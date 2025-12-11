2025 में भारत में ये 6 हैचबैक कारें हुई लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

साल 2025 में कई खास हैचबैक कारें लॉन्च हुईं, जिनमें कुछ प्रीमियम कारें भी शामिल रही

पिछले कुछ सालों में एसयूवी कारों की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से हैचबैक कारों की पॉपुलेरिटी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन, ज्यादातर शहरों में चलाई जाने वाली कॉम्पेक्ट कारें फिलहाल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं और यह अभी भी मौजूद हैं। साल 2025 में पांच से ज्यादा हैचबैक कारों को लॉन्च किया गया जिसमें दो लग्जरी मॉडल्स भी शामिल रहे। यहां हमनें उन 6 हैचबैक कारों की लिस्ट तैयार की है जिसे इस साल लॉन्च किया गया तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट

लॉन्च प्राइस : 6.89 लाख रुपये से 11.49 लाख रुपये (जीएसटी दरों में कटौती के बाद कीमत 6.30 लाख रुपये से 10.51 लाख रुपये)

भारत में 2025 में लॉन्च होने वाली सबसे पॉपुलर कार फेसलिफ्ट टाटा अल्ट्रोज रही। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए हैं जिससे यह गाड़ी अब ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। इसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स (सेगमेंट फर्स्ट), नए कलर ऑप्शन, नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डुअल-टोन केबिन थीम दी गई है। 2025 टाटा अल्ट्रोज हैचबैक कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। यह भारत की इकलौती हैचबैक कार है जिसमें डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है। इस गाड़ी में पेट्रोल और सीएनजी की चॉइस भी मिलती है।

सिट्रोएन सी3 एक्स

लॉन्च प्राइस : 5.25 लाख रुपये से 9.90 लाख रुपये (जीएसटी दरों में कटौती के बाद कीमत 4.80 लाख रुपये से 10.21 लाख रुपये)

अगस्त 2025 में सिट्रोएन सी3 रेंज को अपडेट किया गया जिसके चलते इसमें नया टॉप वेरिएंट एक्स शामिल हुआ, साथ ही इसमें कई नए डिजाइन और फीचर अपडेट भी दिए गए। नए एक्स वेरिएंट की लॉन्चिंग के साथ सिट्रोएन हैचबैक की कीमत 1 लाख रुपये तक कम हो गई।

2025 सिट्रोएन सी3 हैचबैक कार में कई फीचर अपडेट दिए गए हैं जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, एलईडी इंटीरियर लाइटिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा (ऑप्शनल), और ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। सिट्रोएन सी3 गाड़ी में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन : नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बोचार्ज्ड इंजन दिए गए हैं। इसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

अपडेटेड टाटा टियागो/टियागो ईवी

2025 टाटा टियागो लॉन्च प्राइस : 5 लाख रुपये से 7.90 लाख रुपये (जीएसटी दरों में कटौती के बाद कीमत 4.57 लाख रुपये से 7.82 लाख रुपये), 2025 टियागो ईवी कीमत - 8 लाख रुपये से 11.14 लाख रुपये

टाटा टियागो और टाटा टियागो ईवी को समय के साथ अपडेटेड रखने के लिए 2025 की शुरुआत में मॉडल ईयर अपडेट मिला। इन दोनों कारों में एलईडी हेडलाइट, शार्क फिन एंटीना, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ईएससी, और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों की कीमते बढ़ गई हैं, लेकिन इस हैचबैक कार का आईसीई वर्जन वर्जन जीएसटी दरों में कटौती के बाद सस्ता भी हो गया है। टियागो आईसीई वर्जन में पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में 19.2 केडब्ल्यूएच और 24 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक की चॉइस दी गई है। इसकी सर्टिफाइड रेंज 293 किलोमीटर है।

फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई

लॉन्च प्राइस : 53 लाख रुपये (जीएसटी दरों में कटौती के बाद कीमत 50.91लाख रुपये)

फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई 2025 के सबसे रोमांचक लॉन्च में से एक रही। यह पोलो जीटीआई के बाद भारत आने वाली दूसरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जीटीआई कार है जिसे यहां इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। इस गाड़ी में 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ट्राई-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सात एयरबैग और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई हैचबैक कार में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी) दिया गया है जो फ्रंट व्हील्स तक पावर पहुंचाता है।

मिनी कूपर एस जेसीडब्लू पैक

लॉन्च प्राइस : 55.90 लाख रुपये (जीएसटी दरों में कटौती के बाद कीमत 54.90 लाख रुपये)

मिनी कूपर एस जॉन कूपर वर्क्स (जेसीडब्लू) पैक स्टैंडर्ड हैचबैक का ज्यादा दमदार वर्जन है जिसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। यह पूरी तरह से परफॉरमेंस मॉडल नहीं है, लेकिन इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इस गाड़ी में 9.4-इंच सर्कुलर ओएलईडी टचस्क्रीन डिस्प्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तरह 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स और फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) कॉन्फिगरेशन मिलता है।

भारत में 2025 में इन सभी हैचबैक कारों को लॉन्च किया गया। आपको इनमें से कौनसी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार हैं।