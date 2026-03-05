महिंद्रा विजन एस सब-4 मीटर एसयूवी कार मनाली में टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानिए क्या कुछ आया नजर

2025 में महिंद्रा ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर चार एसयूवी कॉन्सेप्ट शोकेस किए थे, जिनमें से एक विजन सब-4 मीटर एसयूवी प्रोटोटाइप था। अब विजन एस को मनाली में प्रोडक्शन के करीब अवतार में टेस्ट करते देखा गया है। इसका प्रोडक्शन 2027 तक शुरू होगा और उसी साल लॉन्च होगी। टेस्ट मॉडल से पता चलता है ये प्रोटोटाइप की तरह बॉक्सी शेप में है। यहां देखिए टेस्ट मॉडल में क्या कुछ नजर आया:

क्या नजर आया?

दो विजन एस को कवर से ढके हुए टेस्ट करते देखा गया है। कवर से ढके होने के बावजूद, महिंद्रा विजन एस के एक्सटीरियर के कैरेक्टर का साफ पता चलता है। इसमें एसयूवी वाला बॉक्सी और ऊंचा स्टांस है, जिससे लगता है कि ये रोजाना इस्तेमाल वाली कार नहीं बल्कि ऑफ रोडिंग के लिए बनी है। आगे की तरफ इसमें गोल हेडलैंप्स दिए गए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये केवल टेस्ट मॉडल के लिए है, जबकि बाद में प्रोडक्शन मॉडल में पिक्सल-टाइप एलईडी मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट में देखे गए थे।

स्कवायर विंडो, मजबूत शोल्डर लाइन और बड़े व्हील इसके सॉलिड, प्लांटेड लुक को और बढ़ाते हैं, जबकि फ्लश टाइप डोर हैंडल इसे मॉडर्न फील देते हैं।

पीछे वाले हिस्से की बात करें तो यहां मोटे पिलर और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिया गया है जो इसकी रफ-एंड-टफ पर्सनैलिटी को बनाए रखते हैं। इस टेस्ट मॉडल को देखकर ऐसा लग रहा है कि विजन एस का प्रोडक्शन वर्जन अपने कॉन्सेप्ट से काफी मिलता-जुलता होगा।

विजन एस की फोटो में केबिन की झलक देखी जा सकती है, लेकिन यह अभी रेडी सेटअप नहीं है। प्रोटोटाइप टीजर में जो दिखाया गया था, उसके अनुसार इसमें ड्यूल-टोन नेवी ब्लू और ग्रे थीम होगी, वहीं डैशबोर्ड पर दो स्क्रीन सेटअप होगा। इसमें थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ ‘विजन एस’ ब्रांडिंग, सिल्वर सराउंड के साथ ट्राएंगुलर एसी वेंट्स, और ग्लोस ब्लैक सेंटर कंसोल मिल सकता है।

इंजन

महिंद्रा ने अभी विजन एस के इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि इसका प्रोडक्शन 2027 में शुरू होगा। अभी तक जो पता चला है उसके अनुसार यह कंपनी के एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसमें पेट्रोल व डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं।

उम्मीदें: उम्मीद है कि विजन एस में एक्सयूवी 3एक्सओ वाले 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा। विजन एस में 4x4 ड्राइव सेटअप मिल सकता है जो इसके एडवेंचर रेडी लुक को सही ठहराएगा।

कंपेरिजन

सब-4 मीटर सेगमेंट में विजन एस को कई गाड़ियों से मुकाबला करना होगा। इसके डिजाइन और खास लुक को देखते हुए, इसकी टक्कर मारुति जिम्नी, महिंद्रा थार 3-डोर और आगामी रेनो ब्रिजर से मानी जा रही है।