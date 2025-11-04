2025 हुंडई वेन्यू : जानिए बुकिंग राशि, वेबसाइट, और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी

संशोधित: नवंबर 04, 2025 04:47 pm | स्तुति

हुंडई वेन्यू को भारत में पहला जनरेशन अपडेट मिला है जिसके चलते इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव हुए हैं और इसका साइज भी पहले से बढ़ गया है

2025 हुंडई वेन्यू भारत में 7.90 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) शुरूआती प्राइस पर लॉन्च हो गई है। इच्छुक ग्राहक नई हुंडई वेन्यू कार को 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ हुंडई की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। इस एसयूवी कार की डिलीवरी जल्द शुरू हो सकती है। यदि आप भी नई हुंडई वेन्यू को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे जुड़ी जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं :-

2025 हुंडई वेन्यू से जुड़ी जानकारी

नया जनरेशन अपडेट मिलने के साथ 2025 हुंडई वेन्यू कार अब अच्छी रोड प्रजेंस देती है। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई पहले से क्रमशः 48 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर ज्यादा है। इसमें हुंडई की नई डिजाइन थीम अपनाई गई है जो कि अल्कजार, क्रेटा और एक्सटर में भी मिलती है।

आगे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स के साथ क्वाड-बीम एलईडी हेडलाइट दी गई है। इसमें नई रेक्टेंगुलर ग्लॉस ब्लैक फ्रंट ग्रिल दी गई है जो कि एक्सटर और अल्कजार से इंस्पायर्ड लगती है। इस गाड़ी के आगे वाले बंपर की डिजाइन काफी दमदार है और इस पर सिल्वर स्किड प्लेट भी इंटीग्रेट की हुई है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें रेकेड ए-पिलर डिजाइन और चौड़ा व्हील आर्क दिया गया है जो कि एक्सटर से काफी मिलता जुलता लगता है। राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच एरोडायनामिक स्टाइल 5-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें नई डिजाइन की कनेक्टेड एलईडी टेललाइट और चौड़ा बंपर दिया गया है जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट इंटीग्रेटेड है।

क्या आप नई 2025 हुंडई वेन्यू का लुक देखना चाहते हैं? तो यह इमेज गैलरी देख सकते हैं।

2025 हुंडई वेन्यू का केबिन लेआउट पहले से एकदम नया है और इसमें अब डुअल-टोन ब्लू और ग्रे कलर थीम मिलती है। इसके केबिन का सबसे बड़ा हाइलाइट फीचर नया डुअल स्क्रीन सेटअप (इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए 12.3-इंच) है। इस गाड़ी में हुंडई लोगो के लिए मोर्स कोर्ड के साथ नई स्टीयरिंग व्हील और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है जिससे इसका केबिन अब काफी अपमार्केट लगता है।

इस एसयूवी कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ (सिंगल-पैन), रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर विंडो सनशेड, 4-वे पावर एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं। नई हुंडई वेन्यू कार में 8 नए फीचर्स दिए गए हैं जो इसमें पहली बार मिल रहे हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। हुंडई वेन्यू कार में लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है।

2025 हुंडई वेन्यू: इंजन ऑप्शन

नई हुंडई वेन्यू कार में पेट्रोल, टर्बो पेट्र्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (नया)

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

इसमें डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (एटी) ऑप्शनल दिया गया है। 2025 हुंडई वेन्यू के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन के बारे जानने के लिए यहां क्लिक करें।

2025 हुंडई वेन्यू : मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू की पूरी प्राइस लिस्ट जल्द सामने आएगी। नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा।