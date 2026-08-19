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    Mahindra XEV 9S का 6 सीटर वर्जन लॉन्च

    XEV 9S में 20,000 रुपये के अतिरिक्त खर्च पर कैप्टन सीट का लेआउट मिलता है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 19, 2026 19:43 ist
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    published onAug 19, 2026 19:43 IST
    last updated onAug 19, 2026 19:43 IST
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    Mahindra XEV 9S Captain Seats Variant Launched

    महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को एक नए 6-सीटर कैप्टन सीट लेआउट के साथ अपडेट किया है, जिसकी कीमत 7-सीटर वेरिएंट की तुलना में 20,000 रुपये ज्यादा है। यह नया सीटिंग ऑप्शन उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो दूसरी रो में ज्यादा आराम और प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। पहले यह इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ 7-सीटर बेंच सीट कॉन्फिगरेशन में ही उपलब्ध थी। यह अपडेट ग्राहकों के फीडबैक और XEV 9S को एक ज्यादा अपमार्केट प्रोडक्ट के तौर पर स्थापित करने के लिए किया गया है।

    कीमत और वेरिएंट्स

    कैप्टन सीट वाले वेरिएंट के लिए आपको स्टैंडर्ड 7-सीटर मॉडल से 20,000 रुपये ज्यादा देने होंगे। यह नया 6-सीटर लेआउट बेस वेरिएंट Pack One Above में उपलब्ध नहीं है, यह सिर्फ टॉप-स्पेक वेरिएंट्स - Pack Two Above, Pack Three, और Pack Three Above में ही मिलेगा। यहां नए 6-सीटर वेरिएंट की कीमतें दी गई हैं:

    वेरिएंट

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस 7 सीटर

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस 6 सीटर (कैप्टन सीट)

    अंतर

    Pack Two Above (70 kWh)

    25,80,000 रुपये

    26,00,000 रुपये

    + 20,000 रुपये

    Pack Two Above (79 kWh)

    26,70,000 रुपये

    26,90,000 रुपये

    + 20,000 रुपये

    Pack Three (79 kWh)

    28,60,000 रुपये

    28,80,000 रुपये

    + 20,000 रुपये

    Pack Three Above (79 kWh)

    30,70,000 रुपये

    30,90,000 रुपये

    + 20,000 रुपये

    महिंद्रा XEV 9S की कीमत 19.95 लाख रुपये से शुरू होकर 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

    क्या है नया?

    Mahindra XEV 9S Captain Seat Layout

    इस अपडेट का सबसे बड़ा और एकमात्र बदलाव मिडिल रो में बेंच सीट की जगह दो अलग-अलग कैप्टन सीटों का जुड़ना है। जहां 7-सीटर लेआउट बड़ी फैमिली के लिए प्रैक्टिकल था, वहीं 6-सीटर ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो पीछे बैठने वालों को एक शानदार और आरामदायक अनुभव देना चाहते हैं। कैप्टन सीटें बेहतर सपोर्ट और ज्यादा पर्सनल स्पेस देती हैं, जिससे लंबी यात्राएं काफी आरामदायक हो जाती हैं। महिंद्रा का यह कदम XEV 9S की प्रीमियम पोजीशन को और मजबूत करता है।

    ओवरव्यू

    Mahindra XEV 9S Front

    महिंद्रा XEV 9S असल में XUV 7XO का ही इलेक्ट्रिक अवतार है। इसका फ्रंट लुक काफी फ्यूचरिस्टिक और बोल्ड है। इसमें एक आकर्षक कनेक्टेड LED DRL स्ट्रिप दी गई है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई तक फैली है। इसके नीचे LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं जो रात में बेहतरीन विजिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। बंपर के निचले हिस्से में स्क्वायर शेप के LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो इसके मॉडर्न लुक को पूरा करते हैं।

    साइड से देखने पर XEV 9S का प्रोफाइल काफी दमदार और एयरोडायनामिक लगता है। इसमें दिए गए फ्लश डोर हैंडल्स न सिर्फ इसे एक क्लीन लुक देते हैं बल्कि एयरफ्लो को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। विंडो लाइन पर क्रोम का इस्तेमाल इसे एक प्रीमियम टच देता है। इसके ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) पर LED टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड हैं। साथ ही, इसमें 18-इंच के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके SUV स्टांस को और मज़बूत बनाते हैं।

    Mahindra XEV 9S Rear

    गाड़ी का पिछला हिस्सा भी उतना ही आकर्षक है जितना कि फ्रंट। इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न वाले LED टेललैंप्स दिए गए हैं जो रात में एक अलग ही पहचान बनाते हैं। बूट लिड के सेंटर में महिंद्रा का नया 'ट्विन पीक्स' या इंफिनिटी लोगो दिया गया है। रियर बंपर का डिज़ाइन भी काफी शार्प है और इसमें एक स्प्लिट इंसर्ट मिलता है जो इसे एक स्पोर्टी फील देता है। कुल मिलाकर, इसका डिज़ाइन हर एंगल से ध्यान खींचने वाला है।

    Mahindra XEV 9S Dashboard

    XEV 9S के केबिन में टेक्नोलॉजी और लग्जरी का एक बेहतरीन मिश्रण है। डैशबोर्ड पर तीन 12.3-इंच की स्क्रीन्स का सेटअप है - एक ड्राइवर के लिए डिजिटल डिस्प्ले, एक सेंटर में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक फ्रंट पैसेंजर के लिए। यह ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट केबिन को एक अल्ट्रा-मॉडर्न फील देता है। फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, जो केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराता है। अन्य फीचर्स में वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स, और ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। पीछे बैठने वालों के आराम के लिए रियर सीट वेंटिलेशन भी दिया गया है। सेफ्टी के मामले में भी यह SUV कोई कसर नहीं छोड़ती। इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 7 एयरबैग्स, पार्किंग के लिए 360-डिग्री कैमरा, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

    Mahindra XEV 9S 360-degree Camera

    महिंद्रा XEV 9S तीन अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ आती है, जो ग्राहकों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेंज और परफॉर्मेंस चुनने की आज़ादी देते हैं। सभी वेरिएंट्स रियर-व्हील ड्राइव (RWD) कॉन्फिगरेशन के साथ आते हैं। यहाँ तीनों बैटरी पैक्स की डिटेल्स दी गई हैं:

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    70 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    सर्टिफाइड रेंज (*एमआईडीसी फेज I+II)

    521 किलोमीटर

    600 किलोमीटर

    679 किलोमीटर

    पावर

    231 पीएस

    245 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    380  

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    1

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    मुकाबला

    महिंद्रा XEV 9S का मुकाबला टाटा हैरियर EV, महिंद्रा की ही XEV 9e, BYD eMAX 7 और किआ कैरेंस क्लाविस EV जैसी गाड़ियों से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा XEV 9S में 6-सीटर कैप्टन सीट लेआउट का जुड़ना एक अच्छा कदम है। यह इस इलेक्ट्रिक SUV को न सिर्फ ज्यादा प्रीमियम बनाता है, बल्कि उन ग्राहकों के लिए भी एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं। 7-सीटर वेरिएंट की तुलना में 20,000 रुपये का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन मिडिल रो में मिलने वाले बेहतर आराम और लग्जरी को देखते हुए यह जायज लगता है। इस अपडेट के बाद, महिंद्रा XEV 9S अब एक ज्यादा कम्प्लीट पैकेज बन गई है, जो दमदार परफॉर्मेंस, लंबी रेंज और शानदार फीचर्स के साथ-साथ अब बेहतरीन कम्फर्ट भी ऑफर करती है।

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    सोनू
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