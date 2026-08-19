Mahindra Scorpio Lifestyler Reef Edition: तस्वीरों के जरिए जानिए इसमें क्या कुछ मिलेगा खास

last updated on Aug 19, 2026 18:30 IST

Mahindra अपनी लाइनअप को रिवाइज करने में काफी एक्टिव रही है। हाल ही में Scorpio N फेसलिफ्ट से पर्दा उठाया गया और कारमेकर ने स्वतंत्रता दिवस पर BE 06 की अपडेटेड लाइनअप भी पेश की। इन सब बड़े खुलासों से ठीक एक दिन पहले, कंपनी ने Mahindra Scorpio Lifestyler को अनवील किया, जो Scorpio N के मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस पिकअप को तीन अलग-अलग एडिशंस: Reef Edition, Trail Edition, और Valley Edition में शोकेस किया गया। इस खास स्टोरी में, आइए Scorpio Lifestyler Reef Edition पर विस्तार से नजर डालते हैं और इसकी रियल-लाइफ तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि यह दिखने में कैसी है और इसमें क्या कुछ खास है।

डिजाइन

आगे का डिजाइन

Scorpio Lifestyler Reef Edition पिकअप ट्रक में समुद्र से प्रेरित (ओशन-इंस्पायर्ड) थीम है।

आगे से देखने पर, इसमें दिए गए स्लीक ड्यूल-पॉड LED हेडलैंप्स और DRLs तुरंत ध्यान खींचते हैं। ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं हैं, बल्कि इस पिकअप ट्रक के एडवेंचरस नेचर को भी बखूबी दर्शाते हैं।

इसका बड़ा ग्रिल डिजाइन काफी चंकी और मस्कुलर है, जिसमें क्रोम और ऑरेंज कलर के एक्सेंट के साथ हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं। यह कॉम्बिनेशन इसे एक प्रीमियम लेकिन रग्ड लुक देता है। ग्रिल के बीच में Mahindra का नया 'ट्विन पीक्स' लोगो इसकी पहचान को और पुख्ता करता है।

फ्रंट बंपर का डिजाइन भी काफी रग्ड और स्कल्प्टेड है। इस पर दिए गए रेक्टैंगुलर सिल्वर एक्सेंट SUV के अग्रेसिव स्टांस को और बढ़ाते हैं, जो इसके एडवेंचरस कैरेक्टर को हाईलाइट करने में मदद करता है।

बंपर पर बने रेक्टैंगुलर कटआउट में ट्विन-पॉड फॉग लैंप्स लगाए गए हैं, जो इसके फ्रंट फेशिया को एक सीरियस और दमदार लुक देते हैं।

बंपर के निचले हिस्से में दिए गए ऑरेंज कलर के टो हुक्स न केवल फंक्शनल हैं, बल्कि एक विजुअल अपील भी जोड़ते हैं। इनके साथ एक मजबूत स्किड प्लेट भी दी गई है, जो Reef Edition के ओवरऑल रग्ड लुक को पूरा करती है और ऑफ-रोडिंग के दौरान अंडरबॉडी को सुरक्षा देती है।

साइड डिजाइन

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, Mahindra Scorpio Lifestyler पिकअप ट्रक Scorpio N फेसलिफ्ट के बॉक्सी सिल्हूट को बरकरार रखता है।

इसका खास 'Aquareef' शेड इस पिकअप ट्रक को एक यूनिक, ओशन-इंस्पायर्ड कैरेक्टर देता है, जो इसे लाइनअप के दूसरे एडिशंस से अलग करता है।

शोकेस किए गए Scorpio Lifestyler Reef Edition में 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स लगे थे, जो इसके स्टांस को और भी ऊंचा और आकर्षक बनाते हैं।

व्हील आर्च के चारों ओर दी गई चंकी ब्लैक क्लैडिंग, SUV के नीले रंग के साथ एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है और इसे एक प्रॉपर ऑफ-रोडर का लुक देती है। यह क्लैडिंग छोटी-मोटी खरोंचों से भी बॉडी को बचाती है।

Scorpio Lifestyler Reef Edition, बाकी दो एडिशंस की तरह ही, ड्यूल-कैब लेआउट में पेश की जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें पैसेंजर्स के लिए दो रो होंगी, जिससे आपके एडवेंचरस ट्रिप्स के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी।

उम्मीद है कि इसमें एक सिंगल-पेन सनरूफ पैकेज भी होगा, जो केबिन को और भी एयरी बनाएगा।

साइड प्रोफाइल में अन्य एलिमेंट्स जैसे रूफ रेल्स, साइड स्टेप्स, और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स वाले ब्लैक्ड-आउट ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) भी शामिल हैं, जो इसकी फंक्शनैलिटी और स्टाइल दोनों को बढ़ाते हैं।

पीछे का डिजाइन

इसके टेलगेट पर बड़े और बोल्ड अक्षरों में 'Mahindra' लिखा हुआ है, जिसके ठीक नीचे 'Lifestyler' का एम्बलेम बड़े करीने से लगाया गया है।

एक टॉप-माउंटेड डोर लिड मॉड्यूल में एक स्लीक स्टॉप लैंप और एक इंटीग्रेटेड रियर-व्यू कैमरा दिया गया है। साइड व्यू मिरर्स पर भी कैमरों की मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि प्रोडक्शन वर्जन में 540-डिग्री कैमरा मिल सकता है, जो पार्किंग और ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी मददगार साबित होगा।

इसके खास C-शेप्ड टेल लैंप डिजाइन रियर प्रोफाइल में एक मॉडर्न और स्टाइलिश टच जोड़ते हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं।

सबसे खास फीचर्स में से एक इसके फ्लैटबेड पर दिया गया 180W का पावर आउटलेट है। यह फीचर एडवेंचर कैंपिंग और आउटडोर एक्टिविटीज के शौकीनों के लिए बेहद उपयोगी है, जिससे वे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को कहीं भी पावर दे सकते हैं।

संभावित इंटीरियर

उम्मीद है कि महिंद्रा लाइफस्टाइलर में ब्राउन-और-ब्लैक थीम और सीधे डैशबोर्ड डिजाइन वाला यूटिलिटी-ओरिएंटेड केबिन होगा। इसकी बड़ी सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील डिजाइन और केबिन के ओवरऑल लेआउट को देखकर इसका इंटीरियर ग्लोबल पिकअप ट्रक्स की स्टाइलिंग की याद दिलाता है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

Mahindra ने Scorpio Lifestyler Reef Edition की फीचर लिस्ट का खुलासा अभी नहीं किया है। हालांकि, यह Scorpio N फेसलिफ्ट पर बेस्ड है, इसलिए हम इसमें कई मॉडर्न फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ एक वर्टिकली-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 12-स्पीकर वाला Sony साउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कम्फर्ट फीचर्स भी मिलने की संभावना है।

सेफ्टी के मामले में, Scorpio Lifestyler में 6 एयरबैग, Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 540-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ऑफ-रोडिंग के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC) भी दिया जा सकता है। चूंकि Scorpio N को Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, इसलिए यह उम्मीद करना वाजिब है कि Scorpio Lifestyler भी सेफ्टी के उसी ऊंचे स्टैंडर्ड को बनाए रखेगी।

संभावित पावरट्रेन ऑप्शन

उम्मीद है कि Scorpio Lifestyler में वही पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे जो Scorpio N Facelift में मिलते हैं, इनमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल है। यहां पावरट्रेन की पूरी जानकारी दी गई है:

इंजन 2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम तक 400 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

संभावित लॉन्च डेट, कीमत और मुकाबला

सूत्रों के अनुसार, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर अप्रैल 2027 में कभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 19.79 लाख रुपये से कम होने की उम्मीद है। लॉन्च होने पर, स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर का मुकाबला इसुजु V-क्रॉस और टोयोटा हाइलक्स से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

Scorpio Getaway के बंद होने के बाद, भारत में पिकअप ट्रक का सेगमेंट कुछ समय के लिए खाली सा हो गया था। फिर विदेशी कंपनियां आईं, जिनकी गाड़ियां महंगी थीं और उनमें ज्यादा फीचर्स थे। अप्रैल 2027 में Scorpio Lifestyler के आने से हमें फीचर्स और सुरक्षा के मामले में एक बढ़िया विकल्प मिलेगा।

Reef Edition की बात करें, तो यह अपने Aquareef शेड और समुद्र से प्रेरित थीम की वजह से सबसे अलग है। अगर आप एक ऐसा लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक ढूंढ रहे हैं जो एडवेंचरस हो, सड़क पर दमदार दिखे, और जिसमें काम की चीजों के साथ-साथ घूमने-फिरने का भी मजा हो, तो Scorpio पिकअप ट्रक का Reef Edition ही आपके लिए सही है!