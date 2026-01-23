सिट्रोएन एयरक्रॉस और सिट्रोएन सी3 को मिले नए वेरिएंट अपडेट

प्रकाशित: जनवरी 23, 2026 05:34 pm । स्तुति

इन वेरिएंट को कस्टमर द्वारा बुकिंग करने के बाद ही खास तौर पर तैयार किया जाएगा

सिट्रोएन इंडिया ने सी3 हैचबैक और एयरक्रॉस एसयूवी कार के नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। सी3 में नया लाइव (ओ) वेरिएंट जोड़ा गया है जिसमें ज्यादा आकर्षक प्राइस पर कई काम के फीचर मिलते हैं। जबकि, एयरक्रॉस गाड़ी के टॉप मैक्स टर्बो वेरिएंट को 5-सीटर लेआउट के साथ अपडेट किया गया है। इन दोनों कारों में अभी भी पहले वाले इंजन ऑप्शन और डिजाइन मिलती है।

कंपनी ने घोषणा की है कि इन वेरिएंट को कस्टमर द्वारा बुकिंग करने के बाद ही खास तौर पर तैयार किया जाएगा। इन वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

कीमत

सिट्रोएन एयरक्रॉस

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एयरक्रॉस मैक्स टर्बो 5-सीटर (नया) 12.41 लाख रुपये एयरक्रॉस मैक्स टर्बो 7-सीटर 12.80 लाख रुपये अंतर (-) 39,000 रुपये

ऊपर लिस्ट किए गए मैक्स टर्बो 5-सीटर और 7-सीटर वेरिएंट में मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यह फिलहाल कंफर्म नहीं है कि 5-सीटर वेरिएंट में 7-सीटर वेरिएंट की तरह ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा या नहीं।

जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, सिट्रोएन एयरक्रॉस 5-सीटर मैनुअल वेरिएंट 7-सीटर वर्जन से 39,000 रुपये ज्यादा सस्ता है।

सिट्रोएन सी3

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) सी3 लाइव 4.95 लाख रुपये सी3 लाइव (ओ) [नया] 5.49 लाख रुपये सी3 फील 5.85 लाख रुपये

सी3 लाइव (ओ) वेरिएंट की कीमत बेस वेरिएंट लाइव से 54,000 रुपये ज्यादा है।

यह नया वेरिएंट फील और फील (ओ) वेरिएंट से क्रमशः 36,000 रुपये और 1.31 लाख रुपये ज्यादा सस्ता है।

इन वेरिएंट में क्या नया है?

सिट्रोएन एयरक्रॉस

एयरक्रॉस एसयूवी में 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन पहले केवल लोअर वेरिएंट यू और प्लस में ही मिलता था। अब यह सीटिंग ऑप्शन टॉप वेरिएंट मैक्स टर्बो के साथ भी मिलने लगा है और तीसरी रो हटाने पर मैक्स टर्बो 5-सीटर वर्जन में सेकंड रो पर थोड़ी बेहतर लेगरूम स्पेस और बूट स्पेस मिल पाती है। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट और 3-स्टेप रेक्लाइन सीट दी गई है। इन सभी बदलावों के अलावा इसमें कोई नया फीचर एडिशन नहीं हुआ है। इस गाड़ी के 5-सीटर वर्जन में 7-सीटर मैक्स टर्बो वाले फीचर दिए गए हैं।

एयरक्रॉस मैक्स टर्बो 5-सीटर वेरिएंट तीन मोनोटोन कलर ऑप्शन : पोलर व्हाइट, डीप फॉरेस्ट ग्रीन और पर्ला नेरा ब्लैक में उपलंब्ध है। जबकि, मैक्स टर्बो 7-सीटर वर्जन में कॉस्मो ब्लू, गार्नेट रेड, स्टील ग्रे और पोलर व्हाइट कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर शेड के साथ डुअल टोन ऑप्शन भी मिलता है, यह ऑप्शन इसके 5-सीटर वर्जन में नहीं दिया गया है।

नोट : सिट्रोएन एयरक्रॉस 5-सीटर और 7-सीटर वर्जन में डार्क ब्राउन कलर केबिन थीम दी गई है। इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे इंटीरियर कलर थीम मिलती है।

सिट्रोएन सी3

सिट्रोएन सी3 लाइनअप में लाइव (ओ) वेरिएंट को नए मिड-लेवल ऑप्शन के तौर पर पोजिशन किया गया है। इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो कि लोअर और टॉप वेरिएंट के साथ नहीं मिलती है।

इस वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 4-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है - ये फीचर्स आमतौर पर केवल टॉप वेरिएंट फील (ओ) में ही मिलते हैं।

नए फीचर के तौर पर इसमें रियरव्यू कैमरा दिया गया है, जबकि फॉग लैंप्स जिसे आमतौर पर केवल टॉप वेरिएंट में दिया जाता है उसे भी इसमें दिया गया है। इसमें फुल व्हील कवर और क्रोम इंसर्ट के साथ साइड बॉडी क्लैडिंग दी गई है।

सिट्रोएन सी3 लाइव (ओ) वेरिएंट में केवल पर्ला नेरा ब्लैक एक्सटीरियर शेड दिया गया है। इसके अलावा सी3 कार चार मोनोटोन कलर ऑप्शन : पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू और गार्नेट रेड में भी मिलती है।

हमारी राय : सी3 लाइव (ओ) वेरिएंट एक अच्छा वैल्यू-फॉर मनी पैकेज है यह जानते हुए कि इसमें इस प्राइस पर कई सारे शानदार फीचर दिए गए हैं। रियर पार्किंग कैमरा, इंफोटेनमेंट और साउंड सिस्टम जैसी चीजें ज्यादा महंगे टॉप वेरिएंट के मुकाबले डील-ब्रेकर साबित हो सकती हैं।

इंजन ऑप्शन

सिट्रोएन सी3 और एयरक्रॉस में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 82 पीएस 110 पीएस टॉर्क 115 एनएम 205 एनएम तक ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

मुकाबला

सिट्रोएन एयरक्रॉस का मुकाबला नई टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, टाटा कर्व, सिट्रोएन बसॉल्ट, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है। यह गाड़ी 2026 रेनो डस्टर को भी कड़ी टक्कर देगी।

सिट्रोएन सी3 का कंपेरिजन हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति स्विफ्ट, टाटा पंच और हुंडई एक्सटर से है।