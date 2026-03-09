सभी
    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत 28.49 लाख रुपये

    द डार्क नाइट की शुरुआती 999 यूनिट्स सिर्फ 135 सेकंड में बिक जाने के बाद वापसी हुई है।

    प्रकाशित: मार्च 09, 2026 12:10 pm । भानु

    Mahindra BE 6 Batman Edition

    लोगों की भारी डिमांड और सोशल मीडिया पर चर्चा के बाद, महिंद्रा ने शानदार दिखने वाली बीई 6 बैटमैन एडिशन को फिर से लॉन्च किया है। 28.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली बीई 6 बैटमैन एडिशन टॉप-स्पेक पैक थ्री ट्रिम पर बेस्ड है और इसमें डार्क नाइट ट्रिलॉजी से इंस्पायर्ड खास एक्सटीरियर और इंटीरियर एलिमेंट्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन को वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सहयोग से डिजाइन किया गया है।

    इस स्पेशल एडिशन में क्या दिया गया है खास और कैसे हैं इसके फीचर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स जानिए आगे:

    कमबैक और बुकिंग डिटेल्स पर एक नज़र

    स्पेशल एडिशन की सिर्फ 300 यूनिट्स लाने के बाद, महिंद्रा ने प्रोडक्शन बढ़ाकर 999 यूनिट्स करने का फैसला किया है। इसके बावजूद, ये सभी यूनिट्स सिर्फ 135 सेकंड में बिक गईं। भारी डिमांड को देखते हुए, कंपनी ने बुकिंग फिर से शुरू कर दी है।

    बुकिंग की तारीख

    10 मार्च, 2026*

    डिलीवरी की तारीख

    10 अप्रैल, 2026
       

    *कृपया ध्यान दें कि बुकिंग केवल एक दिन के लिए ही खुली रहेगी, इसलिए यदि आपको ये पसंद आ रही है तो जल्दी करें।

    बैटमैन एडिशन में क्या कुछ है स्पेशल?

    ज्यादातर स्पेशल एडिशन की तरह, इस कार में भी आपको कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कार की ओवरऑल डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस एडिशन में आपको बैटमैन से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं, जो महिंद्रा के 'सैटिन ब्लैक' नाम के खास मैट ब्लैक कलर में हैं। एक छोटे कंट्रास्ट के लिए, फ्रंट फेंडर्स पर और टेलगेट पर बीई 6 बैज के बगल में छोटे बैटमैन लोगो दिए गए हैं, जो एल्केमी गोल्ड फिनिश में हैं।

    Mahindra BE 6 Batman Edition side profile

    महिंद्रा बीई 6 बैटमैन एडिशन में 20 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनके सस्पेंशन कॉइल्स और ब्रेक कैलिपर्स गोल्ड फिनिश में हैं। इसे और भी खास बनाने के लिए, फ्रंट डोर पर बैटमैन के स्टिकर्स लगे हैं। पीछे की तरफ बीई 6 x द डार्क नाइट का शानदार बैज लगा है।

    अगर एक्सटीरियर फीचर्स काफी नहीं थे, तो महिंद्रा ने इसमें खास पडल लैंप भी दिए हैं जो एसयूवी में एंट्री करते ही बैटमैन लोगो को प्रोजेक्ट करते हैं। अंदर कदम रखते ही आपको ड्राइवर के कॉकपिट के चारों ओर एल्केमी गोल्ड हेलो इंसर्ट के साथ ब्लैक डैशबोर्ड नज़र आएगा। बूस्ट मोड बटन को बैटमैन लोगो से बदल दिया गया है।

    Mahindra BE 6 Batman Edition centre console

    ब्लैक-गोल्ड थीम को जारी रखते हुए, सीटों पर गोल्ड स्टिचिंग के साथ-साथ बैटमैन लोगो भी दिया गया है। आपके को-पैसेंजर को इस स्पेशल एडिशन की याद दिलाने के लिए डैशबोर्ड पर भी एक छोटा बैटमैन लोगो दिया गया है। बीई 6 की ग्लास रूफ पर भी बैटमैन लोगो का पैटर्न है, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया।

    अगर ये सब काफी नहीं था, तो बीई 6 के एंटरटेनमेंट फीचर्स और परफॉर्मेंस हमेशा आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए मौजूद हैं। आइए एक नज़र डालते हैं:

    बीई6 फीचर्स और सेफ्टी

    बीई 6 बैटमैन एडिशन में वो सभी शानदार फीचर्स मौजूद हैं जो टॉप-स्पेक वेरिएंट में मिलते हैं। इसमें डैशबोर्ड पर दो 12.3 इंच की स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए) दी गई हैं, जो 16-स्पीकर वाले हरमन कार्डन साउंड सिस्टम से कनेक्टेड हैं। अन्य खास फीचर्स में पैनोरमिक ग्लास रूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, हेड-अप डिस्प्ले और डुअल वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

    Mahindra BE 6 Batman Edition dashboard

    सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो पार्क असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और 360-डिग्री कैमरा मिलता है। साथ ही, इसमें लेन कीप असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे फीचर्स के साथ लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।

    बीई 6 पावरट्रेन

    चूंकि बीई 6 बैटमैन एडिशन पूरी तरह से लोडेड पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है, इसलिए यह केवल 79 केडब्ल्यूएच की बड़ी बैटरी के साथ ही उपलब्ध है। हालांकि, रेगुलर वेरिएंट 59 केडब्ल्यूएच की छोटी बैटरी के विकल्प के साथ भी उपलब्ध हैं। दोनों पावरट्रेन विकल्पों का स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है:

    बैटरी पैक

    79 केडब्ल्यूएच

    59 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 

    682 किलोमीटर

    535 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) 

    पावर 

    286 पीएस

    231 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    कीमत और कंपेरिजन

    Mahindra BE 6 Batman Edition puddle lamp

    बीई 6 बैटमैन एडिशन की कीमत 28.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि स्टैंडर्ड वर्जन की कीमतें 18.9 लाख रुपये से लेकर 27.65 लाख रुपये तक के बीच है। सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी से है।

