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    2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

    पंच ईवी की वापसी हो गई है और इसकी सुरक्षा भी ज़बरदस्त हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 29, 2026 15:56 ist
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    published onJul 29, 2026 15:55 IST
    last updated onJul 29, 2026 15:56 IST
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    टाटा पंच ईवी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

    टाटा मोटर्स भारत में कुछ सबसे सुरक्षित कार बनाने के लिए जानी जाती है, और इसका लेटेस्ट प्रोडक्ट जिसने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में अपनी सेफ्टी साबित की है, वह पंच ईवी है। इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई इस इलेक्ट्रिक ईवी ने वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सेफ्टी दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फेसलिफ्ट मॉडल के स्ट्रक्चरल और बैटरी पैक में बदलाव के कारण इसके लिए एक नए क्रैश टेस्ट की आवश्यकता थी, और अब इसके नतीजे आ गए हैं।

    वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन

    कुल स्कोर: 31.09/32 पॉइंट्स

    फ्रंट ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 16 में से 15.28

    साइड डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 16 में से 15.80

    फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में पंच ईवी ने 32 में से कुल 31.09 पॉइंट हासिल किए, जिससे इसे 5-स्टार रेटिंग मिली। इस टेस्ट में पंच ईवी ने आगे बैठे डमी के सिर, गर्दन और टिबिया (घुटने के नीचे की हड्डी) को अच्छी सुरक्षा दी। ड्राइवर और को-पैसेंजर की छाती और जांघों पर्याप्त सुरक्षा मिली। हालांकि, को-पैसेंजर के बाएं पैर को 'अच्छी' रेटिंग मिली। इस टेस्ट में ड्राइवर के पैरों के लिए भी प्रोटेक्शन 'अच्छी' पाई गई।

    टाटा पंच ईवी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

    साइड से होने वाली टक्कर में इस एसयूवी ने ड्राइवर की कमर के निचले हिस्से, टिबिया और सिर को अच्छी सुरक्षा दी, जबकि छाती के लिए प्रोटेक्शन 'पर्याप्त' रही। इसके अलावा, पंच ईवी ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट को भी आसानी से पास कर लिया, जिसमें डमी के शरीर के सभी हिस्सों के लिए 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

    बच्चों की सुरक्षा

    कुल स्कोर: 45.00/49 पॉइंट

    डायनामिक स्कोर: 24 में से 24 पॉइंट

    सीआरएस (चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम) इंस्टॉलेशन स्कोर: 12 में से 12 पॉइंट

    व्हीकल असिसमेंट स्कोर: 13 में से 9 पॉइंट

    18 महीने का बच्चा

    18 महीने के बच्चे की डमी के लिए, पंच ईवी ने पूरी सुरक्षा दिखाई। इसे डायनामिक टेस्ट में 12 में से पूरे 12 पॉइंट्स मिले।

    3 साल का बच्चा

    ठीक इसी तरह, 3 साल के बच्चे की डमी को भी टेस्ट में पूरी सुरक्षा मिली, और इसे भी 12 में से 12 पॉइंट्स मिले। सीआरएस इंस्टॉलेशन कैटेगरी में भी इसे फुल स्कोर मिला, जबकि व्हीकल असिसमेंट स्कोर के मामले में इसे 13 में से 9 पॉइंट मिले।

    टाटा पंच ईवी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

    सेफ्टी फीचर

    टाटा पंच ईवी के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं। इसके टॉप मॉडल्स में ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) और डीफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं।

    टाटा पंच ईवी भारत एनकैप क्रैश टेस्ट

    कीमत और कंपेरिजन

    टाटा पंच ईवी की कीमत 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 और एमजी कॉमेट ईवी से है। इसे टाटा नेक्सन ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी जैसी बड़ी इलेक्ट्रिक कार के सस्ते विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

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