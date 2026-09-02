2026 MG Hector Tomahawk PHEV vs Toyota Innova Hycross Hybrid: कौनसी 7 सीटर कार आपके परिवार के लिए बेहतर है?

25 Views

Published On सितंबर 02, 2026 18:39 ist

Sep 02, 2026 18:39 IST

last updated on Sep 02, 2026 18:39 IST

Sep 02, 2026 18:39 IST

published on Sep 02, 2026 18:39 IST

Write a कमेंट

MG Hector Tomahawk PHEV को पिछले महीने लॉन्च किया गया था। यह भारत की पहली मास-मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) है, जो V2L (Vehicle-to-Load), V2V (Vehicle-to-Vehicle), और V2H (Vehicle-to-Home) जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आती है। दूसरी तरफ, Toyota Innova Hycross है, जो दशकों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद रही है और अपने हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ कम्फर्ट और माइलेज का बेजोड़ कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नई Hector Tomahawk PHEV, Innova Hycross को टक्कर दे सकती है? आइए, इन दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी के आधार पर विस्तार से तुलना करते हैं ताकि आप अपने परिवार के लिए सही फैसला ले सकें।

कीमत

मॉडल एमजी हेक्टर टॉमहॉक PHEV टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कीमत (BaaS के साथ) 21.79 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी से 23.89 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी - कीमत (BaaS के बिना) 25.70 लाख रुपये से 27.80 लाख रुपये 18.70 लाख रुपये से 31.78 लाख रुपये

MG Hector Tomahawk PHEV की शुरुआती कीमत 25.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो टॉप Essence वेरिएंट के लिए 27.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Toyota Innova Hycross की कीमत 18.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो टॉप पेट्रोल-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 31.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

MG BaaS (Battery-as-a-service) सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ऑफर कर रही है। इसके साथ, Hector Tomahawk PHEV की शुरुआती कीमत घटकर 21.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है, लेकिन इसके साथ आपको बैटरी के लिए एक मंथली रेंटल फीस चुकानी होगी। यह मॉडल शुरुआती लागत को कम करता है, लेकिन इसके बावजूद Innova Hycross का बेस मॉडल काफी सस्ता पड़ता है।

Hector Tomahawk PHEV की बुकिंग MG के ऑथराइज्ड डीलरशिप नेटवर्क और ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है।

साइज

पैरामीटर एमजी हेक्टर टॉमहॉक PHEV टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस अंतर लंबाई 4745 मिलीमीटर 4755 मिलीमीटर (-10 मिलीमीटर) चौड़ाई 1850 मिलीमीटर 1850 मिलीमीटर कोई अंतर नहीं ऊंचाई 1770 मिलीमीटर 1790 मिलीमीटर (-20 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2810 मिलीमीटर 2850 मिलीमीटर (-40 मिलीमीटर) बूट स्पेस* 192 लीटर उपलब्ध नहीं -

दोनों SUV की चौड़ाई एक जैसी है।

लंबाई, ऊंचाई और व्हीलबेस के मामले में Innova Hycross आगे है।

क्योंकि दोनों हाइब्रिड की चौड़ाई एक जैसी है, इसलिए 7 लोगों के लिए जगह अच्छी होगी और शोल्डर रूम भी पर्याप्त होगा।

कलर ऑप्शंस

एमजी हेक्टर टॉमहॉक PHEV टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस पर्ल व्हाइट ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक अरोरा सिल्वर प्लेटिनम व्हाइट पर्ल स्टारी ब्लैक सिल्वर मेटैलिक सेलाडोन ब्लू^ अवंत-गार्डे ब्रोंज मेटैलिक शैडो गोल्ड एटीट्यूड ब्लैक माइका टर्कुइज ग्रीन^ सुपर व्हाइट

^ऑप्शनल डुअल-टोन पेंट स्कीम के साथ उपलब्ध

MG Hector Tomahawk PHEV छह रंग: Pearl White, Aurora Silver, Starry Black, Celadon Blue, Shadow Gold, और Turquoise Green में उपलब्ध है।

इनमें से Celadon Blue और Turquoise Green शेड्स के साथ ऑप्शनल ड्यूल-टोन रूफ का विकल्प भी मिलता है।

Toyota Innova Hycross भी छह शेड: Silver Metallic, Super White, Attitude Black Mica, Avant-garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl, और Blackish Ageha Glass Flake में मिलती है।

फीचर्स

फीचर एमजी हेक्टर टॉमहॉक PHEV टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ फ्रंट इल्यूमिनेटेड लोगो ✅ ❌ क्रोम-स्टडेड ग्रिल ✅ ✅ अलॉय व्हील 18-इंच अलॉय 18-इंच अलॉय लाल ब्रेक कैलीपर्स ✅ ❌ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम ✅ ✅ डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश ✅ ✅ क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट ✅ ✅ साइड क्लैडिंग ✅ ❌ एलईडी टेललैंप ✅ ✅ एलईडी रियर फॉग लैंप ✅ ❌ रियर स्पॉइलर ✅ ✅ सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स ✅ ❌ रूफ रेल्स ✅ ❌ ब्राउन और ब्लैक कलर स्कीम ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ रियर एसी वेंट ✅ ✅ 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग सेकंड रो सीटें ✅ ✅ (8-सीटर लेआउट) सेकंड रो सीट रिक्लाइन ✅ ✅ सेकंड रो स्लाइडिंग ✅ ✅ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ ड्राइव मोड इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम इको, नॉर्मल, पावर पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ (6-तरह) ✅(8-तरह) मेमोरी फंक्शन और ऑटो-रिट्रैक्ट के साथ ड्राइवर सीट ✅ ✅ (केवल मेमोरी फंक्शन) रियर विंडो सनशेड ✅ ✅ ऑटो हेडलैंप ✅ पीएम 2.5 केबिन एयर फ़िल्टर ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ एकॉस्टिक और यूवी-कट विंडो ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ पावर-फोल्डिंग और पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ (अडैप्टिव) ✅ (अडैप्टिव) 12वॉट पावर आउटलेट ✅ ✅ कूलिंग के साथ 50वॉट वायरलेस फोन चार्जर ✅ ❌ V2L (व्हीकल-टू-लोड) और V2V (व्हीकल-टू-व्हीकल) ✅ ❌ V2H (व्हीकल-टू-होम) ✅ ❌ 6 एयरबैग ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल (HHC) ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) ✅ ❌ एडीएएस ✅ ✅ 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅ (फ्रंट और रियर) ✅(फ्रंट और रियर) टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) ✅ ✅

MG Hector Tomahawk PHEV में Innova Hycross से ज्यादा फीचर हैं, जिसमें फ्रंट इल्यूमिनेटेड लोगो, सीक्वेंशियल LED टर्न इंडिकेटर्स और रूफ रेल्स जैसे डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं।

Hector Tomahawk PHEV में एक बड़ी 15.6-इंच की वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो Innova Hycross की 10.1-इंच यूनिट के मुकाबले काफी बड़ी और प्रभावशाली दिखती है। दोनों ही सिस्टम वायरलेस Android Auto, Apple CarPlay और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं।

Innova Hycross में 7-सीटर (कैप्टन सीट्स) लेआउट के अलावा 8-सीटर (बेंच सीट) लेआउट का ऑप्शन भी है।

सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां बराबरी पर हैं। दोनों में 6 एयरबैग, Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

पावरट्रेन

मॉडल एमजी हेक्टर टॉमहॉक PHEV टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 'एटकिंसन साइकिल' पेट्रोल 2-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बैटरी पैक 20.5 केडब्ल्यूएच 168 Cell Ni-MH - इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 - पावर (इंजन + मोटर) 102 पीएस + 201 पीएस 189 पीएस (कंबाइंड) 171 पीएस (इंजन) टॉर्क (इंजन + मोटर) 125 एनएम + 237 एनएम 191 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) 204 एनएम (इंजन) ट्रांसमिशन डीएचटी ईड्राइव सीवीटी सर्टिफाइड रेंज 1100 किलोमीटर (कंबाइंड)/115 किलोमीटर (केवल ईवी) 1200 किलोमीटर तक -

डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

MG Hector Tomahawk PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक बड़ा 20.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है।

यह सिर्फ बैटरी पावर पर 115 km तक चल सकती है, जो शहर के रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है। पेट्रोल और बैटरी को मिलाकर इसकी कुल सर्टिफाइड रेंज 1100 किलोमीटर तक है।

Toyota Innova Hycross में 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन है। यह सिस्टम खुद ही इंजन और ब्रेकिंग से बैटरी को चार्ज करता है और बेहतर माइलेज देने के लिए पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच स्विच करता रहता है।

Innova Hycross की फुल टैंक में सर्टिफाइड रेंज 1200 किलोमीटर तक है, जो Hector से थोड़ी ज्यादा है।

दोनों हाइब्रिड्स शहर और हाईवे, दोनों जगहों पर आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए पर्याप्त पावर और टॉर्क जेनरेट करती हैं।

मुकाबला

Hector Tomahawk PHEV पहली मास-मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड है और इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है। हालांकि, यह महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी, जीप मेरिडियन जैसी डीजल SUV का EV विकल्प हो सकती है।

इनोवा हाइक्रॉस का मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी से है।

कारदेखो का क्या है कहना

लोकप्रिय Innova Hycross के सामने, MG Hector Tomahawk PHEV थोड़ी छोटी जरूर लगती है, लेकिन इसका डिजाइन और फीचर्स इसे कहीं ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। MG की यह हाइब्रिड SUV फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में Toyota के बराबर या कुछ मामलों में उससे बेहतर है। इसकी V2L, V2V, और V2H जैसी फंक्शनैलिटी इसे यूनिक बनाती है।

फैसला आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसका इस्तेमाल कभी-कभार सात लोगों के लिए हो, लेकिन ज्यादातर समय आप शहर में ड्राइव करते हैं और पेट्रोल का खर्च बचाना चाहते हैं, तो Hector Tomahawk PHEV एक शानदार विकल्प है। इसकी 115 km की EV रेंज आपके शहर के लगभग सभी कामों को बिना पेट्रोल के पूरा कर सकती है।

लेकिन, अगर आपके परिवार में ज्यादा लोग हैं और आप अक्सर सभी सात सीटों का इस्तेमाल करते हुए लंबी यात्राओं पर जाते हैं, तो Toyota Innova Hycross आज भी बेहतर है। इसका बड़ा केबिन, बेहतर थर्ड-रो स्पेस और Toyota का भरोसा इसे उन लोगों के लिए पहली पसंद बनाता है जिनके लिए स्पेस और कम्फर्ट सबसे ऊपर है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस साल के अंत तक Innova Hycross का एक फेसलिफ्ट भी आने वाला है, जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना सकता है।

तो आप इन दोनों में से कौनसी गाड़ी चुनेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।