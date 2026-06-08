2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट Vs प्योर: क्या बेस वेरिएंट से अपग्रेड करना रहेगा बेहतर? जानिए यहां

प्रकाशित: जून 08, 2026 06:51 pm । भान��ु

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक, टियागो का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। इसमें नया डिज़ाइन, बेहतर इंटीरियर और एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं, जबकि इंजन का विकल्प पहले जैसा ही है। इस अपडेट के साथ, टाटा अब टियागो को छह वेरिएंट : स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में पेश किया गया है।

टियागो लाइनअप में स्मार्ट वेरिएंट सबसे बेसिक मॉडल है और इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टाटा ने इस बेसिक वेरिएंट में वो सभी ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं जिनकी इस कीमत पर उम्मीद की जाती है, साथ ही इसमें सोच-समझकर कुछ मॉर्डन फीचर्स भी जोड़े गए हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी। प्योर वेरिएंट स्मार्ट वेरिएंट से थोड़ा ऊपर है। इसमें थोड़ी ज़्यादा कीमत पर कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो क्या आपको अच्छे फीचर्स से लैस स्मार्ट वेरिएंट ही लेना चाहिए या प्योर वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए विस्तार से जानते हैं:

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट Vs प्योर: कीमत

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल एएमटी मैनुअल एएमटी टाटा टियागो स्मार्ट 4.70 लाख रुपये - 5.80 लाख रुपये - टाटा टियागो प्योर 5.50 लाख रुपये 6 लाख रुपये 6.50 लाख रुपये 7.05 लाख रुपये

कीमत एक्सशोरूम पैन इंडिया के अनुसार

2026 टियागो रेंज की शुरुआती कीमत बेस स्मार्ट पेट्रोल मैनुअल ट्रिम के लिए 4.70 लाख रुपये है। इस वेरिएंट के साथ सीएनजी किट लेने पर आपको 90,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं, टियागो प्योर पेट्रोल मैनुअल की कीमत 5.50 लाख रुपये है। अगर आप एएमटी गियरबॉक्स चाहते हैं, तो इसके लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जो सीएनजी वर्जन के लिए बढ़कर 15,000 रुपये हो जाते हैं।

इन वेरिएंट्स की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है, और यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ऊपरी वेरिएंट में अपग्रेड करना उचित है, क्योंकि बेस वेरिएंट में सिर्फ बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं और कुछ फीचर्स की कमी है। आइए देखते हैं कि प्योर वेरिएंट में अतिरिक्त कीमत में क्या-क्या चीजें मिलती है:

टियागो के सभी वेरिएंट की कीमत जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट Vs प्योर: बाहर का डिज़ाइन

यहां कंपेयर किए जा रहे टाटा टियागो के दोनों वेरिएंट दिखने में लगभग एक जैसे हैं, इनके अधिकांश डिज़ाइन एलिमेंट्स भी समान हैं। प्योर वेरिएंट में बेस स्मार्ट ट्रिम की तुलना में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं।

टियागो को हाल ही में फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, और इसका नया डिज़ाइन बेस वेरिएंट से ही झलकता है। फ्रंट से शुरू करें तो, दोनों वेरिएंट में नई ब्लैक ग्रिल दी गई है, और चौड़ा एयर इनटेक हैचबैक को एक स्टाइलिश लुक देता है। हेडलाइट्स हैलोजन यूनिट हैं, और दोनों वेरिएंट में एलईडी डीआरएल और एलईडी फ्रंट फॉग लाइट्स नहीं दी गई हैं। हालांकि, प्योर वेरिएंट में फॉलो-मी-होम हेडलाइट फीचर दिया गया है।

साइड से देखने पर, टियागो फेसलिफ्ट का सिल्हूट मौजूदा मॉडल जैसा ही दिखता है। इसमें नया बदलाव टेक्सचर्ड व्हील आर्क क्लैडिंग है। बेस-स्पेक स्मार्ट वेरिएंट में 13 इंच के स्टील रिम्स दिए गए हैं और साइड टर्न इंडिकेटर्स साइड फेंडर्स में इंटीग्रेटेड हैं। प्योर वेरिएंट में इससे आगे बढ़कर 14 इंच के रिम्स, ब्लैक व्हील कवर्स, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स, साइड इंडिकेटर्स के साथ ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम्स और एक एक्सटर्नल एंटीना दिया गया है।

पीछे की बात करें तो, अपडेटेड डिज़ाइन की वजह से टेलगेट पर टियागो की साफ-सुथरी डिज़ाइन और लोगो दिखाई देता है। दोनों वेरिएंट में एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं, लेकिन इनमें कनेक्टेड लाइट बार और वॉशर के साथ रियर वाइपर नहीं दिया गया है। प्योर वेरिएंट में रियर डिफॉगर भी मिलता है, जो एक प्लस पॉइंट है।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट छह कलर्स में उपलब्ध है, लेकिन सभी वेरिएंट में ये कलर्स उपलब्ध नहीं हैं। वेरिएंट के अनुसार कलर के विकल्पों के बारे में अधिक जानने के लिए, आप यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट Vs प्योर: इंटीरियर

अंदर से, टाटा ने 2026 टियागो को एक नया केबिन डिज़ाइन दिया है, और स्मार्ट और प्योर दोनों वेरिएंट का लेआउट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री एक जैसी है। प्योर वेरिएंट में स्मार्ट वेरिएंट से कुछ एक्सट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जिनकी चर्चा अगले पार्ट में की गई है।

2026 टियागो के स्मार्ट और प्योर वेरिएंट में फैब्रिकिया लक्स डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, जिसमें ब्लैक और ग्रे केबिन थीम और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में फैब्रिक ट्रिम भी है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है। आगे की सीटों में थाई सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे बैठना और भी कंफर्टेबल हो जाता है। प्योर ट्रिम से आगे के वेरिएंट में क्रोम गियर नॉब एक्सेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और फ्रंट डोर आर्मरेस्ट पर पियानो-ब्लैक ट्रिम भी देखने को मिलते हैं।

दोनों वेरिएंट में मैट फिनिश वाला नया दो स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। दोनों वेरिएंट में इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी गई है, जबकि इसके नीचे मैनुअल एयर कंडीशनिंग के नॉब दिए गए हैं। सभी वेरिएंट में सैटिन क्रोम के इनसाइड डोर हैंडल स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट Vs प्योर: फीचर्स

टियागो फेसलिफ्ट के बेस-स्पेक स्मार्ट वेरिएंट में इस कीमत पर मिलने वाले बेसिक फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन प्योर वेरिएंट में कुछ एक्सट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जिन्हें आप शायद मिस नहीं करना चाहेंगे। टियागो के स्मार्ट वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, मैनुअल एयर कंडीशनिंग और 12 वोल्ट पावर सॉकेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

प्योर वेरिएंट स्मार्ट वेरिएंट के फीचर्स को और बेहतर बनाते हुए ब्लूटूथ ऑडियो, 2-स्पीकर साउंड सिस्टम, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4 पावर विंडो, पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम, मैनुअल डे/नाइट आईआरवीएम, रोटरी गियर शिफ्टर (केवल एएमटी), पैडल शिफ्टर (केवल एएमटी) और फ्रंट एसी टाइप यूएसबी चार्जर मिलते हैं।

हर वेरिएंट में उपलब्ध फीचर्स की विस्तृत जानकारी के लिए, आप यह आर्टिकल पढ़ सकते हैं।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट Vs प्योर: सेफ्टी

टाटा हमेशा से टॉप लेवल की सेफ्टी के लिए जानी जाती है, और टियागो भी इससे अलग नहीं है। इस हैचबैक में कई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ दमदार सेफ्टी पैकेज मिल जाता है। यहां दिए गए दोनों वेरिएंट की तुलना में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हालांकि प्योर वेरिएंट में एक महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर एक्सट्रा मिल जाता है।

स्मार्ट और प्योर दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर दिए गए हैं। प्योर वेरिएंट में रियर डिफॉगर भी अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है।

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट स्मार्ट Vs प्योर: इंजन

2026 टियागो के स्मार्ट और प्योर दोनों वेरिएंट 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं, जिनमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध है। हालांकि, मुख्य अंतर यह है कि बेस स्मार्ट वेरिएंट केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, जबकि प्योर वेरिएंट में एएमटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। आइए स्पेसिफिकेशन्स पर डालते हैं एक नज़र :

स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 86 पीएस/ 73.4 पीएस (सीएनजी मोड में) टॉर्क 113 एनएम 113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी मोड में) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* माइलेज 19.01 किलोमीटर प्रति लीटर 19.01 किलोमीटर प्रति लीटर, 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन; एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

वेरिएंट के अनुसार पावरट्रेन विकल्पों के बारे में अधिक जानने के लिए, यह रिपोर्ट देखें।

कारदेखो ओपिनियन…

टाटा टियागो का बेस स्मार्ट वेरिएंट एंट्री-लेवल हैचबैक में आवश्यक बेसिक फीचर्स मिल कवर हो जाते हैं, जिससे यह एक अच्छा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन जाता है। सेफ्टी के मामले में भी, टाटा का नाम ही ग्राहकों के लिए काफी है, लेकिन बेस वेरिएंट में भी सेफ्टी फीचर्स की एक मजबूत लिस्ट उपलब्ध है। यह उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो किफायती कीमत पर केवल आवश्यक फीचर्स चाहते हैं। बेशक, इसमें कुछ फीचर्स की कमी है, लेकिन यहीं पर प्योर वेरिएंट इसे पीछे छोड़ देता है।

80,000 रुपये के अतिरिक्त खर्च कर, आप प्योर वेरिएंट खरीद सकते हैं, जिसमें कुछ उपयोगी अपग्रेड शामिल हैं, जो इसकी कीमत को वाजिब ठहराते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, 4 पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स रोजमर्रा के उपयोग को और भी सुविधाजनक बनाती हैं; इसलिए कीमत का अंतर उचित लगता है। इसके अलावा, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल एएमटी ट्रांसमिशन भी मिलता है, जो शहर के अंदर ज्यादा ड्राइविंग करने वाले ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

अगर आप बजट के अनुकूल, बेसिक फीचर्स से लैस, स्पेशियस इंटीरियर, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आसान और आकर्षक कीमत वाली कार की तलाश में हैं, तो टियागो का स्मार्ट वेरिएंट आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी ज्यादा सुविधा और बेहतर डिज़ाइन व फीचर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं, तो प्योर वेरिएंट पर ज़रूर विचार करें।

अगर आप टियागो फेसलिफ्ट के बेस और टॉप-स्पेक वेरिएंट के बीच के अंतर जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल पढ़ें।