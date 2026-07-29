सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टोयोटा हाइलक्स अपने पुराने वर्जन के मुकाबले कितनी बदली है? जानिए यहां

    न्यू जनरेशन हाइलक्स पुराने मॉडल के मुकाबले काफी अब दमदार लगती है

    स्तुति
    स्तुति
    Published On जुलाई 29, 2026 15:05 ist
    info icon
    published onJul 29, 2026 15:00 IST
    last updated onJul 29, 2026 15:05 IST
    85 Views
    • Write a कमेंट

    नई vs पुरानी टोयोटा हाइलक्स

    टोयोटा ने अपनी नौवीं जनरेशन हाइलक्स को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस पिकअप ट्रक के आगे का हिस्सा एकदम नया है और इसमें अपडेटेड इंटीरियर के साथ कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। नया टोयोटा हाइलक्स पिकअप तीन वेरिएंट: जीएक्स 4x2, जीएक्स 4x4 और वीएक्स 4x4 में उपलब्ध है। नए और पुराने टोयोटा हाइलक्स पिकअप में क्या कुछ अंतर है, जानेंगे आगे :- 

    कीमत 

    वेरिएंट 

    2026 टोयोटा हाइलक्स 

    वेरिएंट

    2025 टोयोटा हाइलक्स 

    अंतर 

    जीएक्स 4x2

    32 लाख रुपये

    स्टैंडर्ड एमटी 

    28.52 लाख रुपये

    + 3.48 लाख रुपये

    जीएक्स 4x4

    33.69 लाख रुपये

    हाई एमटी 

    35.30 लाख रुपये 

    -( 1.61 लाख रुपये)

    वीएक्स 4x4

    36.69 लाख रुपये

    हाई एटी 

    36 लाख रुपये 

    + 69,000 रुपये

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है। 

    डिजाइन

    नई टोयोटा हाइलक्स की फ्रंट डिजाइन

    पुरानी टोयोटा हाइलक्स की फ्रंट डिजाइन

    नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप में सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट डिजाइन में देखने को मिलता है। आगे की तरफ इसमें पतले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, बीच में टोयोटा लेटरिंग, हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बॉडी कलर्ड ग्रिल, स्कलप्टेड डिजाइन वाले बंपर के ऊपरी हिस्से पर एयर वेंट्स और निचले हिस्से पर सिल्वर इंसर्ट, और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा बोल्ड लुक देते हैं। जबकि, पुरानी हाइलक्स भी काफी मजबूत थी, लेकिन इसमें राउंड एजेज मिलते थे, जबकि नई हाइलक्स की डिजाइन अब काफी शार्प लगती है। 

    नई टोयोटा हाइलक्स की साइड प्रोफाइल

    पुरानी टोयोटा हाइलक्स की साइड प्रोफाइल

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों पिकअप के व्हीलबेस का साइज लंबा है जिससे यह भीड़ में एकदम अलग दिखाई देती है। नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप में 17-इंच के स्टाइलिश ब्लैक अलॉय व्हील्स, स्क्वायर ऑफ क्लैडिंग और ड्राइवर साइड पर हाइलक्स बैजिंग दी गई हैं। फ्लैटबेड पर प्लास्टिक कवर वाला रोल केज इसके रग्ड लुक को और बढ़ाता है। 

    नई टोयोटा हाइलक्स की रियर डिजाइन

    पुरानी टोयोटा हाइलक्स की रियर डिजाइन

    पीछे की तरफ इसमें सी-शेप के एलईडी टेललैंप्स, टेलगेट पर बड़ा टोयोटा लोगो और टेलगेट हैंडल पर इंटीग्रेटेड हाइलक्स ब्रांडिंग और स्टॉप लैंप दिया गया है। कुल मिलाकर, नई टोयोटा हाइलक्स पीछे से देखने पर ज्यादा फंक्शनल लगती है। 

    कलर ऑप्शन 

    नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ी पुरानी हाइलक्स की तरह छह कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें सल्फर मेटेलिक, प्लेटिनम पर्ल व्हाइट मेटेलिक, एल्टीट्यूड ब्लैक, ऐश, इमोशनल रेड और सुपर व्हाइट शामिल हैं। 

    इंटीरियर

    नई टोयोटा हाइलक्स का इंटीरियर

    पुरानी टोयोटा हाइलक्स का इंटीरियर

    नए हाइलक्स पिकअप में बाहर की तरह ही केबिन के अंदर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें डैशबोर्ड को अब ज्यादा प्रीमियम और रग्ड लुक दिया गया है, जबकि पुराने मॉडल में ऑल-ब्लैक कलर थीम मिलती थी जिससे यह सिर्फ काम-काज वाली गाड़ी लगती थी। पैसेंजर कंफर्ट का भी इसमें खास ध्यान रखा गया है, पीछे वाली सीट पर इसमें अब कप होल्डर्स के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट  और रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, जो लंबी दूरी के सफर को और भी आरामदायक बनाते हैं।

    फीचर 

    2026 टोयोटा हाइलक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम

    पुरानी टोयोटा हाइलक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम

    नौवीं जनरेशन हाइलक्स में कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए है। पुराने मॉडल में जहां 8-इंच की स्क्रीन मिलती थी, वहीं अब इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जिससे कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाती है। इसके अलावा इसमें हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीट, एक वायरलेस फोन चार्जर, नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम (पुराने मॉडल में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम) जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

    सेफ्टी 

    नई टोयोटा हाइलक्स फ्रंट पार्किंग कैमरा

    सेफ्टी के मामले में टोयोटा ने इसमें कोई समझौता नहीं किया है। नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप में पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें 7 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और 360-डिग्री कैमरा शामिल है। इसके अलावा इसमें मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। यह सभी फीचर्स मिलकर इसे एक सुरक्षित पिकअप ट्रक बनाते हैं।

    पावरट्रेन ऑप्शन

    न्यू जनरेशन हाइलक्स पिकअप में पुराने मॉडल वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    मॉडल 

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    2025 टोयोटा हाइलक्स

    इंजन 

    2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 

    2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 

    पावर

    204 पीएस

    204 पीएस 

    टॉर्क 

    500 एनएम

    420 एनएम (एमटी) / 500 एनएम (एटी)

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 

    ड्राइवट्रेन

    रियर-व्हील-ड्राइव / फोर-व्हील-ड्राइव

    फोर-व्हील-ड्राइव

    नई टोयोटा हाइलक्स इंजन

    पुरानी टोयोटा हाइलक्स इंजन

    कीमत और मुकाबला 

    2026 टोयोटा हाइलक्स की कीमत 32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो कि पुराने हाइलक्स से 3.48 लाख रुपये ज्यादा है। नई टोयोटा हाइलक्स पिकअप का सीधा मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस से है। यह गाड़ी बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी मेजेस्टर और इसुजु एमयू-एक्स को भी कड़ी टक्कर देती है।

    was this article helpful ?

    स्तुति
    स्तुति
    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टोयोटा हाइलक्स अपने पुराने वर्जन के मुकाबले कितनी बदली है? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है