    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट कल लॉन्च होगी, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

    प्रकाशित: जनवरी 12, 2026 03:07 pm । सोनू

    नई टाटा पंच में न सिर्फ नया स्टाइल और केबिन अपडेट मिलेंगे, बल्कि इसमें नया इंजन ऑप्शन भी मिलेगा

    Tata Punch Facelift

    कई बार टीजर जारी करने के बाद, आखिरकार टाटा मोटर्स ने नई पंच से पर्दा उठा दिया है। 2026 टाटा पंच में अपडेट सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं है। इसमें अपडेट एक्सटीरियर स्टाइल, नया केबिन और नए फीचर दिए गए हैं, जबकि इंजन ऑप्शन पहले वाले ही हैं। भारत में इसे कल यानी 13 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। यहां हम इससे जुड़ी पांच खास बातें जानेंगे:

    2026 टाटा पंच: एक्सटीरियर डिजाइन

    2026 टाटा पंच गाड़ी में जाने-पहचाने बॉक्सी स्टाइल को बनाए रखते हुए स्टाइल में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। आगे की तरफ इसमें पतली एलईडी डीआरएल और नई ग्रिल के साथ नया लुक दिया गया है जो कंपनी की नई डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाता है। साइड से नई पंच 16-इंच अलॉय व्हील को छोड़कर पहले जैसी ही दिखती है। पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें और नया बंपर है जो पूरे लुक को फ्रैश बनाते हैं।

    Tata Punch Facelift rear

    2026 टाटा पंच: केबिन अपडेट

    नई टाटा पंच के केबिन में कई अपडेट किए गए हैं। हालांकि ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट पहले जैसा ही है, लेकिन नया लुक देने के लिए कई एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। इसमें चमकीले टाटा लोगो के साथ नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और अपडेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। खास बात यह है कि एसी कंट्रोल्स को अपडेट किया गया है और अब फिजिकल टॉगल के साथ टच-बेस्ड इंटरफेस दिया गया है।

    Tata Punch Facelift rear seat

    2026 टाटा पंच: फीचर और सेफ्टी

    टाटा पंच 2026 मॉडल के नए फीचर में अपडेट 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल है। अन्य फीचर में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, और सिंगल-पैन सनरूफ शामिल है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पीछे पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Tata Punch Facelift dashboard

    टाटा मोटर्स ने 2026 पंच की पूरी फीचर लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि, अगर आप अब तक सामने आए वेरिएंट अनुसार फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां देखिए

    2026 टाटा पंच: इंजन ऑप्शन

    टाटा मोटर्स 2026 पंच कार में नए 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के अलावा मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प देगी। यहां देखिए प्रत्येक इंजन के स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.2-लीटर पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर/टॉर्क

    88 पीएस/ 115 एनएम

    73.5 पीएस/ 103 एनएम

    120 पीएस^/ 170 एनएम^

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    ^संभावित आंकड़े

    2026 टाटा पंच: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2026 टाटा पंच की कीमत करीब 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर, सिट्रोएन सी3, निसान मैग्नाइट, मारुति सुजुकी इग्निस, रेनो काइगर, और मारुति फ्रॉन्क्स/ टोयोटा टाइजर से रहेगा।

    यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस

