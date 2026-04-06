हुंडई एक्सटर एचएक्स 6 वेरिएंट: क्या ये है एक पैसा वसूल वेरिएंट? जानिए यहां

प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 01:58 pm । भानु

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट में कुछ मामूली डिज़ाइन बदलाव और वेरिएंट लाइनअप में फेरबदल किए गए हैं। रेंज के बीच में स्थित, एचएक्स 6 वेरिएंट एक बेहतरीन विकल्प के रूप में सामने आता है, जो टॉप-वेरिएंट की कीमत तक पहुंचे बिना ही शानदार फीचर्स का मिश्रण पेश करता है।

इसलिए यदि आप एक्सटर फेसलिफ्ट लेना चाह रहे हैं और एक किफायती वेरिएंट चाहते हैं, तो आइए एचएक्स 6 वेरिएंट पर करीब से नज़र डालें और समझें कि यह लाइनअप के सबसे दिलचस्प वेरिएंट में से एक क्यों है।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 6: बाहर का डिजाइन

एचएक्स 6 वेरिएंट लोअर वेरिएंट्स की तुलना में स्टाइलिंग के मामले में काफी बेहतर है। वैसे, हमने नए एक्सटर के लोअर वेरिएंट एचएक्स 2 और एचएक्स 3 के बारे में भी विस्तार से बताया है। उन्हें भी जरूर देखें।

इसके फ्रंट में लोअर वेरिएंट्स की तरह हैलोजन हेडलाइट्स के बजाय बाय-फंक्शन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं। हेडलाइट्स के साथ एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं। इसमें ब्लैक रेडिएटर ग्रिल दी गई है, जो एसयूवी के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। एक्सटर एचएक्स 6 में सामने की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट और हुंडई का लोगो भी दिया गया है।

साइड से देखने पर, एचएक्स 6 में 15 इंच के डुअल-टोन स्टाइल वाले स्टील व्हील लगे हैं, जो लोअर वेरिएंट (एचएक्स2 और एचएक्स3) में लगे छोटे स्टील रिम्स से कहीं ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। हालांकि, इसमें डुअल-टोन अलॉय व्हील नहीं मिलते, जो एचएक्स8 वेरिएंट से आगे के वेरिएंट्स में मिलते हैं। इसमें व्हील आर्क क्लैडिंग, रूफ रेल और ओआरवीएम पर एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, जो इसे एसयूवी जैसा लुक देते हैं।

पीछे की तरफ, एलईडी टेल लैंप (सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड) मिलते हैं और एचएक्स6 में रियर स्पॉयलर (पेट्रोल वेरिएंट में) दिया गया है, जो इसे स्पोर्टी टच देता है। एचएक्स6 वेरिएंट से आगे आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलता है, जो इसे और भी प्रीमियम लुक देता है।

कुल मिलाकर, एचएक्स 6 बेस वेरिएंट्स की तुलना में कहीं अधिक प्रीमियम और दमदार दिखता है, जिससे यह देखने में अधिक आकर्षक और ओवरऑल पैकेज बन जाता है।

सभी कलर विकल्प उपलब्ध हैं:

एचएक्स 6 और एचएक्स 10, एसयूवी के केवल दो वेरिएंट हैं जो सभी कलर में उपलब्ध हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कलर विकल्प कौन-कौन से हैं? ये जानने के लिए ये आर्टिकल पढ़ें।

हुंडई एक्सटर एचएक्स6: इंटीरियर

एचएक्स 6, एक्सपीरियंस के मामले में एचएक्स 4 वेरिएंट के समान है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं जो केबिन को और भी प्रीमियम बनाते हैं।

इसमें आपको पहले की तरह ही नेवी और ग्रे कलर का ड्युअल-टोन केबिन थीम और सेमी-फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है। केबिन में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने की सुविधा दी गई है। एचएक्स 6 में अतिरिक्त सुविधा के लिए फोल्डिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट भी जोड़ा गया है।

आपको पार्सल ट्रे (पेट्रोल वेरिएंट) और आगे और पीछे चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं, जो रोज़मर्रा के उपयोग को आसान बनाते हैं।

हालांकि इसमें अभी भी लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब (जो टॉप वेरिएंट के लिए आरक्षित हैं), फुटवेल लाइटिंग और मेटल पैडल जैसी प्रीमियम फीचर्स की कमी है, फिर भी कुल मिलाकर केबिन अपनी कीमत के हिसाब से काफी अच्छा लगता है।

चलिए अब फीचर्स सेक्शन की बात करते हैं, जहां एचएक्स6 वेरिएंट अपनी प्रीमियम कीमत को सही ठहराना शुरू करता है:

हुंडई एक्सटर एचएक्स 6: फीचर्स

एचएक्स 6 वेरिएंट की यही खासियत है और इसमें वे सभी फीचर्स मौजूद हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। इसमें 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है, साथ ही फ्रंट और रियर स्पीकर और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल भी दिए गए हैं।

इसके अलावा, इसमें पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर एसी वेंट और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओरिएंटल विंडो वाइड मिरर जैसे कई सुविधाजनक फीचर्स भी हैं। फ्रंट और रियर पावर विंडो, दोनों सीटों के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल (केवल पेट्रोल इंजन के लिए) और एएमटी विकल्प के साथ पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स भी इसकी प्रैक्टिकेलिटी को बखूबी दर्शाते हैं।

हालांकि, इसमें वायरलेस फोन चार्जर, कूल्ड ग्लवबॉक्स और ऑटोमैटिक हेडलाइट्स जैसी कुछ प्रीमियम फीचर्स मौजूद नहीं हैं, जो केवल टॉप एचएक्स 8 और एचएक्स 10 वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं।

ड्राइवर के लिए अपग्रेड:

यदि आप ड्राइविंग सीट पर ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, तो एचएक्स6 वेरिएंट में पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज़ कंट्रोल और पैडल शिफ्टर्स जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 6: सेफ्टी

बेस वेरिएंट से ही आपको सेफ्टी फीचर्स की एक अच्छी लिस्ट मिलती है, और एचएक्स 6 पहले से ही मजबूत आधार को और भी बेहतर बनाती है। इसमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें रियर पार्किंग कैमरा, डैशकैम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और रियर डिफॉगर भी मिलते हैं, जो इसे सेफ्टी और सुविधा के मामले में एक शानदार पैकेज बनाते हैं।

हालांकि, इसमें अभी भी रियर वाइपर और वॉशर की कमी है, जो केवल एचएक्स 8 वेरिएंट से आगे के वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं।

आप इस रिपोर्ट में एक्सटर के वेरिएंट-अनुसार फीचर्स देख सकते हैं।

हुंडई एक्सटर एचएक्स 6: पावरट्रेन

एक्सटर की लाइनअप में एचएक्स 6 उन चुनिंदा वेरिएंट्स में से एक है जो सभी उपलब्ध पावरट्रेन विकल्पों के साथ आता है। इनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 83 पीएस 83 पीएस/69 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 114 एनएम 114 एनएम/95 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कारदेखो ओपिनियन

हुंडई एक्सटर का एचएक्स 6 वेरिएंट, लाइनअप में सबसे बैलेंस्ड विकल्पों में से एक है, जो जरूरी फीचर्स, कंफर्ट और सेफ्टी किट का सही मिश्रण प्रदान करता है, और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। यह लोअर वेरिएंट में देखी गई अधिकांश कमियों को दूर करता है, खासकर ड्राइवर के लिए कई महत्वपूर्ण फीचर्स जोड़कर।

हालांकि इसमें कुछ बेहतरीन फीचर्स की कमी है, लेकिन इस कीमत पर अधिकांश ग्राहको के लिए ये कोई बड़ी कमी नहीं हैं। एक मजबूत सेफ्टी पैकेज और सभी प्रमुख फीचर्स का समावेश इसे एक प्रैक्टिकल और समझदारी भरा विकल्प बनाता है। इसके अलावा, आपको सभी इंजन विकल्पों में से चुनने का विकल्प भी मिलता है।

अगर आप टॉप-वेरिएंट तक खर्च किए बिना अधिकतम वैल्यू देने वाला वेरिएंट ढूंढ रहे हैं, तो एचएक्स 6 एक बेहतरीन विकल्प है और एक्सटर लाइनअप में सबसे बढ़िया विकल्प होने की पूरी संभावना है। एचएक्स6 वेरिएंट की कीमत 7.95 लाख रुपये से 8.94 लाख रुपये के बीच है, आइए इसके अन्य सभी वेरिएंट की कीमतों पर एक नज़र डालते हैं।