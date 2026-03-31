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    2026 किआ सेल्टोस के जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) वेरिएंट जल्द होंगे लॉन्च?

    यह दोनों वेरिएंट जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) वेरिएंट पर बेस्ड होंगे, लेकिन इनमें कई अतिरिक्त फीचर दिए जाएंगे

    प्रकाशित: मार्च 31, 2026 04:59 pm । स्तुति

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    Kia Seltos

    हाल ही में किआ सेल्टोस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और अब हमें इस एसयूवी कार के दो नए टॉप वेरिएंट जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) के बारे में जानकारी मिली है। हम यह मानते है कि भले ही यह वेरिएंट अभी सेल्टोस की मौजूदा लाइनअप में शामिल ना हुए हों, लेकिन आने वाले महीनों में इन्हें निश्चित रूप से पेश किया जाएगा। लेकिन, यह वेरिएंट कौनसे होंगे? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे:- 

    फीचर एडिशन  

    • जीटीएक्स और एक्स-लाइन ट्रिम पर बेस्ड इन वेरिएंट की एक्सटीरियर डिजाइन टॉप वेरिएंट से मिलती जुलती हो सकती है और इसमें स्पोर्टी बंपर, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के साथ ग्रीन ब्रेक कैलिपर (जीटी-लाइन) और ब्लैक आउट एलिमेंट (एक्स-लाइन) दिए जा सकते हैं। 

    Kia Seltos

    • ऑप्शनल पैक्स होने के नाते इसमें टॉप जीटीएक्स (ए) और एक्स-लाइन (ए) के मुकाबले कुछ अतिरिक्त फीचर जैसे एयर प्यूरीफायर, पावर एडजस्टेबल पैसेंजर सीट, हेडअप डिस्प्ले और इन-बिल्ट नेविगेशन दिए जा सकते हैं। 

    • सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट के अलावा 6 एयरबैग, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    Kia Seltos

    • इसमें लोअर वेरिएंट वाले फीचर भी दिए जा सकते हैं, जिनमें 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट शामिल है। 

    Kia Seltos

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    नोट : 

    जीटी-लाइन और एक्स-लाइन वेरिएंट में एक जैसे फीचर दिए गए हैं, लेकिन इकलौता अंतर केवल इनके एक्सटीरियर में नजर आता है। 

    इंजन ऑप्शन

    नई किआ सेल्टोस के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले इन नए वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगा। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    160 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    253 एनएम 

    250 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

    Kia Seltos

    यहां देखें 2026 किआ सेल्टोस के इंजन ऑप्शन की जानकारी

    संभावित कीमत और लॉन्च डेट

    किआ ने फिलहाल इन नए वेरिएंट की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है। अनुमान है कि इन्हें मई या फिर जून 2026 तक पेश किया जा सकता है। इन वेरिएंट को जीटीएक्स (ए)/एक्स-लाइन (ए) वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया जाएगा, और इनकी कीमत 19 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। 

    Kia Seltos

    मुकाबला

    कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में किआ सेल्टोस का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर और एमजी एस्टर जैसी कारों से है।

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