हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट : क्या लोअर वेरिएंट के मुकाबले इसे खरीदना है बेहतर विकल्प?

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस एसयूवी कार में नई डिजाइन के साथ नया इंटीरियर और कई सारे नए फीचर दिए गए हैं। कंपनी ने इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किए हैं। एचएक्स4 प्लस वेरिएंट को लाइनअप के बीच में लोअर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा प्रेक्टिकल अपग्रेड के तौर पर पोजिशन किया गया है। इसमें बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाए बिना कई जरूरी फीचर मिल जाते हैं और यह पूरे अनुभव को बेहतर बनाता है।

यदि आप भी एक्सटर फेसलिफ्ट कार को खरीदने पर विचार कर रहे हैं और अपने बजट को बढ़ाए बिना बेस वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा फीचर लोडेड एक्सपीरिएंस चाहते हैं तो इसका एचएक्स4 प्लस वेरिएंट चुन सकते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 प्लस : एक्सटीरियर

एचएक्स 4+ वेरिएंट से एक्सटर गाड़ी काफी दमदार और प्रीमियम दिखती है।

आगे की तरफ इसमें हैलोजन हेडलाइट दी गई है, लेकिन इसमें एलईडी डीआरएल्स (एचएक्स 4 वेरिएंट की तरह) मिलती है जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देती है। एक्सटर लाइनअप के सभी वेरिएंट में ब्लैक रेडिएटर ग्रिल स्टैंडर्ड दी गई है। इस वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट और बीच में एक्सटर लेटरिंग भी दी गई है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें व्हील आर्क क्लैडिंग और ओआरवीएम्स पर एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि एचएक्स 4 वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। यह एलिमेंट एसयूवी कार को ज्यादा प्रीमियम अपील और दमदार लुक देते हैं। राइडिंग के लिए इसमें डुअल-टोन 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें रियर स्पॉइलर की कमी है जो कि इसमें एचएक्स 6 वेरिएंट से मिलता है। इसमें रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी नहीं दिया गया है, जो इसमें एचएक्स 6 वेरिएंट से मिलना शुरू होता है।

कुल मिलाकर, एचएक्स 4 वेरिएंट के मुकाबले एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट क्लैडिंग और कई आकर्षक स्टाइलिंग एलिमेंट मौजूद होने की वजह से ज्यादा दमदार लगता है।

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यदि आपका बजट कम है तो आप एचएक्स 3 वेरिएंट भी चुन सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 प्लस : इंटीरियर

हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल के एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में एचएक्स 4 वेरिएंट की तरह डुअल-टोन नेवी और ग्रे कलर केबिन थीम के साथ सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इसकी ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ आती है और इसमें एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट भी दिया गया है जो इसे अच्छा कंफर्ट देता है। एचएक्स 4 वेरिएंट के मुकाबले एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में पार्सल ट्रे (पेट्रोल वेरिएंट) दी गई है। इसके केबिन का सबसे आकर्षक फीचर सिंगल-पेन सनरूफ है, जो कि इसमें एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। इसमें फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

इस प्राइस पॉइंट पर इसका केबिन काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, फुटवेल लाइटिंग, और स्पोर्ट पैडल्स जैसे प्रीमियम फीचर की कमी है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं।

सबसे पसंदीदा एडिशन : ज्यादातर खरीदार एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट को सनरूफ के कारण चुन सकते है, जो कि केबिन को काफी हवादार और प्रीमियम अहसास देता है।

यदि आपको सनरूफ नहीं चाहिए तो आप इसका एचएक्स 4 वेरिएंट भी देख सकते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 प्लस : फीचर

फीचर के मामले में एचएक्स 4 प्लस और एचएक्स 4 वेरिएंट दोनों लगभग एक जैसे हैं। इसमें एचएक्स 4 वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा कोई नए फीचर नहीं जोड़े गए गए हैं। एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करने वाला 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट और रियर स्पीकर, और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर दिए गए हैं जो मॉडर्न इन-केबिन एक्सपीरिएंस देते हैं।

एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है जो इसे काफी प्रीमियम टच देता है। इसमें इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम्स भी दिए गए हैं जो इसे रोजाना इस्तेमाल करने के हिसाब से काफी प्रेक्टिकल ऑप्शन बनाते हैं।

एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में कई प्रीमियम कंफर्ट फीचर जैसे पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर की कमी है, जो कि इसमें एचएक्स 6 और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलते हैं। यदि आप हुंडई एक्सटर के वेरिएंट-वाइज फीचर देखना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 प्लस: सेफ्टी

सुरक्षा के लिए एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें कैमरा के साथ रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी दिया गया है। इनमें से ज्यादातर फीचर सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट सुरक्षा के मामले में एक शानदार ऑप्शन साबित होता है।

हालांकि, इसमें तीन सेफ्टी फीचर : डैशकैम, रियर वाइपर के साथ वॉशर और रियर डिफॉगर की कमी है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 4 प्लस: इंजन ऑप्शन

नई हुंडई एक्सटर गाड़ी के एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट में केवल पेट्रोल-एएमटी ऑप्शन दिया गया है। इसमें दूसरे वेरिएंट में मिलने वाले पेट्रोल-मैनुअल और सीएनजी ऑप्शन की कमी है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस टॉर्क 114 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

2026 हुंडई एक्सटर कार का एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि अपने बजट को बढ़ाए बिना गाड़ी में ज्यादा स्टाइल और एक खास 'फील-गुड' फीचर (सनरूफ) चाहते हैं। इसमें व्हील आर्क क्लैडिंग, ओआरवीएम्स पर एलईडी टर्न इंडिकेटर और सनरूफ फीचर दिया गया है, जो कि ज्यादातर खरीदारों के बीच इसकी अपील को काफी बढ़ा देता है।

इन सभी एडिशन के अलावा इसकी फीचर लिस्ट एचएक्स 4 वेरिएंट से काफी हद तक मिलती जुलती है। इस वेरिएंट में पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर की कमी है। सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें केवल पेट्रोल एएमटी का ऑप्शन दिया गया है।

यदि आप कोई सस्ता वेरिएंट चाहते हैं जिसमें सनरूफ और एएमटी का ऑप्शन मिले तो एचएक्स 4 वेरिएंट को चुनना अच्छी चॉइस होगी। वहीं, अगर आप गाड़ी में ज्यादा फीचर, कई सारे इंजन ऑप्शन, या फिर कोई कम्प्लीट पैकेज चाहते हैं, तो आप अपना बजट बढ़ाकर एचएक्स 6 वेरिएंट को खरीद सकते हैं।

नई हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट गाड़ी के एचएक्स 4 प्लस वेरिएंट की कीमत 8.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यहां देखें नई हुंडई एक्सटर की वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी।

