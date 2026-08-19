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    2026 Mahindra BE 6: इलेक्ट्रिक कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    टेलगेट पर नया LED टेक्स्ट डिस्प्ले और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप इसे और भी शानदार और फैंसी बनाते हैं।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 19, 2026 19:24 ist
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    published onAug 19, 2026 19:24 IST
    last updated onAug 19, 2026 19:24 IST
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    Mahindra BE 6 Facelift

    महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 को एक बड़ा अपडेट दिया है, जिसे अब 'BE 6 Sporteq Edition' नाम दिया गया है और कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV कूप की शुरुआती कीमत 19.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, और इसके लाइनअप में अब एक स्पोर्टी 'Formula E' एडिशन भी शामिल हो गया है। इस अपडेट के साथ, BE 6 में एक नया ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट और टेलगेट पर एक पर्सनलाइज्ड LED टेक्स्ट डिस्प्ले जैसे हाई-टेक फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे और प्रीमियम बनाते हैं। चलिए, इसके वेरिएंट्स और फीचर्स को विस्तार से समझते हैं ताकि आप यह तय कर सकें कि कौनसा वेरिएंट आपकी ज़रूरतों के लिए सबसे बेस्ट है।

    Mahindra BE 6 SPORTEQ: एक्सटीरियर

    फीचर

    वन

    टू

    थ्री

    थ्री+

    फोर

    डीआरएल के साथ बाय-एलईडी हेडलैंप

    डीआरएल एनीमेशन (1-सेगमेंट होरिजोंटल)

    एनीमेशन के साथ सिग्नेचर सी-आकार के एलईडी डीआरएल

    सिग्नेचर C-आकार का LED टेल लैंप

    फ्रंट फॉग लैंप, कॉर्नरिंग लैंप और ऑटो बूस्टर लैंप

    फिक्स्ड ग्लास पैनोरमिक सनरूफ

    LED पैटर्न के साथ इन्फिनिटी रूफ

    सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स (आगे और पीछे)

    ऑटोमेटेड फ्लश-डोर हैंडल

    जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    पर्सनलाइज्ड टेलगेट LED मेसेजिंग/एनीमेशन

    चमकीला एक्सटीरियर ब्रांड लोगो

    व्हील

    18-इंच स्टील व्हील

    19-इंच स्टील व्हील

    19-इंच अलॉय व्हील्स

    19-इंच अलॉय व्हील्स

    19-इंच अलॉय व्हील्स

    Mahindra BE 6

    BE 6 का डिज़ाइन पहले से ही काफी फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक है, और नए अपडेट्स इसे और भी खास बनाते हैं। कार की सिग्नेचर C-शेप्ड LED DRLs और टेललैंप्स, साथ ही फ्रंट फॉगलैंप्स अब 'Three+' और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में मिलते हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। अगर आप पैनोरमिक फील पसंद करते हैं, तो 'Three' वेरिएंट से फिक्स्ड ग्लास रूफ का ऑप्शन उपलब्ध है। हालांकि, इस ग्लास रूफ के साथ आने वाली आकर्षक LED एम्बिएंट लाइटिंग सिर्फ टॉप 'Four' वेरिएंट के लिए ही रिज़र्व है। सबसे खास और नया फीचर पर्सनलाइज्ड टेलगेट LED मैसेज फंक्शन है, जिससे आप टेलगेट पर कस्टम टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। यह अनोखा फीचर सिर्फ टॉप दो वेरिएंट्स: 'Four' और 'Four Launch Edition' में ही मिलेगा। महिंद्रा BE 6 को कुल 9 अलग-अलग कलर ऑप्शंस में पेश करती है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद का रंग चुनने की पूरी आज़ादी मिलती है।

    Mahindra BE 6 SPORTEQ: इंटीरियर

    वेरिएंट

    वन

    टू

    थ्री

    एफई

    थ्री+

    फोर

    एफई फोर

    वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ स्क्रीन लेआउट

    डुअल-स्क्रीन (प्रत्येक 12.3-इंच)

    ट्रिपल-स्क्रीन (प्रत्येक 12.3-इंच)

    ट्रिपल-स्क्रीन (प्रत्येक 12.3-इंच)

    डुअल-स्क्रीन (प्रत्येक 12.3-इंच)

    ट्रिपल-स्क्रीन (प्रत्येक 12.3-इंच)

    ट्रिपल-स्क्रीन (प्रत्येक 12.3-इंच)

    डुअल-स्क्रीन (प्रत्येक 12.3-इंच)

    लेदरेट चढे डोर ट्रिम्स

    साबर फिनिश

    साबर फिनिश

    दूसरी पंक्ति में रिक्लाइन के साथ 60:40 स्प्लिट सीट, आर्मरेस्ट

    दूसरी पंक्ति में 60:40 स्प्लिट सीट, दूसरी पंक्ति में आर्मरेस्ट

    लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और ई-शिफ्टर

    स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो

    डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो

    डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो

    डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो

    डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो

    डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    एम्बिएंट लाइटिंग

    फुटवेल लैंप

    डॉल्बी विजन और इन-कार गेमिंग/कराओके सुइट

    Mahindra BE 6

    BE 6 के केबिन टेक्नोलॉजी और लग्ज़री का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। स्टैंडर्ड Sporteq वेरिएंट्स में एक शानदार ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है जो डैशबोर्ड पर फैला हुआ है, जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन शामिल है। वहीं, ज़्यादा स्पोर्टी फील वाले 'Formula E' एडिशन में ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है। सीटों के मामले में भी वेरिएंट्स के बीच अंतर है। पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का कंफर्ट सिर्फ Sporteq वेरिएंट्स में ही उपलब्ध है, 'Formula E' एडिशन में यह फीचर नहीं मिलता। हालांकि, 'Formula E' एडिशन को कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं जैसे एडैप्टिव सस्पेंशन, फुटलैंप्स और वर्चुअल इंजन साउंड, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी रोमांचक बनाते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर 'Three+' वेरिएंट से शुरू होता है, जबकि करओके, इन-कार गेमिंग और Dolby Vision जैसे टॉप-एंड एंटरटेनमेंट फीचर्स सिर्फ टॉप 'Four' वेरिएंट में ही दिए गए हैं।

    Mahindra BE 6 SPORTEQ: कंफर्ट

    वेरिएंट

    वन

    टू

    थ्री

    एफई

    थ्री+

    फोर

    पुश-बटन स्टार्ट और VESS (वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम) स्विच (फिजिकल)

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट,टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग (मैनुअल)

    केबिन प्री-कूलिंग, वैलेट मोड

    3 टाइप-सी यूएसबी पोर्ट (पहली पंक्ति 15W/65W, दूसरी पंक्ति 65W)

    मेमोरी के साथ 6-तरह पावर्ड ड्राइवर सीट

    ऐप के साथ चार्जिंग स्टेशनों के लिए चार्ज शेड्यूलर

    फ्रंट वायरलेस फोन चार्जर

    ✅ x2

    ✅ x2

    ऑटो-डिटेक्शन के साथ यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स

    डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    दूसरी पंक्ति के लिए अतिरिक्त टाइप-सी यूएसबी (65W)

    ओआरवीएम – रिवर्स ऑटो डिप

    रिक्वेस्ट फंक्शन के साथ पैसिव कीलेस एंट्री

    अप्रोच अनलॉक और वॉक-अवे लॉक

    वन-टच ड्राइवर विंडो (ऊपर/नीचे)

    ऑटो-पार्क असिस्ट

    एक्यूआई डिस्प्ले के साथ केबिन एयर फिल्टर

    अडेप्टिव सस्पेंशन

    Mahindra BE 6

    महिंद्रा ने BE 6 के बेस 'One' वेरिएंट को भी काफी अच्छी तरह से लैस किया है। इसमें फिजिकल पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कई USB-C पोर्ट्स और यहां तक कि चार्ज शेड्यूलर जैसे ज़रूरी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। 'Two' वेरिएंट में जाने पर आपको USB फास्ट चार्जिंग, ऑटो-डिमिंग IRVM, एक वायरलेस फोन चार्जर और ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण अपग्रेड्स मिलते हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आते हैं। अगर आप पैसिव कीलेस एंट्री, दूसरा वायरलेस चार्जर और पार्सल शेल्फ जैसे फीचर्स चाहते हैं, तो आपको कम से कम 'Three+' वेरिएंट चुनना होगा। टॉप-स्पेक 'Four' और इसके स्पेशल एडिशन में एडैप्टिव सस्पेंशन, ऑटो-पार्क असिस्ट, एक एडवांस्ड केबिन एयर फिल्टर और पूरी तरह से ऑटोमैटिक डोर अनलॉक जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं।

    Mahindra BE 6 SPORTEQ: सेफ्टी

    वेरिएंट

    वन

    टू

    थ्री / एफई

    थ्री+

    फोर

    6 एयरबैग

    ✅ (+ नी एयरबैग)

    रियर पार्किंग सेंसर के साथ रियर-व्यू कैमरा

    इंडिकेटर के साथ TPMS

    ✅ (इंडिविजुअल टायर मॉनिटरिंग में अपग्रेड)

    टायर इन्फ्लेटर किट

    ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ESP, ब्रेक-बाय-वायर

    ड्राइवर ड्राउसीनेस डिटेक्शन

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    फ्रंट पार्किंग सेंसर

    540-डिग्री कैमरा

    एनएफसी डिजिटल की और कार्ड

    L2 ADAS (1 रडार + 1 विजन कैमरा)

    L2+ ADAS (5 रडार + 1 विजन कैमरा)

    ऑटो हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर

    इंटीग्रेटेड डैशकैम के साथ 360-कैमरा

    नी एयरबैग

    Mahindra BE 6

    सेफ्टी के मामले में महिंद्रा ने कोई समझौता नहीं किया है। यह एक अच्छी बात है कि बेस 'One' वेरिएंट से ही 6 एयरबैग, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम), चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 'Two' वेरिएंट और उससे ऊपर के मॉडल्स में 360-डिग्री कैमरा, डिजिटल NFC की (जिससे आप अपने फोन को चाबी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं) और पैरेंटल-लॉक जैसे फीचर्स भी जुड़ जाते हैं। ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) टेक्नोलॉजी के मामले में भी वेरिएंट्स के बीच एक स्पष्ट अंतर है। 'Three+' वेरिएंट में लेवल-2 ADAS मिलता है, जो एक रडार और एक कैमरे का उपयोग करता है। वहीं, टॉप 'Four' वेरिएंट में L2+ ADAS का अपग्रेडेड सिस्टम है, जो 5 रडार सेंसर और एक कैमरे के साथ आता है, जिससे यह ज़्यादा सटीक और सुरक्षित बन जाता है।

    Mahindra BE 6 SPORTEQ: बैटरी, मोटर और रेंज

    वेरिएंट

    वन

    टू

    थ्री

    एफई

    थ्री+

    फोर / लॉन्च एडिशन

    एफई फोर

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    59 केडब्ल्यूएच

    59 केडब्ल्यूएच / 70 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    70 या 79 केडब्ल्यूएच (खरीदार की पसंद)

    79 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    मोटर पावर

    232 पीएस

    232 पीएस

    232 पीएस (59 केडब्ल्यूएच) / 245 पीएस (70 केडब्ल्यूएच)

    286 पीएस

    245 पीएस (70 केडब्ल्यूएच) / 286 पीएस (79 केडब्ल्यूएच)

    286 पीएस

    286 पीएस

    मोटर टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रेंज (एमआईडीसी पार्ट1+पार्ट2)

    548 किलोमीटर

    548 किलोमीटर

    548 किलोमीटर (59 केडब्ल्यूएच) / 651 किलोमीटर (70 केडब्ल्यूएच)

    683 किलोमीटर

    651 किलोमीटर (70 केडब्ल्यूएच) / 683 किलोमीटर (79 केडब्ल्यूएच)

    683 किलोमीटर

    683 किलोमीटर

    सस्पेंशन डैम्पर

    FDD के साथ पैसिव

    FDD के साथ पैसिव

    FDD के साथ पैसिव

    इंटेलिजेंट अडैप्टिव

    FDD के साथ पैसिव

    इंटेलिजेंट अडैप्टिव

    इंटेलिजेंट अडैप्टिव

    डीसी फास्ट चार्जिंग (20-80%)

    20 मिनट

    20 मिनट

    20  

    20 मिनट

    20 मिनट

    20 मिनट

    20 मिनट

    एसी चार्जिंग (0-100%, 7.2 किलोवाट / 11.2 किलोवाट)

    8.7 घंटे / 6 घंटे

    8.7 घंटे / 6 घंटे

    8.7 घंटे / 6 घंटे (59 केडब्ल्यूएच) या 10.2 घंटे / 7 घंटे (70 केडब्ल्यूएच)

    11.7 घंटे / 8 घंटे

    10.2 घंटे / 7 घंटे (70 केडब्ल्यूएच) या 11.7 घंटे / 8 घंटे (79 केडब्ल्यूएच)

    11.7 घंटे / 8 घंटे

    11.7 घंटे / 8 घंटे

    Mahindra BE 6

    BE 6 के सभी वेरिएंट्स सिर्फ रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप के साथ आते हैं। महिंद्रा इसमें तीन अलग-अलग बैटरी पैक का ऑप्शन देती है, जिससे ग्राहक अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं।

    खास बात यह है कि तीनों बैटरी साइज़ के लिए 20-80% DC फास्ट-चार्जिंग का समय सिर्फ 20 मिनट है, बशर्ते सही आउटपुट वाले चार्जर का इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा 79 kWh का बैटरी पैक 'Three Formula E' एडिशन से लेकर टॉप वेरिएंट्स तक उपलब्ध है, जो लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

    कीमत और मुकाबला

    अपडेटेड महिंद्रा BE 6 की कीमत 19.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति ई-विटारा, टाटा सिएरा EV, विनफास्ट VF7, MG ZS EV, टाटा कर्व EV और टोयोटा एबेला शामिल हैं।

    Mahindra BE 6

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा BE 6 भारत में उपलब्ध सबसे अलग और रेडिकल डिज़ाइन वाली इलेक्ट्रिक SUVs में से एक है। इसका एजी और कूप जैसा सिल्हूट इसे पारंपरिक बॉक्सी SUVs की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। इसके बावजूद, इस डिज़ाइन को SUV मार्केट में काफी पसंद किया जा रहा है। महिंद्रा की eSUV लाइनअप काफी वर्सेटाइल है, जो न केवल स्टाइल और रोड प्रेजेंस को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों को आकर्षित करती है, बल्कि प्रैक्टिकल और फैमिली-ओरिएंटेड खरीदारों के लिए भी एक शानदार इलेक्ट्रिक विकल्प पेश करती है। फीचर्स, सेफ्टी और बैटरी ऑप्शंस की विस्तृत रेंज के साथ, BE 6 Sporteq Edition निश्चित रूप से भारतीय EV बाजार में एक मजबूत दावेदार है।

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    सोनू
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