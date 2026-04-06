2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट के एचएक्स4 वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 01:44 pm । स्तुति

हुंडई एक्सटर को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसके चलते इसकी डिजाइन में कई बदलाव हुए हैं और इसमें नया वेरिएंट लाइनअप भी शामिल किया गया है। एचएक्स4 वेरिएंट को निचले वेरिएंट एचएक्स3 के ऊपर पोजिशन किया गया है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। हालांकि, इसकी स्टाइलिंग पहले जैसी ही है, लेकिन एचएक्स4 वेरिएंट में लोअर वेरिएंट के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

डिजाइन, इंटीरियर, फीचर और इंजन ऑप्शन के मामले में एचएक्स4 में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :-

डिजाइन

नई हुंडई एक्सटर गाड़ी के एचएक्स4 वेरिएंट का स्टेंस बॉक्सी और अपराइट है, जिससे इसे एसयूवी जैसा लुक मिलता है। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने की वजह से इसके आगे का हिस्सा अब थोड़ा ज्यादा शार्प दिखता है। इस गाड़ी के एचएक्स4 वेरिएंट में एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, जो इसकी पूरी डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न टच देती हैं।

एचएक्स4 वेरिएंट में लोअर वेरिएंट की तरह हैलोजन हेडलैंप सेटअप दिया गया है, जबकि बंपर के निचले हिस्से पर सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ऊंचा बोनट और स्क्वायर डिजाइन इसे अच्छी रोड प्रजेंस देती है।

साइड

एचएक्स4 वेरिएंट में राइडिंग के लिए 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। लोअर वेरिएंट के मुकाबले इसमें स्टाइलिश व्हील कवर भी दिए गए हैं जो इसे प्लेन स्टील व्हील्स के मुकाबले अच्छा लुक देते हैं। इसकी साइड प्रोफाइल में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें नीचे की तरफ ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है, जिससे इसका एसयूवी कैरेक्टर और भी निखर जाता है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें बड़े व्हील आर्क और सी-पिलर पर ब्लैक इंसर्ट दिए गए हैं। हालांकि, इसमें रूफ रेल्स और रियर स्पॉइलर जैसे फीचर की कमी है, जो इसे ज्यादा बेहतर लुक देते।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जो इसे बेसिक लाइटिंग सेटअप के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। टेललैंप्स के बीच में ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट दिया गया है जो इसके पीछे वाले हिस्से को ज्यादा अपमार्केट अहसास देता है। इस गाड़ी में पीछे वाले बंपर पर सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं, साथ ही इसमें फॉक्स डिफ्यूजर एलिमेंट भी दिया गया है जो इसे काफी स्पोर्टी टच देता है।

इंटीरियर

एक्सटर एचएक्स4 वेरिएंट में केबिन के अंदर डुअल-टोन नेवी और ब्लैक कलर थीम दी गई है, जिससे इसे काफी प्रीमियम लुक मिलता है। इसमें सीटों पर बेज फिनिश के साथ सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है।

इसका डैशबोर्ड लेआउट काफी सिंपल और फंक्शनल है, और इसमें सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड के आसपास सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं जो इसे आकर्षक लुक देते हैं। इसका फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील केबिन को स्पोर्टी टच देता है।

फीचर और सेफ्टी

2026 हुंडई एक्सटर गाड़ी के एचएक्स4 वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ड्राइवर और को-पैसेंजर के लिए पावर विंडो, टाइप-सी यूएसबी पोर्ट और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है।

अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें रियर एसी वेंट्स, ड्राइवर-साइड ऑटो अप/डाउन पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, और रियर टाइप-सी यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, छह एयरबैग, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें नई हुंडई एक्सटर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

हुंडई एक्सटर न्यू मॉडल के एचएक्स4 वेरिएंट में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट भी मिलती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/ 69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी

इस एसयूवी कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी दिया गया है, जो एचएक्स4 वेरिएंट के साथ नहीं मिलता है। यदि आप हुंडई एक्सटर के दूसरे वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :-

कीमत और मुकाबला

हुंडई एक्सटर एचएक्स4 वेरिएंट की कीमत 7.22 लाख रुपये से शुरू होकर 8.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसका मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोएन सी3 से है। यह गाड़ी ग्रैंड आई10 निओस के मुकाबले में भी एक अच्छा ऑप्शन है।