2026 निसान टेक्टॉन बेस वेरिएंट विसिआ Vs विसिआ प्लस : क्या ज्यादा पैसे देकर बेस से ऊपर वाले वेरिएंट को खरीदना होगा बेहतर?

निसान टेक्टॉन भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टेक्टॉन कार छह वेरिएंट : विसिआ, विसिआ प्लस, एसेंटा, एन- कनेक्टा, टेकना और टेकना प्लस में उपलब्ध है।

विसिआ वेरिएंट टेक्टॉन लाइनअप का बेस मॉडल है, जिसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिसकी उम्मीद इस कीमत में आने वाली गाड़ी से की जाती है।

विसिआ प्लस वेरिएंट को बेस वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है। ज्यादा कीमत पर इसमें कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपको इसका बेस वेरिएंट विसिआ खरीदना चाहिए जिसमें सभी जरूरी फीचर मिलते हैं या फिर अपना बजट बढ़ाकर विसिआ प्लस वेरिएंट को लेना चाहिए? चलिए जानते हैं आगे :-

कीमत

वेरिएंट कीमत निसान टेक्टॉन विसिआ 10.49 लाख रुपये निसान टेक्टॉन विसिआ प्लस 11.14 लाख रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

नई निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि विसिआ प्लस वेरिएंट की प्राइस 11.14 लाख रुपये है। इन दोनों वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि बड़ी 1.3-लीटर यूनिट केवल टॉप वेरिएंट में मिलती है।

इन दोनों वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर 65,000 रुपये का है। यह सोचना लाजमी है कि क्या टॉप वेरिएंट में अपग्रेड करना सही रहेगा, खासकर तब जब बेस वेरिएंट में बहुत ही बेसिक फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं विसिआ प्लस वेरिएंट में अतिरिक्त कीमत पर क्या कुछ मिलता है खास :-

यहां देखें निसान टेक्टॉन की वेरिएंट-वाइज कीमतें।

एक्सटीरियर

निसान टेक्टॉन के विसिआ और विसिआ प्लस वेरिएंट में ज्यादातर एक जैसे डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं, जिससे इनका लुक एक जैसा लगता है। बेस और इससे ऊपर वाले वेरिएंट के एक्सटीरियर में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं।

आगे की डिजाइन

निसान टेक्टॉन के दोनों वेरिएंट का फ्रंट लुक काफी बोल्ड है। आगे की तरफ इसमें बोनट पर यूनीक 'टेक्टॉन' डेकल्स, वर्टिकल स्लेट के साथ कनेक्टेड ग्रिल और एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलाइट दी गई है। इसमें चौड़ा बंपर दिया गया है जिस पर शार्प डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं, और इस पर सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है। इन दोनों वेरिएंट का ओवरऑल लुक काफी आकर्षक लगता है, लेकिन इनमें कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप और फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स जैसे कुछ डिजाइन एलिमेंट की कमी है जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों ही वेरिएंट में राइडिंग के लिए व्हील कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। इनमें बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर भी मिलते हैं। इनकी साइड प्रोफाइल काफी मस्कुलर है, मगर इनमें 18-इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना और पडल लैंप्स जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट की कमी है।

पीछे की डिजाइन

निसान टेक्टॉन के दोनों बेस वेरिएंट में स्पोर्टी डिजाइन थीम पीछे की तरफ नजर आती है। इनमें एलईडी टेललाइट, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और चौड़े रियर बंपर पर सिल्वर फिनिश्ड स्किट प्लेट दी गई है जो इसे शानदार लुक देती है। हालांकि, इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार की कमी है जो कि इसके पीछे के हिस्से को टॉप वेरिएंट के मुकाबले कम प्रीमियम दिखाती है।

कलर

2026 निसान टेक्टॉन के विसिआ और विसिआ प्लस वेरिएंट में तीन कलर ऑप्शन : पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर और ओनिक्स ब्लैक दिए गए हैं। यह कॉम्पेक्ट एसयूवी कार कुल 11 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें 6 मोनोटोन और 5 डुअल-टोन कलर ऑप्शन शामिल हैं। यहां देखें निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

विसिआ और विसिआ प्लस वेरिएंट के केबिन में एक जैसा डैशबोर्ड लेआउट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। बेस वेरिएंट के मुकाबले विसिआ प्लस वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

इन दोनों वेरिएंट के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, सिल्वर डैशबोर्ड इंसर्ट और डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक ट्रिम्स दी गई है। इसमें सीटों पर कन्ट्रास्ट ब्लैक फैब्रिक के साथ कुछ व्हाइट इंसर्ट दिए गए हैं। दोनों ही वेरिएंट में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर डबल डी-कट डिजाइन मिलती है। इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर यह है कि बेस वेरिएंट विसिआ में इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी गई है, जिससे इसमें डैशबोर्ड के बीच में खाली जगह बचती है। जबकि, विसिआ प्लस वेरिएंट में टचस्क्रीन यूनिट का इस्तेमाल करके इस जगह का अच्छा इस्तेमाल किया गया है।

विसिआ और विसिआ प्लस दोनों वेरिएंट में फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 6-वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे मैनुअल एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट, इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें पीछे वाली सीट पर सेंट्रल आर्मरेस्ट, सीट बैक पॉकेट, पार्सल ट्रे, और 60:40 स्प्लिट सीट की कमी है। इन दोनों वेरिएंट में स्पेस और कंफर्ट पर्याप्त मिलता है और इनमें पीछे वाली सीट पर तीन वयस्क पैसेंजर आराम से बैठ भी सकते हैं। पीछे वाले पैसेंजर्स को शोल्डर रूम और नीरूम पर्याप्त मिल पाता है।

फीचर

निसान टेक्टॉन के बेस वेरिएंट विसिआ में कई जरूरी फीचर दिए गए हैं, जबकि विसिआ प्लस वेरिएंट में कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं जो इसे ज्यादा बेहतर पैकेज बनाते हैं। कुल मिलाकर, यह दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे लगते हैं।

इन दोनों वेरिएंट में 4-स्पीकर वाला आर्केमि सिग्नेचर ऑडियो सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक हेडलाइट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट्स, सभी वन-टच अप/डाउन पावर विंडो, वन-टच एलईडी केबिन लाइट, फ्रेमलेस वाइपर्स और आगे की तरफ 12वोल्ट पावर सॉकेट जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हालांकि, बेस वेरिएंट विसिआ में इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी है।

जबकि, विसिआ प्लस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं, जो केबिन को बेस वेरिएंट विसिआ के मुकाबले ज्यादा अपमार्केट लुक देते हैं।

यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी

विसिआ और विसिआ प्लस वेरिएंट में लगभग एक जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं, लेकिन इन दोनों वेरिएंट के बीच केवल एक फीचर का अंतर है। टेक्टॉन कार में बेस वेरिएंट विसिआ से 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस), ब्रेक असिस्ट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, रोल-ओवर सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

जबकि, विसिआ प्लस वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

निसान टेक्टॉन गाड़ी के विसिआ और विसिआ प्लस वेरिएंट में केवल एक इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स शामिल है। इसमें 1.3-लीटर इंजन केवल टॉप वेरिएंट में मिलता है और इसे एसेंटा वेरिएंट से चुना जा सकता है।

यहां देखें इनके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर की संख्या 3 पावर 100 पीएस टॉर्क 166 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी

इस गाड़ी के दोनों बेस वेरिएंट में केवल एक पावरट्रेन ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कंपेरिजन

2026 निसान टेक्टॉन का मुकाबला रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

निसान टेक्टॉन विसिआ और विसिआ प्लस वेरिएंट में एक जैसे 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिए गए हैं जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इन दोनों वेरिएंट की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन भी लगभग एक जैसी है। इनके बीच इकलौता अंतर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का है। बेस वेरिएंट के मुकाबले विसिआ प्लस वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

65,000 रुपये अतिरिक्त कीमत देकर विसिआ प्लस वेरिएंट को खरीदना एक समझदारी भरा विकल्प है। टचस्क्रीन और रिवर्स कैमरा ओनरशिप एक्सपीरिएंस को काफी बेहतर बनाते हैं और केबिन को ज्यादा कम्प्लीट दिखाते हैं। अगर आपका बजट कम नहीं है तो हम आपको विसिआ प्लस को लेने की सलाह देंगे क्योंकि यह बेहतर वैल्यू देता है।