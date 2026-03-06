प्रकाशित: मार्च 06, 2026 01:25 pm । स्तुति

टोयोटा रुमियन का नया बेस वेरिएंट ई एमटी भारत में लॉन्च हो गया है। इसकी कीमत 9.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिसके चलते इसकी शुरूआती कीमत कम हो गई है। हालांकि, बेस वेरिएंट होने की वजह से इसमें से कुछ फीचर हट गए हैं। टोयोटा रुमियन के नए बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

कीमत और वेरिएंट

टोयोटा रुमियन के नए ई एमटी वेरिएंट में केवल पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

वेरिएंट ई एमटी (नया) एस एमटी अंतर कीमत (एक्स-शोरूम) 9.56 लाख रुपये 10.51 लाख रुपये (- 95,000 रुपये)

ई एमटी वेरिएंट को एस एमटी वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है जो कि पहले सबसे सस्ता वेरिएंट हुआ करता था। नया वेरिएंट जुड़ने से अब टोयोटा रुमियन कार 1 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। यह एमपीवी कार अब चार वेरिएंट ई,एस,जी और वी में आती है।

टोयोटा रुमियन ई एमटी वेरिएंट से जुड़ी जानकारी

बेस वेरिएंट होने के नाते रुमियन ई एमटी में कई कॉस्मेटिक और कंफर्ट फीचर की कमी रखी गई है। बेस से ऊपर वाले एस एमटी वेरिएंट के मुकाबले इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स नहीं दिए गए है और टर्न इंडिकेटर्स अब ओआरवीएम्स पर एलईडी स्ट्रिप की बजाए पारंपरिक तरीके से फ्रंट फेंडर पर लगाए गए हैं।

इसमें क्रोम सराउंड के साथ बड़ी फ्रंट ग्रिल, एलईडी टेललैंप्स और सिल्वर व्हील कैप्स के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन : इसमें टॉप वेरिएंट वाले कलर ऑप्शन : स्पंकी ब्लू, रस्टिक ब्राउन, एंटाइसिंग सिल्वर, कैफे व्हाइट और आइकोनिक ग्रे दिए गए हैं।

ई एमटी वेरिएंट के केबिन में डुअल-टोन बेज और ब्लैक कलर थीम के साथ सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं जो डैशबोर्ड और डोर पेनल्स पर फैले हुए हैं। इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं जिससे इसका केबिन एकदम बेसिक लगता है। इसमें ड्राइवर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है और पीछे वाले पैसेंजर के लिए सीटबैक पॉकेट और डेडिकेटेड एसी वेंट्स भी नहीं दिए गए हैं। यह गाड़ी 7-सीटर लेआउट में आती है।

इस वेरिएंट में मैनुअल एसी कंट्रोल, प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप, कलर्ड एमआईडी (मल्टी-इंफो डिस्प्ले) के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर के लिए ऑटो अप/डाउन के साथ पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

टोयोटा ने इस गाड़ी में कई सारे सेफ्टी फीचर दिए हैं, जिसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, एबीएस के साथ ईबीडी शामिल हैं।

सेफ्टी फीचर की कमी: टॉप वेरिएंट के मुकाबले ई एमटी वेरिएंट में रियर पार्किंग कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और फ्रंट फॉग लैंप जैसे सेफ्टी फीचर्स की कमी है।

टोयोटा रुमियन ई एमटी : इंजन ऑप्शन

टोयोटा रुमियन ई एमटी वेरिएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 103 पीएस टॉर्क 139 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल

टोयोटा अपनी रुमियन कार के टॉप वेरिएंट के साथ सीएनजी-ऑटोमेटिक ऑप्शन भी देती है।

टोयोटा रुमियन ई एमटी : मुकाबला

टोयोटा रुमियन का मुकाबला मारुति अर्टिगा कार से है। यह गाड़ी हाल ही में लॉन्च हुई निसान ग्रेवाइट, रेनो ट्राइबर और किआ कैरेंस के मुकाबले में भी अच्छा ऑप्शन है।