2025 मारुति विक्टोरिस के मिड-वेरिएंट वीएक्सआई में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रक�ाशित: सितंबर 19, 2025 11:07 am । स्तुति

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई वेरिएंट सबसे सस्ता वेरिएंट है जिसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन दिया गया है

मारुति विक्टोरिस नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है जिसे भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे मारुति की एरीना शोरूम्स के जरिए बेचा जाएगा। यह गाड़ी चार वेरिएंट - एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में आती है, जिनमें से जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस सब-वेरिएंट (ओ) में भी उपलब्ध है। यदि आप विक्टोरिस के बेस से ऊपर वाले वीएक्सआई वेरिएंट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है खास :-

आगे की डिजाइन

विक्टोरिस वीएक्सआई वेरिएंट के आगे का लुक एंट्री-लेवल एलएक्सआई वेरिएंट के जैसा है। आगे की तरफ इसमें हैलोजन पोजिशनिंग लैंप्स के साथ हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है। इसमें एक हेडलाइट क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर को कनेक्ट करता क्रोम बार दिया गया है जिसके बीच में 'सुजुकी' लोगो पोजिशन किया गया है। इसमें आगे वाले चौड़े ब्लैक कलर बंपर पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है।

साइड

इस एंगल से आपको बेस वेरिएंट एलएक्सआई के मुकाबले काफी कुछ अंतर देखने को मिलेंगे। इसमें बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्ड आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) और रूफ रेल्स दी गई है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील्स, चौड़ी बॉडी क्लैडिंग, मस्कुलर व्हील आर्क, और ओआरवीएमस माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें टॉप वेरिएंट की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललाइट सेटअप दिया गया है। इसमें रियर स्पॉइलर और शार्कफिन एंटीना भी दिया गया है जिसे इसमें एंट्री-लेवल वेरिएंट से लिया गया है। पीछे की साइड इसमें चौड़ा ब्लैक कलर बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। मारुति ने वीएक्सआई वेरिएंट में रियर वॉशर और वाइपर नहीं दिया है। विक्टोरिस वीएक्सआई वेरिएंट में एलएक्सआई वेरिएंट की तरह रियर डिफॉगर दिया गया है।

इंटीरियर

विक्टोरिस वीएक्सआई वेरिएंट के केबिन में बेस वेरिएंट की तरह ब्लैक और आइवरी डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर पियानो ब्लैक इंसर्ट, ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एलएक्सआई वेरिएंट की तरह सभी सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। इसमें क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स, फ्रंट फूटवेल इल्युमिनेशन, इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स, फ्रंट सीट बैक पॉकेट और फ्रंट पैसेंजर के लिए वैनिटी मिरर जैसे नए फीचर दिए गए हैं।

इसमें रियर पैसेंजर के लिए एलएक्सआई वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं जिसमें आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर, तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एसी वेंट्स शामिल है। वीएक्सआई वेरिएंट में पीछे वाले पैसेंजर के लिए दो 45वाट टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं।

वीएक्सआई वेरिएंट के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, जबकि माइल्ड-हाइब्रिड और सीएनजी वेरिएंट में मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इस वेरिएंट में सभी इंजन ऑप्शन के साथ पीएम2.5 एयर फिल्टर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में बेस वेरिएंट एलएक्सआई के जैसा 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और बूट लैंप, पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमेटिक), इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, दो फ्रंट ट्वीटर और एलेक्सा कनेक्टिविटी भी दी गई है।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए वीएक्सआई वेरिएंट में ऑटो-होल्ड (केवल एटी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (एवीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), और आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज फीचर भी दिया गया है।

इंजन ऑप्शन

मारुति विक्टोरिस एसयूवी में वीएक्सआई वेरिएंट से माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलना शुरू होता है और यह स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए एंट्री-लेवल वेरिएंट भी है। इस वेरिएंट में मिलने वाले इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी ऑप्शन पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 137 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी सर्टिफाइड माइलेज 21.18 किमी/लीटर (एमटी), 21.06 किमी/लीटर (एटी) 28.65 किमी/लीटर 27.02 किलोमीटर/किलोग्राम

^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्युअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

*एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइवट्रेन

इस एसयूवी कार के मिड-वेरिएंट वीएक्सआई में तीन ड्राइव मोड : ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट (केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन के साथ) दिए गए हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन नहीं दी गई है, जो कि इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड ऑटोमेटिक पावरट्रेन के साथ मिलती है।

कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस वीएक्सआई वेरिएंट की कीमत 11.80 लाख रुपये से 16.38 लाख रुपये के बीच है। इस एसयूवी कार के दूसरे वेरिएंट की प्राइस 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है। इसका मुकाबला होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, सिट्रोएन बसॉल्ट, टाटा कर्व और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पेक्ट एसूयवी कार से है।



