्लेट भी दी गई है। 

    साइड

    Maruti Victoris at dealership

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक आउट ओआरवीएम्स और रूफ रेल्स दिए गए हैं। 

    व्हील्स 

    Maruti Victoris at dealership

    मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में 17-इंच मशीन फिनिश्ड डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसे मस्कुलर व्हील आर्क हाउसिंग में पोजिशन किया गया है। 

    पीछे की डिजाइन

    Maruti Victoris at dealership

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप, रियर वाइपर के साथ वॉशर, रियर डिफॉगर और टेलगेट पर 'स्मार्ट हाइब्रिड' बैजिंग दी गई है। इसमें आगे की तरह पीछे की साइड भी सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट, रियर स्पॉइलर और शार्कफिन एंटीना दिया गया है। 

    बूट स्पेस  

    मारुति ने विक्टोरिस एसयूवी की बूट स्पेस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमारा मानना है कि इसका बूट एक वीकेंड ट्रिप के लिए लगेज ले जाने के हिसाब से ठीक होगा। चूंकि यह इसका टॉप वेरिएंट है, ऐसे में जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट भी दिया गया है।

    यदि आप इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन चुनते हैं तो आपको बूट स्पेस थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि इसमें बैटरी को बूट फ्लोर के ठीक नीचे पोजिशन किया गया है। 

    इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट में लगेज को रखने के लिए अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल सकेगी क्योंकि इसमें सीएनजी टैंक को एसयूवी के अंडरसाइड फिट किया गया है। 

    यह भी पढ़ें :  2025 मारुति विक्टोरिस एसयूवी कार को चलाने के बाद पता चली ये पांच खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

    इंटीरियर

    Maruti Victoris at dealership

    विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में केबिन के अंदर ब्लैक और आइवरी कलर थीम के साथ डैशबोर्ड, डोर पैड और सेंटर कंसोल पर सिल्वर और पियानो ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह ज्यादा अपमार्केट लगती है। इसमें 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दी गई है। 

    Maruti Victoris at dealership

    मारुति विक्टोरिस कार में टचस्कीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे की तरफ नए कंट्रोल्स दिए गए हैं जो काफी प्रीमियम लगते हैं और यह इस्तेमाल करने में सॉलिड हैं। डीलरशिप पर नजर आए जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में फ्रंट-व्हील-ड्राइवट्रेन (एफडब्लूडी) दी गई है क्योंकि इसमें ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन (एडब्लूडी) के लिए रोटरी डायल नहीं दिया गया है। 

    Maruti Victoris at dealership

    Maruti Victoris at dealership

    विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में 10.25-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। 

    Maruti Victoris at dealership

    मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जो कि केवल जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट के सब-वेरिएंट (ओ) के साथ मिलेगा।  

    Maruti Victoris at dealership

    Maruti Victoris at dealership

    इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में कई फीचर पहली बार मिल रहे है जिसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। इसमें पैटर्न डैशबोर्ड ट्रिम, डोर पैड और फ्रंट फूटवेल एरिया पर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है। 

    Maruti Victoris at dealership

    इसमें सभी पांचों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट की सुविधा दी गई है। इसमें रियर पैसेंजर के लिए दो कपहोल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। इसमें रियर सीट पैसेंजर के लिए दो 45 वाट टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं।

    Maruti Victoris at dealership

    इस गाड़ी में हेड्स-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैडल शिफ्टर्स (केवल एटी), वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Maruti Victoris at dealership

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। 

    यह भी पढ़ें : जीएसटी में कटौती का असर: मारुति ऑल्टो के10, मारुति स्विफ्ट, मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति बलेनो और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारें 1.3 लाख रुपये तक सस्ती हुई

    इंजन ऑप्शन 

    मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट में यह इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं :-

    स्पेसिफिकेशन 

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 

    पावर

    103 पीएस

    116 पीएस (संयुक्त) 

    टॉर्क 

    137 एनएम

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    ट्रांसमिशन*

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    ई-सीवीटी

    ड्राइवट्रेन

    एफडब्लूडी, एडब्लूडी (केवल एटी) 

    एफडब्लूडी 

    सर्टिफाइड माइलेज 

    21.18 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एमटी) / 21.06 किमी/लीटर (एफडब्लूडी एटी) / 19.07  किमी/लीटर (एडब्लूडी एटी)

    28.65 किमी/लीटर

    इस एसयूवी कार में तीसरा इंजन ऑप्शन माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट का भी दिया गया है जो 88 पीएस की पावर और 121.5 एनएम का टॉर्क देता है। इस इंजन के साथ इसमें केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। हालांकि, यह इसमें फुली लोडेड जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट के साथ उपलब्ध नहीं है।

    कीमत और मुकाबला

    Maruti Victoris at dealership

    मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई प्लस (ओ) वेरिएंट की कीमत 15.82 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। मारुति की इस नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से है। 

