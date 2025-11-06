वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को मिलेगी 2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार, जानिए इसकी सभी खूबियां

प्रकाशित: नवंबर 06, 2025 03:50 pm । सोनू

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 साल में पहली बार वर्ल्ड कप जीता है और टाटा ने घोषणा की है कि वह सभी खिलाड़ियों को सिएरा गिफ्ट करेगी, जो लगभग 22 साल बाद वापसी कर रही है

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में टाटा मोटर्स सभी स्टार खिलाड़ियों को 2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार का पहला बैच देकर सम्मानित करेगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैलेश चंद्र ने कहा है कि ‘‘भारतीय महिंद्रा क्रिकेट टीम ने अपनी शानदार जीत से पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। यह उनके जज्बे और देश के लिए लाए गए गौरव को हमारा सलाम है।’’

खिलाड़ियों को टाटा सिएरा गाड़ी का टॉप मॉडल मिलेगा, और हमें इस एसयूवी कार के डिजाइन में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल देखने को मिले तो हैरानी नहीं होगी, जिससे यह स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखेगी।

सिएरा टाटा की एक आइकॉनिक कार है जो 22 साल बाद फिर से वापसी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने इस एसयूवी कार के कई टीजर वीडियो जारी किए हैं और इसे भारत में 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। यहां सिएरा से जुड़ी हर वो बात है जो आपको जानना चाहिए:

संभावित फीचर और सेफ्टी

सिएरा में तीन डिस्प्ले यूनिट मिलने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक को-पैसेंजर के लिए एंटरटेनमेंट यूनिट शामिल है। इसमें ड्यूल-जोन ऑटो एसी, एक पैनोरमिक सनरूफ, पीछे विंडो सनशेड, एक ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम, और मल्टी-ड्राइव मोड जैसे फीचर भी मिलेंगे। हम इसमें वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और कई वायरलेस फोन चार्जर मिलने की भी उम्मीद कर सकते हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए टाटा सिएरा गाड़ी में 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं। नए टीजर से इसमें एक 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है।

संभावित इंजन

2025 सिएरा में एक टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

टाटा सिएरा की कीमत करीब 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस से रहेगा।