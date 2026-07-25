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    होंडा की नई फ्लैगशिप एसयूवी जेडआर-वी भारत में 4.99 लाख रुपये कीमत पर लॉन्च: यहां देखें इसकी डिजाइन, फीचर, वेरिएंट और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी जानकारी

    नई होंडा जेडआर-वी एसयूवी को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और इसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है

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    Published On जुलाई 25, 2026 13:03 ist
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    published onJul 25, 2026 13:00 IST
    last updated onJul 25, 2026 13:03 IST
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    Honda ZR-V

    होंडा कार्स इंडिया ने आखिरकार अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर दिया है, जिसका होंडा के फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कंपनी ने अब होंडा जेडआर-वी भारत में लॉन्च कर दी है, जिसे यहां इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। इसकी कीमत 47.99 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह देश में बिकने वाली सबसे महंगी होंडा कार बन गई है। नई होंडा जेडआर-वी में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे आगे :-   

    कीमत और वेरिएंट 

    होंडा जेडआर-वी सिंगल फुली लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध है। यहां देखें इसकी कीमत :-

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    जेडआर-वी ईएचईवी

    47.99 लाख रुपये 

    होंडा ने इस एसयूवी कार की बुकिंग पिछले महीने लेनी शुरू कर दी थी। यहां देखें इसकी बुकिंग प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी। 

    एक्सटीरियर डिजाइन 

    • जेडआर-वी का लुक सीधा-सादा एसयूवी कार जैसा नहीं है। आगे की तरफ इसमें फ्लोइंग कर्व्स मिलते हैं और लो-स्लंग स्टांस के साथ यह क्रॉसओवर कार जैसी ज्यादा दिखती है। इसमें चौड़े वर्टिकल स्लेट्स के साथ पतली ग्रिल दी गई है जो इसे एकदम साफ-सुथरा लुक देती है। पतले एलईडी हेडलैंप्स, एलईडी डीआरएल्स और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर इसे काफी प्रीमियम लुक देती है। बंपर में एयर कर्टेन अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड हैं और बोनट पर हल्की क्रीज और स्कल्पटिंग है, जिससे इसका ओवरऑल डिजाइन काफी सिंपल और शानदार लगता है।

    Honda ZR-V

    छोटी जानकारियां :

    होंडा ने इसकी डिटेलिंग को भी शानदार रखा है, जिसमें पैनल के बीच बहुत कम गैप, पीछे की तरफ झुकी हुई विंडशील्ड और खिड़कियों के चारों ओर हल्की क्रोम डिटेलिंग शामिल है।

    • साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें स्लोपिंग रूफलाइन और मजबूत शोल्डर लाइन मिलती है जो पीछे तक जाती है। इसमें व्हील आर्क और साइड सिल के आसपास बॉडी कलर्ड क्लैडिंग दी गई है, जो कि आजकल कई एसयूवी में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक प्लास्टिक ट्रीटमेंट के मुकाबले एक अच्छा बदलाव है। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    Honda ZR-V

    नई होंडा जेडआर-वी कितनी बड़ी है?

    लंबाई: 4567 मिलीमीटर, ऊंचाई: 1621 मिलीमीटर, चौड़ाई: 1840 मिलीमीटर, व्हीलबेस: 2655 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस: 180 मिलीमीटर

    • इसके पीछे का हिस्सा भी एकदम साफ-सुथरा है। इसमें पतले रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं, जबकि रूफ स्पॉइलर, गनमेटल स्किड गार्निश और डुअल एग्ज़हॉस्ट फिनिशर्स इसे ज्यादा भरा-भरा दिखाने की बजाए ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। यहां देखें होंडा जेडआर-वी की फोटो गैलरी

    Honda ZR-V

    कलर ऑप्शन 

    होंडा जेडआर-वी कार चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, ट्वाइलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल शामिल हैं। यहां देखें इसके कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    • केबिन के अंदर इसमें ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री, बेज हेडलाइनर और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है। इसका डैशबोर्ड लेआउट एकदम साफ-सुथरा और ड्राइवर-फोकस्ड है और इस पर लेयर्ड हॉरिजोंटल डिजाइन मिलती है। इसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल, डोर पैड और सेंटर कंसोल पर प्रीमियम सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जो इसे शानदार लुक देते हैं। डैशबोर्ड पर फैली मेटैलिक ट्रिम इसे चौड़ा दिखाती है, जबकि सेंटर कंसोल को आगे वाले सीटों के बीच में थोड़ा ऊंचा पोजिशन किया गया है और इस पर इलेक्ट्रॉनिक बटन टाइप गियर सिलेक्टर, ड्राइव मोड सिलेक्टर और स्टोरेज स्पेस मिलती है। 

    Honda ZR-V

    • इसकी आगे वाली सीटें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं और इसमें ड्राइवर सीट पर मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, जबकि रियर सीट पर अच्छी-खासी लेगरूम और हेडरूम स्पेस मिलती है। 

    Honda ZR-V

    बूट स्पेस 

    • होंडा जेडआर-वी में दोनों रो उठी होने पर 380 लीटर की स्टैंडर्ड बूट स्पेस मिलती है। इस गाड़ी में पीछे वाली सीट को 60:40 रेश्यो में स्प्लिट फोल्ड भी किया जा सकता है, जिससे बूट स्पेस बढ़कर 1,313 लीटर तक हो जाती है। 

    Honda ZR-V

    फीचर्स 

    होंडा जेडआर-वी एसयूवी में दिए गए कुछ खास फीचर्स इस प्रकार है :-

    फीचर 

    कैसे मदद करते हैं?

    9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट 

    यह एक फ्लोटिंग सेटअप है जिसका डिस्प्ले काफी अच्छा है और यह वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। 

    12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम 

    यह हाइवे ड्राइव के दौरान लंबी दूरी के सफर को मजेदार बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शानदार इन-कार म्यूजिक एक्सपीरिएंस चाहते हैं।

    10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    यह हाइब्रिड पावर फ्लो, एडीएएस फंक्शन और कार से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाता है, जिससे ड्राइविंग से जुड़ा ज्यादातर डेटा ड्राइवर के ठीक सामने रहता है।

    जेस्चर कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट 

    यह हैंड्स-फ्री एक्सपीरिएंस सामान को लोड करना आसान बनाता है जब आपके हाथ पूरी तरह सामान से भरे हों।

    डुअल-जोन ऑटो एसी

    यह फीचर आगे बैठने वाले दोनों लोगों को अपनी पसंद का तापमान सेट करने की सुविधा देता है।

    वायरलेस फोन चार्जर

    अगर लंबी ड्राइव के दौरान आपके फोन की बैटरी खत्म हो रही हो, तो यह फीचर आपके काफी काम आएगा और यह आपको तारों के झंझट से भी बचाता है।

    ऊपर बताएं गए फीचर्स के अलावा इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे पावर एडजस्टेबल को-ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री, टेलीस्कोपिक और टिल्ट स्टीयरिंग, रियर एसी वेंट्स, और रियर वाइपर और वॉशर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। यहां देखें होंडा जेडआर-वी की फीचर लिस्ट की जानकारी

    Honda ZR-V

    Honda ZR-V

    सेफ्टी 

    सुरक्षा के लिए इसमें 8 एयरबैग, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन कंट्रोल और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। 

    Honda ZR-V

    पावरट्रेन 

    2026 होंडा जेडआर-वी के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :- 

    इंजन 

    2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    ट्रांसमिशन 

    ईसीवीटी

    पावर

    184 पीएस

    टॉर्क 

    315 एनएम

    एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे)

    7.9 सेकंड

    माइलेज 

    22.80 किमी/लीटर

    Honda ZR-V

    पावरट्रेन की बात करें, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं - क्या इसमें दिया गया इंजन ई20 के अनुकूल है? हां, जेडआर-वी का 2-लीटर, 4-सिलेंडर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन 20 प्रतिशत इथेनॉल के लिए तैयार है और इसे होंडा के डुअल-मोटर सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए यह हाइब्रिड सिस्टम ड्राइविंग कंडीशन के आधार पर ईवी ड्राइव, हाइब्रिड ड्राइव और इंजन ड्राइव के बीच अपने-आप स्विच करता है। पावरट्रेन में पैडल सिलेक्टर के जरिए रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलती है, साथ ही इसमें इकॉन, नॉर्मल और स्पोर्ट ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं। यहां देखें इसके पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी। 

    आप यह ऑप्शन भी देख सकते हैं:-

    आप होंडा जेडआर-वी के अलावा स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन, फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन और टेरॉन लाइफ जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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