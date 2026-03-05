रेनो ने अपकमिंग सब-4 मीटर एसयूवी ब्रिजर की दिखाई झलक, मारुति जिम्नी को देगी टक्कर

रेनो अपनी नई डस्टर एसयूवी कार की लॉन्चिंग को लेकर काफी समय से चर्चाओं में बनी हुई है और अब कंपनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है क्योंकि इसने अपनी आगामी शो कार रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट के नाम का खुलासा कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट मॉडल को ऑफिशियल तौर पर रेनो ग्रुप के स्ट्रेटेजिक प्लान की प्रेजेंटेशन के दौरान शोकेस किया जाएगा।

इस नए कॉन्सेप्ट मॉडल में भारत में डिजाइन किए गए फ्यूचर प्रोडक्शन मॉडल की डिजाइन की झलक दिखाई देगी। उम्मीद है कि यह कॉम्पेक्ट अर्बन एसयूवी कार हो सकती है जिसे खासकर शहर में रहने वाले परिवारों के लिए तैयार किया जा सकता है । चलिए अब जानते हैं रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट के बारे में आगे :-

क्या है ब्रिजर कॉन्सेप्ट?

ब्रिजर कॉन्सेप्ट रेनो की नई एसयूवी शो कार है, जो कंपनी के ग्लोबल लेवल पर बढ़ते लक्ष्यों का संकेत देती है। रेनो के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट मॉडल में एक अर्बन एसयूवी कार की झलक नजर आएगी जिसे मॉडर्न सिटी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

कंपनी ने इस अपकमिंग कार की पूरी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है, अनुमान है कि इस कॉन्सेप्ट मॉडल में कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के लिए रेनो के फ्यूचर डिजाइन डायरेक्शन की झलक नजर आ सकती है।

कॉम्पेक्ट और स्पेशियस कार

रेनो का कहना है कि ब्रिजर कॉन्सेप्ट की लंबाई चार मीटर से कम होगी। कॉम्पेक्ट साइज के बावजूद इस एसयूवी कार के केबिन में अच्छी स्पेस मिल सकती है। इससे पता चलता है कि रेनो भारत जैसे मार्केट को टारगेट कर रही है, जहां सब-4 मीटर एसयूवी कारें बहुत पॉपुलर हैं।

भारत को ध्यान में रख कर तैयार की गई है डिजाइन

ब्रिजर कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड प्रोडक्शन वर्जन को भारत में ही तैयार किया जाएगा। यह रेनो की अंतरराष्ट्रीय रणनीति में भारतीय बाजार के महत्व को दिखाता है। यह अपकमिंग एसयूवी कार उभरते बाजारों के लिए रेनो के फ्यूचर प्रोडक्ट प्लान में अहम भूमिका निभा सकती है।

ब्रिजर नाम से क्या मतलब है?

“ब्रिजर” नाम अंग्रेजी शब्द “ब्रिज” से लिया गया है। रेनो का कहना है कि यह नाम ताकत, कनेक्शन और लिंक का प्रतीक है। डस्टर की तरह यह रेनो की एसयूवी कारों के लिए मजबूत अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करने की नेमिंग रणनीति को भी फॉलो करता है।

अगला कदम क्या है?

ब्रिजर कॉन्सेप्ट कार को रेनो ग्रुप के स्ट्रेटेजिक प्लान की प्रेजेंटेशन के दौरान 10 मार्च को शोकेस किया जाएगा। यह इवेंट ग्लोबल लेवल पर लाइवस्ट्रीम होगा। इस कॉन्सेप्ट मॉडल में प्रोडक्शन रेडी कॉम्पेक्ट एसयूवी की झलक नजर आएगी जिसे आने वाले सालों में पेश किया जा सकता है।

संभावित लॉन्च और टाइमलाइन

ब्रिजर कॉन्सेप्ट से संकेत मिले हैं कि रेनो एक कॉम्पेक्ट और प्रेक्टिकल अर्बन मॉडल के साथ अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को बढ़ाने की योजना बना रही है। इस गाड़ी का प्रोडक्शन वर्जन भारत में डिजाइन किया जाएगा, इसलिए यह हमारे जैसे बाजार में कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बन सकता है।

फिलहाल, सबकी निगाहें 10 मार्च पर हैं जब रेनो इस कॉन्सेप्ट मॉडल से पर्दा उठाएगी।

अनुमान है कि इसे 2027 के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 10 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति जिम्नी और महिंद्रा थार 3-डोर आरडब्लूडी से रहेगा।