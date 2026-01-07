2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट 6 वेरिएंट में मिलेगी, कुछ अहम फीचर की जानकारी आई सामने
प्रकाशित: जनवरी 07, 2026 07:32 pm । सोनू
फेसलिफ्ट पंच के नए बेस मॉडल स्मार्ट में टॉप मॉडल वाले कुछ फीचर दिए गए हैं
टाटा मोटर्स ने पंच फेसलिफ्ट के वेरिएंट लाइनअप से पर्दा उठाया है और इसे भारत में 13 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने घोषणा की है कि 2026 टाटा पंच छह वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस एस में मिलेगी।
कंपनी ने स्मार्ट वेरिएंट को नए वेरिएंट के तौर पर जोड़ा है जबकि पहले वाले टॉप मॉडल ‘क्रिएटिव’ का नाम बदलकर ‘अकंप्लिश्ड प्लस’ किया गया है।
टाटा ने अभी तक पूरी फीचर लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने सभी वेरिएंट्स के प्रमुख फीचर बताए हैं:
स्मार्ट
टाटा ने यह सुनिश्चित किया है कि बेस मॉडल ज्यादा आकर्षक हो, क्योंकि यह उन ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए है जिनका बजट कम है और जो दूसरे ऑप्शन के बजाय पंच लेने की सोच रहे हैं। यहां देखिए इसमें कौनसे फीचर मिलेंगे:
|
फीचर
|
नोट
|
|
यह अच्छी बात है कि इसमें एलईडी हेडलैंप, 6 एयरबैग, कीलेस एंट्री और टीपीएमएस स्टैंडर्ड मिलते हैं।
प्योर
बेस मॉडल से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में ये फीचर मिलेंगे:
|
फीचर
|
नोट
|
|
बेस मॉडल से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, जिससे यह भी पता चलता है कि इसमें एक बेसिक इंफोटेनमेंट यूनिट होगी।
प्योर प्लस
मिड वेरिएंट में कई नए और खास फीचर दिए गए हैं जो पंच को बड़ी फैमिली वालों के लिए आगे रखते हैं:
|
फीचर
|
नोट
|
|
पंच में नया 8-इंच टचस्क्रीन मिलेगा, जो टाटा के लिए एक नया यूनिट है क्योंकि हमने अब तक सिर्फ 7-इंच या उससे बड़े यूनिट ही देखे हैं।
एडवेंचर
एडवेंचर वेरिएंट के प्रमुख फीचर इस प्रकार हैं:
|
फीचर
|
नोट
|
|
प्योर प्लस के मुकाबले इसमें अपग्रेड के लिए काफी सारे एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। ऑटो एसी और पुश-बटन स्टार्ट से सुविधा और बढ़ जाती है।
|
|
खास बात यह है कि एडवेंचर वेरिएंट में कुछ अहम सेफ्टी अपग्रेड दिए गए हैं।
अकंप्लिश्ड
न्यू टाटा पंच टॉप मॉडल से एक नीचे वाले वेरिएंट अकंप्लिश्ड में कई शानदार फीचर दिए गए हैं:
|
फीचर
|
नोट
|
|
बाहरी एलिमेंट्स से लेकर अंदर कम्फर्ट और सुविधा तक, इसमें जरूरी अपग्रेड किए गए हैं। खास बात यह है कि इस वेरिएंट में आपको टाटा का बड़ा 10.25-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है।
साथ ही, लंबे पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए नई पंच कार में एक नया फीचर एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट दिया गया है।
अकंप्लिश्ड प्लस एस
नाम से ही पता चलता है कि इस वेरिएंट में सनरूफ दिया गया है। हालांकि, जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इसमें कुछ और भी अहम अपडेट किए गए हैं:
|
फीचर
|
नोट
|
|
अगर टाटा कोई और वेरिएंट छिपाकर नहीं रख रही है, तो अकंप्लिश्ड प्लस एस टॉप मॉडल होगा और फीचर लिस्ट से भी यह पता चलता है। इसमें एक माइक्रो एसयूवी कार के लिए कुछ टॉप-लेवल फीचर मिलते हैं, जैसे वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले।
इंजन
टाटा पंच कार में पहले वाले इंजन मिलना जारी रहेंगे जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:
|
इंजन
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)
|
1.2-लीटर पेट्रोल
|
1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड मैनुअल
|
5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी*
|
5-स्पीड मैनुअल
|
पावर
|
120 पीएस^
|
88 पीएस
|
73.5 पीएस
|
टॉर्क
|
170 एनएम^
|
115 एनएम
|
103 एनएम
*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, ^संभावित आंकड़े
प्राइस और कंपेरिजन
फेसलिफ्ट टाटा पंच की कीमत करीब 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई एक्सटर, रेनो काइगर, मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर, निसान मैग्नाइट, सिट्रोएन सी3 और मारुति इग्निस से रहेगा।
