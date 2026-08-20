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    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition: तस्वीरों के जरिए जानिए इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक में क्या कुछ मिलेगा खास

    यह एक ऐसी स्कॉर्पियो है जो ट्रेल लाइफस्टाइल में एकदम सही बैठती है!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 20, 2026 11:31 ist
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    published onAug 20, 2026 11:31 IST
    last updated onAug 20, 2026 11:31 IST
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    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी कार स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड पिकअप ट्रक से पर्दा उठा दिया है, जिसे 'स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर' नाम दिया गया है। इस पिकअप ट्रक को तीन अलग-अलग अवतार: Reef Edition, Valley Edition, और Trail Edition में दिखाया गया। यह आर्टिकल खासतौर पर Trail Edition पर बना है, जो इन तीनों में सबसे सोफिस्टिकेटेड और वर्सेटाइल है। बुची, रग्ड और मस्कुलर डिजाइन थीम को बरकरार रखते हुए, Trail Edition में एक एलिगेंट Sahara Beige पेंट शेड और क्लासी डिटेल्स दिए गए हैं, जो इसे एडवेंचर और लाइफस्टाइल दोनों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। चलिए, इस दमदार पिकअप के हर एक पहलू पर करीब से नजर डालते हैं।

    डिजाइन

    • पहली नजर में, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का फ्रंट फेसिया आपको तुरंत स्कॉर्पियो एन SUV की याद दिलाएगा, लेकिन इसे और भी ज्यादा मस्कुलर और दमदार बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं।

    • इसमें वही बड़ी ग्रिल दी गई है जो SUV के लुक को डिफाइन करती है, जिसमें क्रोम-स्टडेड डिटेलिंग है जो इसे एक प्रीमियम टच देती है। ग्रिल के ठीक नीचे एक टेक्सचर्ड बैश प्लेट दी गई है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमताओं का संकेत देती है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • हेडलैंप्स का डिजाइन स्कॉर्पियो एन जैसा ही है, जिसमें LED यूनिट्स और इनवर्टेड 'L-शेप्ड' DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) दिए गए हैं।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • हेडलैंप के अंदरूनी किनारे पर एक आकर्षक स्पाइरल लाइटिंग एलिमेंट भी है, जो इसे एक यूनिक पहचान देता है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • बंपर का डिजाइन काफी चंकी और रग्ड है, जिसके दोनों तरफ वर्टिकली-माउंटेड LED फॉगलैंप्स लगे हैं। बंपर के निचले हिस्से में मोटी क्लैडिंग और ऑरेंज कलर के टो हुक दिए गए हैं, जो न सिर्फ इसके लुक को बढ़ाते हैं बल्कि मुश्किल रास्तों पर इसकी प्रैक्टिकैलिटी को भी दर्शाते हैं। बोनट पर 'Scorpio' नेमप्लेट लगी है, जो इसकी विरासत को आगे बढ़ाती है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • साइड से देखने पर स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का क्लासिक अपराइट प्रोपोर्शन नजर आता है, जो स्कॉर्पियो SUV की पहचान रहा है। हालांकि, अब इसके साथ एक बड़ा कार्गो बेड जुड़ गया है जो इसे एक प्रैक्टिकल पिकअप ट्रक बनाता है।

    • इसकी विंडोलाइन पीछे की तरफ तेजी से ऊपर की ओर उठती है, जो इसे एक सिग्नेचर और डायनामिक लुक देती है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • महिंद्रा Trail Edition के लिए कुछ खास डेकल्स भी ऑफर कर सकती है, जैसा कि इसके प्रोटोटाइप पर देखा गया है।

    • व्हील आर्च और साइड स्कर्ट्स के चारों ओर चंकी ब्लैक क्लैडिंग स्टैंडर्ड दी गई है, जो इसे एक रग्ड अपील देती है और छोटे-मोटे स्क्रैच से भी बचाती है।

    • इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं, जिनका डिजाइन पिकअप ट्रक के सभी वर्जन में एक जैसा है। ये बड़े व्हील्स इसे एक डोमिनेटिंग स्टांस देते हैं।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition
    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • प्रीमियम फील को बढ़ाने के लिए डोर हैंडल्स पर क्रोम गार्निश का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ORVMs को ब्लैक-आउट फिनिश दी गई है और इनमें LED इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड हैं।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition
    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • इसके अलावा, प्रोटोटाइप मॉडल पर रॉक स्लाइडर, एक स्नोर्कल और रूफ-माउंटेड लगेज कैरियर भी देखा गया था। उम्मीद है कि ये सभी आइटम्स प्रोडक्शन वर्जन में ऑफिशियल एक्सेसरीज के तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का रियर डिजाइन अपेक्षाकृत सिंपल लेकिन फंक्शनल रखा गया है। टेलगेट के सेंटर में 'Mahindra Lifestyler' की बड़ी ब्रांडिंग दी गई है, जो इसे एक अलग पहचान देती है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition
    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • टेललैंप्स स्मार्ट-लुकिंग LED यूनिट्स हैं, जिनका डिजाइन मॉडर्न और आकर्षक है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition
    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • रियर बंपर भी फ्रंट की तरह ही काफी चंकी और रग्ड है, जिसमें टेक्सचर्ड इंसर्ट्स दिए गए हैं। यह बंपर न सिर्फ गाड़ी को पीछे से प्रोटेक्ट करता है, बल्कि कार्गो बेड पर चढ़ने के लिए एक स्टेप का भी काम करता है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • महिंद्रा ने अभी तक इसकी पेलोड कैपेसिटी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कार्गो बेड का बड़ा साइज यह संकेत देता है कि इसमें काफी सारा सामान आसानी से रखा जा सकेगा।

    इंटीरियर

    • हालांकि अनवीलिंग इवेंट में प्री-प्रोडक्शन प्रोटोटाइप का इंटीरियर नहीं दिखाया गया था, लेकिन महिंद्रा ने कुछ डिजाइन स्केच के जरिए इसके केबिन की झलक जरूर दी है।

    • स्केच से पता चलता है कि इसका डैशबोर्ड डिजाइन पूरी तरह से नया होगा। केबिन का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका बड़ा, पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह स्क्रीन न सिर्फ एंटरटेनमेंट और नेविगेशन के लिए होगी, बल्कि क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस के लिए भी डिस्प्ले का काम करेगी, जिससे डैशबोर्ड पर फिजिकल बटन्स की संख्या कम हो जाएगी।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    • केबिन में सिल्वर इंसर्ट्स, बॉक्सी एलिमेंट्स और टफ-लुकिंग प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके रग्ड एक्सटीरियर से मेल खाता है।

    • ड्राइवर के लिए एक नया फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है।

    • Trail Edition के इंटीरियर को और खास बनाने के लिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट येलो स्टिचिंग के साथ ऑल-ब्लैक थीम दी गई है, जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम फील देती है।

    फीचर और सेफ्टी

    महिंद्रा ने स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की ऑफिशियल फीचर लिस्ट अभी कन्फर्म नहीं की है, लेकिन जारी किए गए डिजाइन स्केच से कुछ अपेक्षित फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि इसमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटो-डिमिंग IRVM और क्रूज कंट्रोल जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    सेफ्टी के लिए, पिकअप ट्रक में फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ-साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) नजर आ रहा है। इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और मल्टीपल एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलने की भी पूरी संभावना है। 

    यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह फीचर लिस्ट सिर्फ डिजाइन स्केच पर आधारित है और फाइनल प्रोडक्शन वर्जन में बदलाव हो सकते हैं।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर में वही पावरट्रेन ऑप्शंस दिए जाएंगे जो स्कॉर्पियो एन SUV में मिलते हैं। ये इंजन अपनी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं।

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम त

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और कंपेरिजन

    महिंद्रा ने संकेत दिया है कि स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को अप्रैल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी संभावित कीमत 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है।

    लॉन्च होने पर, इसका सीधा मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस और टोयोटा हाइलक्स से होगा।

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर की अनवीलिंग का इंतजार महीनों से हो रहा था, और इसे असल में देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह वाकई एक 'ग्लोबल पिकअप' जैसी फील देती है। इस पिकअप ट्रक के साथ कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि वह इस सेगमेंट में भी बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकती है।

    Mahindra Scorpio Lifestyler Trail Edition

    दिखाए गए तीनों एडिशन में से, Trail Edition सबसे बैलेंस्ड पैकेज लगता है। यह अपने Sahara Beige कलर और सोफिस्टिकेटेड डिटेल्स के साथ सबसे अच्छा है, इसमें वो सभी रग्ड एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एक ऑफ-रोडर में होने चाहिए। यह इसे सबसे वर्सेटाइल ऑप्शन बनाता है, जो शहर की सड़कों और वीकेंड एडवेंचर्स दोनों के लिए परफेक्ट है। हालांकि, इसका लॉन्च अभी काफी दूर है, यानी अप्रैल 2027 में। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि महिंद्रा इसकी फाइनल कीमत क्या रखती है और क्या यह लंबा इंतजार ग्राहकों के लिए सार्थक साबित होता है या नहीं।

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    सोनू
    सोनू

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