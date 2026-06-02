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    2020 टाटा टियागो बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    बेस मॉडल की कीमत कई एंट्री-लेवल हैचबैक कार से कम है, जबकि टॉप मॉडल कई प्रीमियम सुविधाओं के साथ फीचर से भरपूर है

    प्रकाशित: जून 02, 2026 12:52 pm । सोनू

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    Tata Tiago Base vs Top

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो चुकी है, इसे नए स्टाइल, अपडेट केबिन, और लंबी फीचर लिस्ट के साथ पेश किया गया है। टियागो कार को छह वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिनमें से हम बेस मॉडल और टॉप मॉडल का यहां कंपेरिजन कर रहे हैं। बेस मॉडल स्मार्ट और टॉप मॉडल क्रिएटिव प्लस में फीचर के मामले में काफी अंतर हैं।

    इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि टियागो बेस मॉडल स्मार्ट टॉप मॉडल क्रिएटिव प्लस से एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन, फीचर और सेफ्टी के मामले में कितना अलग है।

    टाटा टियागो बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: प्राइस

     

    पेट्रोल

    पेट्रोल एएमटी

    पेट्रोल + सीएनजी

    स्मार्ट

    4.69 लाख रुपये

    -

    5.79 लाख रुपये

    क्रिएटिव+ 

    7.29 लाख रुपये

    7.85 लाख रुपये

    -

    जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, दोनों वेरिएंट्स की कीमत में 2.6 लाख रुपये का अंतर है। क्रिएटिव प्लस ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है, जिसके लिए 56,000 रुपये अतिरिक्त लगेंगे।

    टाटा टियागो बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: एक्सटीरियर

    दोनों वेरिएंट में काफी अंतर हैं, टॉप मॉडल में कई प्रीमियम टच दिए गए हैं।

    आगे का डिजाइन

    आगे की तरफ दोनों वेरिएंट्स में नई ब्लैक ग्रिल और बड़े एयर इनटेक दिए गए हैं, जो कार को स्पोर्टी लुक देते हैं। टॉप मॉडल और बेस मॉडल में मुख्य अंतर लाइटिंग एलिमेंट्स का है। टॉप वेरिएंट्स में ऑल एलईडी हेडलैंप्स, एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो बेस वेरिएंट में नहीं हैं। गौर से देखने पर आपको टॉप मॉडल में आगे एक कैमरा भी दिखेगा, जो 360 डिग्री कैमरा सिस्टम का हिस्सा है।

    Tata Tiago Smart Front
    Tata Tiago Creative Plus Front

    साइड प्रोफाइल

    टॉप मॉडल में 15-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जबकि बेस मॉडल में बिना कवर के 13-इंच व्हील मिलते हैं। स्मार्ट वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक फिनिश ओआरवीएम और बी-पिलर का भी अभाव है, जो टॉप मॉडल में मिलते हैं। इसके अलावा, टॉप वेरिएंट में क्रोम डोर हैंडल और ड्यूल-टोन ब्लैक रूफ भी दी गई है, जो हैचबैक कार को प्रीमियम लुक देते हैं।

    Tata Tiago Smart Side
    Tata Tiago Creative Plus Side

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ आपको दोनों वेरिएंट्स में एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं। बेस मॉडल की तुलना में टॉप मॉडल में एक शार्क-फिन एंटीना, वाशर के साथ पीछे वाइपर, रियर डिफॉगर, और फॉक्स कनेक्टेड लाइटबार दी गई है, जिससे हैचबैक गाड़ी चौड़ी नजर आती है।

    Tata Tiago Smart Rear
    Tata Tiago Creative Plus Rear

    कलर ऑप्शन

    टाटा ने टियागो कार को 6 कलर में पेश किया है, जिनमें तीन नए मोनोटोन कलर शेड हैं। हमने टाटा टियागो के वेरिएंट अनुसार कलर की स्टोरी बनाई है, जिससे आपको अपने पसंद के कलर की टियागो गाड़ी लेने में मदद मिलेगी।

    टाटा टियागो बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: केबिन

    इसका केबिन टॉप मॉडल के लिए चुकाए गए अतिरिक्त पैसों को सही ठहराता है। बेस वेरिएंट खाली-खाली लगता है, क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है, और यहां तक कि स्टीयरिंग व्हील भी बिना ऑडियो कंट्रोल्स के बेसिक सा लगता है। हालांकि, बेस मॉडल में भी आपको वही टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

    Tata Tiago Smart Interior
    Tata Tiago Creative Plus Interior

    बेस मॉडल से डैशबोर्ड पर फैब्रिक ट्रिम दी गई है, जो देखने में अच्छी लगती है और आपको एक फ्री-स्टेंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर मिलता है। दिलचस्प बात ये है कि बेस मॉडल में क्रोम डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट में फैब्रिक सीटें मिलती हैं, और टॉप मॉडल में आर्मरेस्ट के लिए फैब्रिक कुशनिंग भी दी गई है।

    Tata Tiago Smart Interior Rear
    Tata Tiago Creative Plus Interior Rear

    जैसे-जैसे आप बेस मॉडल से ऊपर के वेरिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सुविधाएं और बेहतर होती जाती हैं। ऊपर वाले वेरिएंट में आपको बेस मॉडल के मैनुअल कंट्रोल्स के बजाय ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल मिलता है। इसके अलावा, आपको चारों पावर विंडो भी मिलती है।

    बेस वेरिएंट में एक 12वॉट पावर सॉकेट दिया गया है, जबकि टॉप मॉडल में कई चार्जिंग पोर्ट्स, और दो वायरलेस चार्जिंग पेड्स मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डे-नाइट आईआरवीएम, मैग्जीन पॉकेट, आगे सेंटर आर्मरेस्ट और पीछे एसी वेंट्स भी मिलते हैं।

    Tata Tiago Top Features

    कुल मिलाकर, बेस मॉडल और टॉप मॉडल के कंफर्ट और प्रैक्टिकैलिटी में काफी ज्यादा अंतर है। बेस वेरिएंट काफी बेसिक लगता है और इसमें आपको कई चीजों से समझौता करना पड़ेगा।

    अगर आपका बजट कम है और आप अपनी कार में कुछ जरूरी फीचर चाहते हैं, तो प्योर वेरिएंट पर विचार करें। हालांकि, प्योर वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और स्पीकर दिए गए हैं।

    टाटा टियागो बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: फीचर

    बेस वेरिएंट की फीचर लगभग न के बराबर है, इसमें आपको मुख्य फीचर के तौर पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, और मैनुअल एसी कंट्रोल्स जैसी तीन चीजें मिलती हैं।

    Tata Tiago ESP

    वहीं टॉप मॉडल फीचर से भरपूर है, इसमें वह सबकुछ और उससे ज्यादा है जो आप इस प्राइस वाली कार से उम्मीद करते हैं। इसमें एक 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, दो वायरलेस फोन चार्जर, 4-स्पीकर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक कूल्ड ग्लवबॉक्स, पीछे एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, एएमटी के साथ पेडल शिफ्टर्स, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स जैसे फंक्शन दिए गए हैं।

    चलिए अब सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर बेस मॉडल ज्यादा बेसिक नहीं लगता है।

    टाटा टियागो बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: सेफ्टी

    सुरक्षा के मामले में टाटा ने कोई समझौता नहीं किया है। इसमें आपको कई सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं। बेस मॉडल में ईबीडी के साथ एबीएस, 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर, और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    टॉप मॉडल में 360 डिग्री कैमरा, वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर, डे/नाइट आईआरवीएम, ईएससी, हिल होल्ड कंट्रोल और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

    टाटा टियागो बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: इंजन

    बेस मॉडल केवल पेट्रोल-मैनुअल और पेट्रोल प्लस सीएनजी पावरट्रेन के साथ आता है, जबकि टॉप मॉडल में पेट्रोल-मैनुअल और पेट्रोल-एएमटी का विकल्प दिया गया है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    86 पीएस

    86 पीएस/ 75 पीएस (सीएनजी)

    टॉर्क

    113 एनएम

    113 एनएम/ 95 एनएम (सीएनजी)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 टाटा टियागो स्मार्ट बेस मॉडल उन लोगों के लिए सही है, जो एक सस्ती हैचबैक कार लेना चाहते हैं जिसमें टाटा की सुरक्षा और शानदार सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हों। इसकी कीमत मुकाबले में मौजूद कई कारों से कम है और फिर भी इसमें छह एयरबैग और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, आपको 4-सिलेंडर इंजन भी मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में कई प्रतिद्वंदी कार में नहीं दिया गया है।

    हालांकि, अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट एक ज्यादा बेहतर पैकेज है। यह न केवल बाहर से ज्यादा प्रीमियम दिखता है, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शानदार फीचर और बेहतर प्रैक्टिकैलिटी के साथ शानदार केबिन अनुभव भी मिलता है। हमें लगता है कि इस वेरिएंट पर जरूर अपग्रेड करना चाहिए, या फिर इसमें मिलने वाले फीचर पर विचार करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम इसके मिड वेरिएंट्स की जानकारी भी देंगे।

    यह भी देखें: टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस

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