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    2026 मारुति ब्रेजा को कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? कार की डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    नई ब्रेजा में सिर्फ नया डिजाइन ही नहीं, बल्कि एक नया इंजन ऑप्शन भी दिया गया है।

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 24, 2026 21:09 ist
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    published onJul 24, 2026 21:09 IST
    last updated onJul 24, 2026 21:09 IST
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    2026 Maruti Suzuki Brezza

    नई मारुति ब्रेजा की बुकिंग शुरू हो गई है। अगर आप इसे घर लाने की सोच रहे हैं तो यहां इसकी बुकिंग प्रोसेस, बुकिंग राशि, संभावित डिलीवरी टाइमलाइन और दूसरी सभी जरूरी जानकारियों के बारे में बताया गया है।

    2026 मारुति ब्रेजा को कैसे बुक करें

    2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा को मारुति सुजुकी की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन या नजदीकी अधिकृत एरीना डीलरशिप से ऑफलाइन बुक किया जा सकता है।

    मारुति एसयूवी को ऑनलाइन बुक करने के लिए ये स्टेप फॉलो करें:

    • मारुति सुजुकी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    • अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें, उसके बाद अपने फोन पर आए ओटीपी से वेरिफाई करें।

    • ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ अपना पसंदीदा वेरिएंट, इंजन ऑप्शन, गियरबॉक्स और कलर चुनें।

    • अपनी पसंदीदा डीलरशिप चुनें और बाकी जानकारी भरें।

    • अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए 11,000 रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करें।

    पेमेंट सफल होने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और चुनी गई डीलरशिप आपसे आगे की प्रोसेस के बारे में संपर्क करेगी, जिसमें संभावित डिलीवरी टाइमलाइन और अन्य औपचारिकताएं शामिल होंगी।

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    अगर आपको ऑफलाइन बुकिंग पसंद है तो आप नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप पर जा सकते हैं। इससे आप बुकिंग करने से पहले वेरिएंट की उपलब्धता पता सकते हैं, फाइनेंस और एक्सचेंज ऑफर पर बातचीत कर सकते हैं और संभावित वेटिंग पीरियड या रेडी स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

    डिलीवरी टाइमलाइन

    2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा की डिलवरी अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है, जो वेरिएंट, इंजन ऑप्शन और आपके चुने गए कलर के आधार पर होगी।

    हालांकि डिलीवरी का सही समय अलग-अलग शहरों और डीलरशिप के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। अगर आप जल्दी डिलीवरी चाहते हैं तो बुकिंग कंफर्म करने से पहले अपने नजदीकी अधिकृत मारुति सुजुकी एरीना शोरूम पर अपने पसंद के वेरिएंट और कलर की उपलब्धता के बारे में पता कर लेना बेहतर होगा।

    2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में

    दूसरी जनरेशन ब्रेजा को 2022 में लॉन्च किया गया था और अब इसे पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिला है। हालांकि इसका ओवरऑल सिल्हूट पहले जैसा ही है, मारुति सुजुकी ने इस एसयूवी कार को अपडेट स्टाइल, नए फीचर और एक अतिरिक्त इंजन ऑप्शन में पेश किया है।

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    2026 ब्रेजा में नई ग्रिल और नया बंपर दिया गया है, जिससे एसयूवी कार को ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है। अपडेट के बावजूद, इसका अपराइट स्टांस और दमदार रोड प्रजेंस बरकरार है।

    बड़े व्हील आर्क, बॉडी क्लेडिंग, रूफ रेल्स और स्कवायर-ऑफ प्रोफाइल जैसी चीजें इसके एसयूवी लुक को और बेहतर करती हैं। पीछे की तरफ भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनमें अपडेट एलईडी टेल लैंप्स और नया बंपर शामिल है।

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    केबिन का प्रैक्टिकल लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन अब अपडेट डैशबोर्ड डिजाइन के साथ नए इनसर्ट और प्रीमियम दिखने वाले मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। 2026 ब्रेजा के केबिन में नई ब्लैक-ब्राउन कलर थीम भी दी गई है जो इसे मॉडर्न लुक देती है।

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    फीचर लिस्ट की बात करें तो नई ब्रेजा में एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और आगे वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। अन्य हाइलाइट्स में एक वायरलेस फोन चार्जर, हेड्स-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक सिंगल-पैन सनरूफ शामिल है।

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    2026 Maruti Suzuki Brezza

    इसमें पहले की तरह 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा, साथ ही यह फैक्ट्री फिटेड सीएनजी वर्जन में भी उपलब्ध है। लेकिन अब ब्रेजा सीएनजी में मारुति की ड्यूल-सिलेंडर अंडरबॉडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बूट में ज्यादा जगह मिलती है। हालांकि सबसे बड़े अपडेट के तौर पर इसमें नया 1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है।

    यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    103 पीएस

    87.8 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर (ऑटोमैटिक)

    कंपेरिजन

    2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा की कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका मुकाबला पहले की तरह टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी एक्सओ, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, किआ सिरोस, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।

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    सोनू
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