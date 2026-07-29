मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट Vs महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ : कौनसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी है बेहतर?
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में सीएनजी पावरट्रेन दी गई है, जबकि महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है
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सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में अलग-अलग ब्रांड की कई सारी गाड़ियां लॉन्च होने के कारण अब मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। मारुति ने अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च कर दी है और कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए इस एसयूवी कार में काफी कुछ बदलाव भी किए गए हैं। दूसरी तरफ, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ है, जिसमें कई शानदार फीचर्स मिलते हैं और यह गाड़ी अच्छी रोड प्रेजेंस भी देती है। क्या ब्रेजा फेसलिफ्ट अपना दबदबा बनाए रख पाएगी या फिर महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ बाजी मार लेगी? आइए जानते हैं इसके बारे में कंपेरिजन के जरिए :-
कीमत
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मॉडल
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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7.4 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये
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7.8 लाख रुपये से 15.04 लाख रुपये
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत 7.4 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस 13.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की प्राइस 7.8 लाख रुपये से शुरू होकर 15.04 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। जो ग्राहक एक बजट-फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ब्रेजा का बेस वेरिएंट ज्यादा आकर्षक ऑप्शन साबित होता है। वहीं, जो लोग फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं, वह एक्सयूवी 3एक्सओ के टॉप वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं।
डाइमेंशन
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मॉडल
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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महिंद्रा
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अंतर
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लंबाई
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3995 मिलीमीटर
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3990 मिलीमीटर
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5 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1790 मिलीमीटर
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1821 मिलीमीटर
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(-31 मिलीमीटर )
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ऊंचाई
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1685 मिलीमीटर
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1647 मिलीमीटर
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38 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2500 मिलीमीटर
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2600 मिलीमीटर
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(-100 मिलीमीटर)
साइज के मामले में दोनों एसयूवी में अंतर देखने को मिलता है। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के मुकाबले मारुति ब्रेजा 5 मिलीमीटर लंबी और 38 मिलीमीटर ऊंची कार है, जो इसे सड़क पर एक टॉल बॉय स्टांस देती है। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ब्रेजा से 31 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस 100 मिलीमीटर लंबा है। लंबे व्हीलबेस का सीधा मतलब है कि केबिन के अंदर पैसेंजर को बेहतर लेगरूम स्पेस मिलती है। ज्यादा चौड़ाई होने की वजह से तीन पैसेंजर को शोल्डर रूम भी बेहतर मिल पाता है। अगर आपकी प्राथमिकता केबिन स्पेस है, तो एक्सयूवी 3एक्सओ यहां एक बेहतर विकल्प साबित होती है।
कलर ऑप्शन
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
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विवासियस ऑरेंज
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सिट्रीन येलो*
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लस्ट्रस बेज*
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डीप फॉरेस्ट*
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आर्कटिक व्हाइट*
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ड्यून बेज*
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सिजलिंग रेड*
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एवरेस्ट व्हाइट*
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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गैलेक्सी ग्रे*
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मैग्मा ग्रे
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नेबुला ब्लू^
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ब्लूइश ब्लैक
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स्टेल्थ ब्लैक^
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टैंगो रेड*
*ब्लैक रूफ डुअल-टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध
^गैल्वैनो ग्रे रूफ डुअल-टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध
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ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में 7 आकर्षक कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 8 कलर शेड में उपलब्ध है।
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मारुति ने ब्रेजा फेसलिफ्ट एसयूवी में दो नए शेड : लस्ट्र्स बेज और विवाशियस ऑरेंज शामिल किए हैं।
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दोनों ही एसयूवी कार में कई सारे शेड के साथ डुअल-टोन ब्लैक रूफ मिलती है।
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ कार में डुअल-टोन गेलवैनो ग्रे कलर चॉइस भी मिलती है।
पावरट्रेन
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इंजन
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.2-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन) टर्बो-पेट्रोल
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1.5-लीटर डीजल
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पावर (पीएस)
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103 पीएस
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88 पीएस
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110 पीएस
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112 पीएस
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130 पीएस
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117 पीएस
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टॉर्क (एनएम)
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139 एनएम
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121.5 एनएम
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170 एनएम
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200 एनएम
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230 एनएम
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300 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एएमटी
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ड्राइवट्रेन
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
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एफडब्लूडी
पावरट्रेन ऑप्शन के मामले में दोनों एसयूवी अलग-अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती हैं। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (6-स्पीड एमटी और एटी के साथ), एक पेट्रोल-सीएनजी ऑप्शन (केवल मैनुअल), और फ्रॉन्क्स वाला नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (केवल मैनुअल) शामिल हैं। सीएनजी का विकल्प उन खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है जिनकी प्राथमिकता कम रनिंग कॉस्ट है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।
दूसरी ओर, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ परफॉर्मेंस पर ज्यादा फोकस करती है। इसमें दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर एमस्टैलियन और एक ज्यादा पावरफुल 1.2-लीटर टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 1.5-लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है, जिसके साथ 6-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है। इन दोनों एसयूवी कार में फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिग्रेशन मिलता है।
फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉग लैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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व्हील्स
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16-इंच अलॉय व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल्स
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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पावर्ड ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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हेड्स-अप डिस्प्ले
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम
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7-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम
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क्रूज कंट्रोल
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✅ (अडैप्टिव)
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅ (डुअल-जोन)
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पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
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वेंटिलेटेड फ़्रंट सीट्स
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सनरूफ
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सिंगल-पेन सनरूफ
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पैनोरमिक सनरूफ
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रियर-सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक
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एयरबैग्स
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6 एयरबैग्स
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6 एयरबैग्स
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360-डिग्री कैमरा
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पार्किंग सेंसर्स
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✅ (फ्रंट और रियर)
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✅ (फ्रंट और रियर)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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रियर डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग
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रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
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सेफ एग्जिट वॉर्निंग
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एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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✅ लेवल-1 एडीएएस फंक्शन
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✅ लेवल 2 एडीएएस
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट और एक्सयूवी 3एक्सओ कार में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, ऑटो-एलईडी हेडलैंप, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ गाड़ी में बड़ा 12.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जबकि ब्रेजा फेसलिफ्ट में 10.1 इंच यूनिट मिलती है। इन दोनों एसयूवी कार में वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्टेड कार टेक फीचर्स भी मिलते हैं।
राइडिंग के लिए महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ गाड़ी में 17-व्हील व्हील सेटअप दिया गया है, जबकि फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में 16-व्हील सेटअप मिलता है। जहां महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, वहीं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है। नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट गाड़ी में एचयूडी (हेड-अप डिस्प्ले), एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैडल शिफ्टर्स और लेवल-1 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं, जबकि महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में लेवल-2 एडीएएस सूट मिलता है।
आप इन कारों पर भी विचार कर सकते हैं :-
आप मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ के अलावा हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसे ऑप्शन भी चुन सकते हैं।