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    2026 मारुति ब्रेजा जेडएक्सआई vs जेडएक्सआई प्लस: एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    आजकल एक कार में आपको बस एक ब्रांडेड साउंड सिस्टम, सनरूफ, ऑटो हेडलैंप और क्रूज कंट्रोल की जरूरत हो सकती है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 29, 2026 18:13 ist
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    published onJul 29, 2026 18:13 IST
    last updated onJul 29, 2026 18:13 IST
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    2026 Brezza ZXI vs ZXI Plus

    हाल ही में लॉन्च हुई फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी ब्रेजा को कई महत्वपूर्ण अपग्रेड्स मिले हैं, जो इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। नया टर्बो-पेट्रोल इंजन, बेहतर फीचर्स और एक अग्रेसिव शुरुआती कीमत के साथ, नई ब्रेजा अब उन ग्राहकों को भी आकर्षित कर रही है जो परफॉर्मेंस, सेफ्टी और प्रीमियम अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। मारुति ने ने इसे 4 वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में पेश किया है। यहां हमने ब्रेजा जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस का कंपेरिजन किया है, ताकि यह समझने में मदद मिल सके कि कौनसा वेरिएंट आपकी जरूरतों और बजट के लिए सबसे उपयुक्त है।

    कीमत

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    गियरबॉक्स

    मैनुअल

    मैनुअल

    ऑटोमैटिक

    मैनुअल

    जेडएक्सआई

    9.85 लाख रुपये / 9.99 लाख रुपये*

    10.50 लाख रुपये / 10.65 लाख रुपये*

    11.85 लाख रुपये / 12.05 लाख रुपये*

    11.50 लाख रुपये / 11.65 लाख रुपये*

    जेडएक्सआई प्लस

    11.16 लाख रुपये / 11.31 लाख रुपये

    -

    13.55 / 13.70 लाख रुपये

    -

    ब्रेजा के जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट्स की कीमतों में एक बड़ा अंतर है। जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट, जेडएक्सआई के मुकाबले कम से-कम 1.3 लाख रुपये महंगा है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जेडएक्सआई वेरिएंट सभी इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जबकि टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस केवल 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑटोमैटिक के साथ आता है।

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के बीच कीमत का अंतर लगभग 1.25 लाख रुपये है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल (एलएक्सआई और वीएक्सआई में) 21.09 किलोमीटर प्रति लीटर का एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज देता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट 26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की शानदार एफिशिएंसी प्रदान करता है।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    Maruti Brezza Facelift ZXI Front
    Maruti Brezza ZXI Plus

    2026 ब्रेजा को एक नया और आकर्षक फ्रंट लुक दिया गया है। चूंकि जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट जेडएक्सआई पर ही बेस्ड है, इसलिए दोनों का डिजाइन लगभग समान है। दोनों वेरिएंट्स में ट्विन-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलते हैं, जो इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं। फ्रंट ग्रिल पर एक नई क्रोम पट्टी है जो दोनों हेडलैंप्स को जोड़ती है, और बंपर के निचले हिस्से में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो ब्रेजा के टॉप वेरिएंट्स के रूप में अलग पहचान देती है।

    दोनों वेरिएंट्स के बीच मुख्य अंतर फॉग लैंप्स का है। जेडएक्सआई प्लस में प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि जेडएक्सआई वेरिएंट में यह फीचर नहीं दिया गया है। इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण फीचर फ्रंट पार्किंग सेंसर है, जो केवल इन दोनों टॉप वेरिएंट्स में ही उपलब्ध है।

    साइड प्रोफाइल

    Maruti Brezza Facelift ZXI Side
    Maruti Brezza ZXI Plus

    साइड से देखने पर, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट्स लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर है जो दोनों की अपील को बदल देता है। टॉप जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में 16-इंच के टू-टोन डायमंड-कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देते हैं। वहीं, जेडएक्सआई वेरिएंट में वैसे ही 16-इंच के ब्लैक-फिनिश्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी वाइब देते हैं।

    दोनों ही वेरिएंट में रूफ रेल्स दी गई हैं। ग्राहक ड्यूल-टोन कलर विकल्प भी चुन सकते हैं, जिनकी कीमत मोनो-टोन वेरिएंट्स से लगभग 15,000 रुपये अधिक है। ड्यूल-टोन वेरिएंट्स में पिलर, ओआरवीएम और रूफ को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है, जिससे ब्रेजा और भी ज्यादा स्पोर्टी दिखती है।

    पीछे का डिजाइन

    Maruti Brezza Facelift ZXI Rear
    Maruti Brezza ZXI Plus

    ब्रेजा पीछे से अपने रग्ड और बॉक्सी डिजाइन को बरकरार रखती है। जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में निचले वेरिएंट्स की तुलना में कुछ सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अपग्रेड्स हैं। सबसे खास फीचर रियर वाइपर और वॉशर है, जो जेडएक्सआई टर्बो वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। बाकी रियर प्रोफाइल समान है, जिसमें स्प्लिट एलईडी टेललैंप्स हैं जिनके बीच में मोटे अक्षरों में 'ब्रेजा' की ब्रांडिंग है।

    टेलगेट पर नंबर प्लेट की जगह और इंजन की बैजिंग दी गई है। रूफ पर लगा स्पॉइलर न केवल रियर लुक को स्पोर्टी बनाता है बल्कि कार की एयरोडायनामिक एफिशिएंसी में भी सुधार करता है। जेडएक्सआई वेरिएंट से रियर बंपर पर भी एक अपग्रेड मिलता है, जिसमें फॉक्स सिल्वर-फिनिश्ड स्किड प्लेट शामिल है, जो इसके रग्ड लुक को पूरा करती है।

    कलर ऑप्शन

    मारुति ब्रेजा कुल 7 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, जिनमें तीन ड्यूल-टोन स्कीम्स भी शामिल हैं। 

    जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस

    जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस ड्यूल-टोन

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट के साथ ब्लूइश रूफ

    सिजलिंग रेड

    सिजलिंग रेड के साथ ब्लूइश रूफ

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट

    लस्ट्रस बैज के साथ ब्लूइश रूफ

    मैग्मा ग्रे

    -

    ब्लूइश ब्लैक

    -

    विवेशियस ऑरेंज

    -

    लस्ट्रस बैज

    -

    केबिन

    Maruti Brezza Facelift ZXI Interior
    Maruti Brezza ZXI Plus

    ब्रेजा के जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट्स के केबिन में कदम रखते ही आपको लोअर वेरिएंट्स के मुकाबले एक प्रीमियम अहसास होता है। डैशबोर्ड पर सैटिन ब्राउन फिनिश, क्रोम डोर हैंडल्स, और डैशबोर्ड, डोर कार्ड्स व सेंटर कंसोल पर पियानो-ब्लैक एक्सेंट्स इसे एक अपमार्केट फील देते हैं। यह सब एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट में नहीं मिलता, जहां केबिन में ज्यादातर मैट ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है।

    Maruti Brezza Facelift ZXI Rear Seats
    Maruti Brezza ZXI Plus

    जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट कुछ और अपग्रेड्स के साथ आता है, जैसे लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और लेदरेट सीट्स, जो लग्जरी फील को और बढ़ाते हैं। हालांकि, जेडएक्सआई वेरिएंट से ही कई प्रैक्टिकल फीचर्स मिलने लगते हैं, जिनमें 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, बूट एरिया में लगेज लैंप और एक रियर पार्सल ट्रे शामिल हैं। कुल मिलाकर, ब्रेजा का केबिन काफी आरामदायक और फीचर-रिच अनुभव देता है और स्पेस के मामले में भी निराश नहीं करता।

    फीचर

    Maruti Brezza Facelift ZXI Infotainment System
    Maruti Brezza ZXI Plus

    नए फेसलिफ्ट अवतार में ब्रेजा को कई नए फीचर्स से लैस किया गया है। टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस में एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, हेड्स-अप डिस्प्ले, पीछे बैठने वालों के लिए यूएसबी फास्ट चार्जिंग, आगे वेंटिलेटेड सीट, कूल्ड ग्लवबॉक्स और ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) जैसे कई शानदार फीचर हैं।

    हालांकि, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में सनग्लास होल्डर, इंजन पुश-बटन स्टार्ट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल (जेडएक्सआई टर्बो), 6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम (जेडएक्सआई टर्बो), ऑटोमैटिक हेडलैंप, एम्बिएंट लाइटिंग (64 रंग, सिर्फ जेडएक्सआई प्लस में), वायरलेस चार्जर और सिंगल-पेन सनरूफ जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    सेफ्टी

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    206 ब्रेजा में कई अच्छे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनकी वजह से 2026 मॉडल की इमेज बेहतर हुई है। जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट में टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) (जेडएक्सआई टर्बो), फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-1 एडीएएस फीचर जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और सेफ एग्जिट वॉर्निंग जैसे अपग्रेडेड फीचर्स मिलते हैं।

    इसके अलावा, ब्रेजा में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं।

    मारुति ब्रेजा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

    इंजन

    2026 मारुति ब्रेजा तीन इंजन ऑप्शन: 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ), 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन (6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ), और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी है (सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ) के साथ आती है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी इस प्रकार है:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल +  सीएनजी

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन / एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

    Maruti Brezza Facelift ZXI 6-speed Gearbox
    Maruti Brezza ZXI Plus

    ध्यान दें कि जेडएक्सआई वेरिएंट में ऊपर बताए गए सभी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, जेडएक्सआई प्लस सिर्फ 1-लीटर टर्बो मैनुअल और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड ऑटोमैटिक पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

    कंपेरिजन

    बेहतर पावर, ज्यादा माइलेज, फीचर, सेफ्टी और स्टाइल के साथ ब्रेजा, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और किआ सिरोस जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को टक्कर देती है।

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