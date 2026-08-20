2026 Maruti Baleno Facelift: 5 नए फीचर जो बदल सकते हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का खेल

Maruti Baleno पिछले कुछ समय से भारत की सबसे सफल और डॉमिनेंट हैचबैक कार में से एक रही है। यह पहली बार कार खरीदने वालों और शहर में चलाने के लिए एक टॉप चॉइस बनी हुई है। साथ ही, जो लोग एक फीचर-रिच प्रीमियम हैचबैक के साथ एक भरोसेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं, वे भी इसे खूब पसंद करते हैं। मौजूदा सेकंड-जनरेशन Baleno को 2022 में लॉन्च किया गया था, और अब इसके फेसलिफ्ट मॉडल को अगले महीने के पहले हफ्ते तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं कि नई 2026 Maruti Baleno फेसलिफ्ट में आप कौन-कौनसे 5 बड़े और नए फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं जो इसे अपने सेगमेंट में और भी मजबूत बना सकते हैं।

Level 2 ADAS: भारत में प्रीमियम हैचबैक के लिए पहली बार

नई Baleno फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) का हो सकता है। यह देश में ADAS वाली पहली प्रीमियम हैचबैक कार में से एक हो सकती है, जो सेफ्टी के मामले में एक बड़ा कदम होगा। यह टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे कम कीमत वाले मॉडल्स में भी अपनी जगह बना रही है, और अब Baleno के साथ यह प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में भी एंट्री कर सकती है।

*संदर्भ के लिए ब्रेजा की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

जैसे हमने ब्रेज़ा के सेफ्टी पैकेज में कुछ नए अपडेट देखे, वैसे ही बलेनो फेसलिफ्ट में भी लेवल-1 ADAS फीचर्स आने की उम्मीद है। इनमें रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट (RCTA), ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग और सेफ एग्जिट अलर्ट शामिल हैं। इससे Maruti Baleno हाईवे पर ज़्यादा सुरक्षित और शहरों में चलाने में आसान हो सकती है।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट: भारत की गर्मियों के लिए एक वरदान!

भारत के ज्यादातर हिस्सों में पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए, वेंटिलेटेड सीट्स अब सिर्फ एक लग्जरी फीचर नहीं, बल्कि एक जरूरत बनती जा रही हैं। जिन शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, वहां यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है। यह फीचर, जो कुछ साल पहले तक सिर्फ महंगी और लग्जरी कार में ही मिलता था, अब धीरे-धीरे आम कारों तक भी पहुंच रहा है। जब आप धूप में खड़ी कार में बैठते हैं, तो गर्म सीटों पर बैठना काफी असहज हो सकता है। वेंटिलेटेड सीट्स इस समस्या का एक शानदार समाधान हैं, जो सीट के अंदर से ठंडी हवा फेंककर आपको तुरंत राहत देती हैं।

*संदर्भ के लिए ब्रेजा की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

Maruti Baleno में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का जुड़ना इसे ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बना देगा। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में यह फीचर अभी बहुत आम नहीं है और इसके मुकाबले में मौजूद ज्यादातर कारों में यह उपलब्ध नहीं है। यह छोटा सा लेकिन बेहद काम का फीचर Baleno को अपने कॉम्पिटिशन से एक कदम आगे रखने में मदद करेगा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी आरामदायक बनाएगा।

वायरलेस फोन चार्जर: केबल-फ्री केबिन

आजकल की कनेक्टेड दुनिया में, स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और कार में उसे चार्ज रखना एक जरूरत है। वायरलेस फोन चार्जर अब भारत में उपलब्ध ज्यादातर नई कारों में एक स्टैंडर्ड फीचर बनते जा रहे हैं। आजकल कई स्मार्टफोन भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। नई Baleno फेसलिफ्ट में वायरलेस चार्जर का आना लगभग तय माना जा रहा है। यह उन प्रीमियम फीचर में से एक था जो मौजूदा मॉडल में मिसिंग था।

*संदर्भ के लिए ब्रेजा की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

वायरलेस चार्जर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह केबिन को साफ-सुथरा और केबल-फ्री रखने में मदद करता है। आपको चार्जिंग के लिए केबल ढूंढने और लगाने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा, जब कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है, तो वायरलेस चार्जर का होना और भी जरूरी हो जाता है। इससे आप बिना किसी तार के अपने फोन को कनेक्ट और चार्ज कर सकते हैं, जो एक सहज और मॉडर्न एक्सपीरियंस देता है।

बड़ा टचस्क्रीन और अपडेटेड केबिन टेक्नोलॉजी

किसी भी कार का केबिन अब उसके टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बिना अधूरा लगता है। Maruti ने हाल ही में अपनी Brezza को एक बड़े 9-इंच टचस्क्रीन के साथ अपडेट किया था, और यही सिस्टम Grand Vitara में भी दिया गया है। पूरी उम्मीद है कि यही अपडेट अब Baleno फेसलिफ्ट तक भी पहुंचेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Baleno में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा।

*संदर्भ के लिए ब्रेजा की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

यह बड़ा डिस्प्ले न सिर्फ केबिन को ज्यादा प्रीमियम और अपमार्केट लुक देगा, बल्कि नेविगेशन और दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा, यह नया सिस्टम कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा, जिससे आप अपने स्मार्टफोन से कार के कई फीचर्स जैसे कि लॉक/अनलॉक, AC कंट्रोल और व्हीकल ट्रैकिंग को ऑपरेट कर पाएंगे। यह अपडेट Baleno के इंटीरियर को टेक्नोलॉजी के मामले में लेटेस्ट बनाएगा।

फैक्ट्री CNG-AMT: सुविधा के साथ माइलेज

यह अपडेट शायद ज्यादातर भारतीय खरीदारों के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली बदलाव हो सकता है। फिलहाल, अगर आपको Baleno S-CNG का शानदार माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट चाहिए, तो आपके पास सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ही ऑप्शन है। लेकिन अब, बाजार में ऐसी अफवाहें हैं कि फेसलिफ्ट मॉडल में Maruti अपना AGS (ऑटो गियर शिफ्ट), जो कि एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) है, फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ पेश कर सकती है।

*संदर्भ के लिए ब्रेजा की फोटो का इस्तेमाल किया गया है

यह कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो शहर के ट्रैफिक में ऑटोमैटिक कार का आराम और CNG की बेजोड़ बचत दोनों चाहते हैं। हालांकि Maruti ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ अनुमानों के मुताबिक CNG-AMT वेरिएंट लगभग 34 km/kg का शानदार माइलेज दे सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कम रनिंग कॉस्ट और प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करने वाले शहरी खरीदारों के लिए Maruti Baleno CNG-AMT एक शानदार विकल्प बन जाएगी। साथ ही, यह भी उम्मीद की जा रही है कि Brezza और Grand Vitara की तरह इसमें भी अंडरबॉडी CNG टैंक मिल सकता है, जिससे बूट स्पेस में भी ज्यादा समझौता नहीं करना पड़ेगा।

संभावित कीमत और मुकाबला

इन सभी नए फीचर्स के साथ, फेसलिफ्ट Baleno की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। हालांकि, सोर्स के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है, जो इसे काफी प्रतिस्पर्धी बनाएगा। लॉन्च होने पर, इसका मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza से होगा। इसके अलावा, इसे Citroen C3X, Maruti Swift और Fronx से भी टक्कर मिलेगी।

कारदेखो का क्या है कहना

Maruti आमतौर पर अपने मॉडल्स में बहुत बड़े फेसलिफ्ट अपडेट करने के लिए नहीं जानी जाती। हालांकि, जैसा कि हाल ही में Brezza फेसलिफ्ट में देखा गया, भले ही डिजाइन में बड़े बदलाव न हों, लेकिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी महत्वपूर्ण अपग्रेड्स किए गए थे। Baleno, जो पहले से ही एक बेहद पॉपुलर मॉडल है, इस फेसलिफ्ट के साथ अपनी फीचर लिस्ट और सेफ्टी को और भी मजबूत करेगी। ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़े टचस्क्रीन जैसे फीचर्स इसे और भी प्रीमियम बनाएंगे, जबकि CNG-AMT का ऑप्शन इसे प्रैक्टिकल खरीदारों के लिए एक बेजोड़ पसंद बना देगा। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नई Swift और Dzire में दिया गया नया Z-सीरीज इंजन भी न्यू Baleno में आ सकता है, जिससे इसका माइलेज और सिटी ड्राइवेबिलिटी और भी बेहतर हो जाएगी। कुल मिलाकर, यह फेसलिफ्ट Baleno की बाजार में पकड़ को और मजबूत करने का काम करेगा।