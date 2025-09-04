कारों पर जीएसटी में कटौती का असर: ​अब ज्यादा सस्ती होंगी हुंडई क्रेटा,फोक्सवैगन वर्टस,महिंद्रा थार रॉक्स आदि जैसी कारें!

प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 06:10 pm । भानु

4-मीटर से ज़्यादा लंबी सभी कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

सेस, जो पहले 15 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक था, पूरी तरह से हटा दिया गया है।

सेस हटने से 4 व्हीलर्स की कीमतों में कमी आएगी।

ये टैक्स कटौती 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

22 सितंबर 2025 से हम भारतीय, नवरात्रि का पावन त्योहार मनाना शुरू करेंगे, लेकिन जश्न मनाने का एक और कारण 4 व्हीलर्स की कीमतों में कमी भी होगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कारों पर नए टैक्स की घोषणा की है जिससे वे और भी सस्ती हो जाएंगी, और इस आर्टिकल में 4-मीटर से ज़्यादा लंबी कारों पर लागू होने वाले टैक्स की नई दरों के बारे में बताया गया है,जिनके बारे में आप जानेंगे आगे:

टैक्स में बदलाव

पहले, 4-मीटर से ज़्यादा लंबी सभी कारों, जिनमें कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड-साइज़ एसयूवी, कॉम्पैक्ट सेडान और एमपीवी शामिल हैं, उनपर कुल 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जिस पर 15 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक का सेस भी लगता था। अब, जबकि 4-मीटर से ज़्यादा लंबी कारों पर जीएसटी बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है, सेस पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसका लाभ ग्राहकों को कारों की कम कीमतों के रूप में मिलेगा।

बेहतर समझ के लिए विभिन्न प्रकार की कारों पर टैक्स दरों में अंतर इस प्रकार है:

एसूयवी के नाम से पॉपुलर पैसेंजर व्हीकल्स (4-मीटर से ज्यादा लंबी, 1500 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी वाला इंजन और 170 मिलीमीटर से ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस) जीएसटी सेस कुल टैक्स पुराना 28% 22% 50% नया 40% 0 40% अंतर +12% 10%

उदाहरण: टाटा सफारी, महिंद्रा थार रॉक्स, महिंद्रा एक्सयूवी700, महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन, टाटा हैरियर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर, जीप मेरिडियन

नोट: 1500 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली कोई भी कार, जो लंबाई और ग्राउंड क्लीयरेंस के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आती हो, उसे 8 प्रतिशत की टैक्स बचत मिलेगी।

4-मीटर से लंबे हाइब्रिड पैसेंजर व्हीकल्स जीएसटी सेस कुल टैक्स पुराना 28% 15% 43% नया 40% 0 40% अंतर +12% 3%

उदाहरण: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड, होंडा सिटी हाइब्रिड, मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, टोयोटा हाइराइडर हाइब्रिड, मारुति इनविक्टो हाइब्रिड

4-मीटर से लंबे व्हीकल्स और 1500 सीसी तक के इंजन जीएसटी सेस कुल टैक्स पुराना 28% 17% 45% नया 40% 0 40% अंतर +12% 5%

उदाहरण: हुंडई क्रेटा, हुंडई वरना, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, एमजी एस्टर

इन सभी मामलों में, सेस हटा दिया गया है और जीएसटी 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपकी पसंद की कार के प्रकार के आधार पर बचत 3 से 10 प्रतिशत तक होगी।

अन्य फायदे

अब तक, जब भी आप कोई कार खरीदते थे, तो उसकी एक्स-शोरूम कीमत में पहले से ही जीएसटी और सेस शामिल होता था। ये कर कार की फ़ैक्टरी कीमत पर लगाए जाते थे, और इन्हें जोड़ने पर एक्स-शोरूम कीमत बनती थी।

नए जीएसटी सुधारों के साथ, कई ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर टैक्स की दर भी कम कर दी गई है। इस कमी से वाहनों की कुल उत्पादन लागत कम हो सकती है, जिससे उनकी फ़ैक्टरी कीमत भी कम हो सकती है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या कारमेकर्स इसका पूरा लाभ ग्राहकों को देंगे या बचत का कुछ हिस्सा एक्सट्रा मार्जिन के रूप में अपने पास रखेंगे।

बहरहाल, जीएसटी दरों में सीधी कटौती, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, वाहनों पर लागू रहेगी। इसका मतलब है कि खरीदारों को निश्चित रूप से कम कीमतों पर गाड़ियां खरीदने का मौका मिलेगा , भले ही मैन्यूफैक्चरर फ़ैक्टरी प्राइस कम न करने का फ़ैसला करे।

इन सबके अलावा, चूंकि इन टैक्स कटौती के कारण कार की एक्स-शोरूम कीमत कम हो जाएगी, इसलिए आरटीओ टैक्स (जिसकी गणना एक्स-शोरूम कीमत पर की जाती है) भी कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप ऑन-रोड कीमत और भी कम हो जाएगी।

कब खरीदेंं कार

भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में आमतौर पर हर साल त्योहारों के मौसम में बिक्री में उछाल देखने को मिलता है और नई जीएसटी दरें त्योहारों की शुरुआत में ही लागू होंगी। उम्मीद है कि मैन्यूफैक्चरर्स 22 सितंबर के आसपास संशोधित और कम कीमतों की घोषणा करेंगे, इसलिए आपको इसी तारीख के बाद अपनी बुकिंग कर लेनी चाहिए।

प्रत्येक कार की कीमत में कितनी कटौती होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है और आधिकारिक कीमतों की घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा। फिर भी, अगर आप जल्द ही कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि नए टैक्स के नए ढांचे का पूरा लाभ उठाने के लिए 22 सितंबर तक इंतज़ार करें।