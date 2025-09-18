मारुति विक्टोरिस vs ग्रैंड विटारा: प्राइस कंपेरिजन

प्रकाशित: सितंबर 18, 2025 11:40 am । सोनू

दोनों एसयूवी कार में समान इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन कुछ वेरिएंट की कीमत में बड़ा अंतर है

मारुति विक्टोरिस हाल ही में लॉन्च हुई है, और यह भारत में ग्रैंड विटारा के बाद कंपनी की दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। यह चार वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है, और इसमें ग्रैंड विटारा वाले इंजन विकल्प दिए गए हैं। काफी सारी समानताओं के अलावा दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की कीमत भी एक-दूसरे के करीब है, ऐसे में हमनें दोनों कार के वेरिएंट अनुसार प्राइस का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको अपने लिए सही गाड़ी चुनने में मदद मिलेगी:

माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट प्राइस

मारुति विक्टोरिस मारुति ग्रैंड विटारा अंतर एलएक्सआई एमटी - 10.50 लाख रुपये सिग्मा एमटी - 11.42 लाख रुपये (- 92,000 रुपये) वीएक्सआई एमटी - 11.80 लाख रुपये डेल्टा एमटी - 12.53 लाख रुपये (- 73,000 रुपये) वीएक्सआई एटी - 13.36 लाख रुपये डेल्टा एटी - 13.93 लाख रुपये (- 57,000 रुपये) जेडएक्सआई एमटी - 13.57 लाख रुपये जेटा एमटी - 14.67 लाख रुपये (- 1.1 लाख रुपये) जेडएक्सआई (ओ) एमटी - 14.08 लाख रुपये जेटा (ओ) एमटी - 15.27 लाख रुपये (- 1.19 लाख रुपये) जेडएक्सआई एटी - 15.13 लाख रुपये जेटा एटी - 16.07 लाख रुपये (- 94,000 रुपये) जेडएक्सआई (ओ) एटी - 15.64 लाख रुपये जेटा (ओ) एटी - 16.67 लाख रुपये (- 1.03 लाख रुपये) जेडएक्सआई प्लस एमटी - 15.24 लाख रुपये अल्फा एमटी - 16.14 लाख रुपये (- 90,000 रुपये) जेडएक्सआई प्लस एटी - 17.19 लाख रुपये अल्फा एटी - 17.54 लाख रुपये (- 35,000 रुपये) जेडएक्सआई प्लस एटी ऑल-व्हील-ड्राइव - 18.64 लाख रुपये अल्फा एटी ऑल-व्हील-ड्राइव - 19.04 लाख रुपये (- 40,000 रुपये) जेडएक्सआई प्लस (ओ) एमटी - 15.82 लाख रुपये अल्फा (ओ) एमटी - 16.74 लाख रुपये (- 92,000 रुपये) जेडएक्सआई प्लस (ओ) एटी - 17.77 लाख रुपये अल्फा (ओ) एटी - 18.14 लाख रुपये (- 37,000 रुपये) जेडएक्सआई प्लस (ओ) एटी ऑल-व्हील-ड्राइव - 19.22 लाख रुपये अल्फा (ओ) एटी ऑल-व्हील-ड्राइव - 19.64 लाख रुपये (- 42,000 रुपये)

जब आप मारुति विक्टोरिस के माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट का कंपेरिजन ग्रैंड विटारा के संबंधित वेरिएंट से करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि विक्टोरिस कार 1.19 लाख रुपये तक सस्ती है। हालांकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से लैस टॉपलाइन मॉडल जेडएक्सआई प्लस और ग्रैंड विटारा के संबंधित वेरिएंट की कीमत में अंतर सबसे कम 35,000 रुपये है।

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट प्राइस

मारुति विक्टोरिस मारुति ग्रैंड विटारा अंतर वीएक्सआई ई-सीवीटी - 16.38 लाख रुपये डेल्टा प्लस ई-सीवीटी - 16.99 लाख रुपये (- 61,000 रुपये) जेडएक्सआई ई-सीवीटी - 17.80 लाख रुपये जेटा प्लस ई-सीवीटी - 18.60 लाख रुपये (- 80,000 रुपये) जेडएक्सआई (ओ) ई-सीवीटी - 18.39 लाख रुपये जेटा प्लस (ओ) ई-सीवीटी - 19.20 लाख रुपये (- 81,000 रुपये) जेडएक्सआई प्लस ई-सीवीटी - 19.47 लाख रुपये अल्फा प्लस ई-सीवीटी - 19.92 लाख रुपये (- 45,000 रुपये) जेडएक्सआई प्लस (ओ) ई-सीवीटी - 19.99 लाख रुपये अल्फा प्लस (ओ) ई-सीवीटी - 20.52 लाख रुपये (- 53,000 रुपये)

एक बार फिर, विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट ग्रैंड विटारा से सस्ते हैं। इनकी कीमत में 81,000 रुपये तक का अंतर है, जबकि दोनों एसयूवी के सेकंड टॉप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की प्राइस में सबसे कम 45,000 रुपये का अंतर है।

सीएनजी वेरिएंट प्राइस

मारुति विक्टोरिस मारुति ग्रैंड विटारा अंतर एलएक्सआई एमटी सीएनजी - 11.50 लाख रुपये उपलब्ध नहीं – वीएक्सआई एमटी सीएनजी - 12.80 लाख रुपये डेल्टा एमटी सीएनजी - 13.48 लाख रुपये (- 68,000 रुपये) जेडएक्सआई एमटी सीएनजी - 14.57 लाख रुपये जेटा एमटी सीएनजी - 15.62 लाख रुपये (- 1.05 लाख रुपये)

सीएनजी लाइनअप में विक्टोरिस को एक अतिरिक्त वेरिएंट, खास एंट्री-लेवल वेरिएंट के रूप में सीधा और ज्यादा फायदा मिलता है। इसकी कीमत 11.50 लाख रुपये है, जो ग्रैंड विटारा के शुरुआती सीएनजी वेरिएंट से करीब 2 लाख रुपये कम है। दोनों एसयूवी के टॉप सीएनजी वेरिएंट के बीच अंतर एक लाख रुपये से थोड़ा ज्यादा है।

इंजन

दोनों मारुति कार में एक समान इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइव विकल्प दिए गए हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

मॉडल मारुति विक्टोरिस/ मारुति ग्रैंड विटारा इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी विकल्प पावर 116 पीएस (संयुक्त) 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 141 एनएम (हाइब्रिड) 137 एनएम 121.5 एनएम गियरबॉक्स* ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ ऑल-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

माइलेज

इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी विकल्प मारुति विक्टोरिस 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर 21.18 किलोमीटर प्रति लीटर (फ्रंट-व्हील-ड्राइव एमटी) / 21.06 किलोमीटर प्रति लीटर (फ्रंट-व्हील-ड्राइव एटी) / 19.07 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑल-व्हील-ड्राइव एटी) 27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम मारुति ग्रैंड विटारा 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर 21.11 किलोमीटर प्रति लीटर (फ्रंट-व्हील-ड्राइव एमटी) / 20.58 किलोमीटर प्रति लीटर (फ्रंट-व्हील-ड्राइव एटी) / 19.20 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑल-व्हील-ड्राइव एटी) 26.6 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

दोनों एसयूवी के टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन में एक पहलू जहां पर थोड़ा सा अंतर है, वह है इनका सर्टिफाइड माइलेज। हालांकि, आप रोड़ पर चलाते समय इनके माइलेज में ज्यादा अंतर की उम्मीद ना करें।

कंपेरिजन

मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा दोनों का मुकाबला कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, सिट्रोएन बसॉल्ट, टाटा कर्व और एमजी एस्टर से है।