    हुंडई ने 2 बड़े लॉन्च की पुष्टि की: नई एमपीवी और ऑफ रोडिंग एसयूवी कार उतारेगी

    प्रकाशित: अक्टूबर 15, 2025 04:24 pm । सोनू

    हुंडई वित्तीय वर्ष 2030 तक 26 नई कार लॉन्च करेगी

    Hyundai MPV and Off-roader Confirmed

    नोट: इस खबर की फोटो केवल प्रतीकात्मक हैं।

    हुंडई इंडिया इन्वेस्टर मीट से बड़ी खबर यह है कि कोरियन कार कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए अपने फ्यूचर प्लान की घोषणा कर दी है। इनमें से एक प्रमुख घोषणा एक एमपीवी और एक ऑफ-रोडर को पेश करने की है, फिलहाल भारत में कंपनी की इन दोनों ही सेगमेंट में कोई कार उपलब्ध नहीं है। ये मॉडल कैसे होंगे और कब तक लॉन्च होंगे, इस बारे में हम रिपोर्ट में आगे बात करेंगे:

    नई हुंडई एमपीवी की पुष्टि!

    भारत के कार बाजार में एमपीवी सेगमेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इस सेगमेंट में लंबे समय से मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा इनोवा का दबदबा है। जल्द कोरियन कार कंपनी दो संभावनाओं के साथ इस सेगमेंट में कदम रख सकती है और माना जा रहा है कि एक किफायती प्रोडक्ट हो सकता है।

    हम क्या उम्मीद करते हैं? हमारी अटकलें।

    Hyundai MPV

    मारुति अर्टिगा और टोयोटा इनोवा के बीच एक बड़ी संभावना है, जहां हुंडई अपना प्रोडक्ट उतार सकती है। पहला विकल्प अपने सहयोगी ब्रांड की एमपीवी - किआ कैरेंस क्लाविस से मदद लेना है। यह आगामी एमपीवी जो मास मार्केट के लिए होगी, इसे क्लाविस पर तैयार किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस की तरह इस अपकमिंग हुंडई एमपीवी भी अलग स्टाइल के साथ पेश होगी।

    Hyundai Staria

    एक संभावना यह है कि हुंडई किआ कार्निवल और टोयोटा वेलफायर को टक्कर देने के लिए लग्जरी एमपीवी सेगमेंट पर फोकस करे। इससे स्टारिया एमपीवी को पेश किया जा सकता है, जिसे हुंडई अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बेच रही है। कार्निवल की तरह, स्टारिया में भी अनोखा और आलीशान डिजाइन, और ढेर सारे फीचर के साथ अपमार्केट केबिन है।

    एक ऑफ-रोडर भी आने वाली है!

    हुंडई एमपीवी कार के अलावा, कोरियन कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए एक ऑफ-रोडर की भी पुष्टि की है।

    हमें क्या उम्मीद है? हमारी अटकलें।

    Hyundai Santa Fe

    लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर एसयूवी सेगमेंट में फिलहाल सीमित प्रोडक्ट हैं, और वर्तमान में यहां महिंद्रा थार और महिंद्रा थार रॉक्स का दबदबा है। हुंडई ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह क्या लॉन्च करने की योजना बना रही है, लेकिन अगर वह महिंद्रा ऑफ रोडर को टक्कर देने के लिए कोई गाड़ी लाती है, तो हुंडई के लिए यह काफी फायदेमंद होगा। एक संभावना यह भी है कि कंपनी ज्यादा प्रीमियम रूख अपनाए और टोयोटा फॉर्च्यूनर व अपकमिंग एमजी मैजेस्टर जैसी बड़ी एसयूवी कार की टक्कर में अपनी गाड़ी उतारे।

    हुंडई इस सेगमेंट में ज्यादा फायदा उठा सकती है और लाइफस्टाइल एसयूवी खरीदारों के लिए ऑल-व्हील ड्राइव क्षमता के साथ कई इंजन, लंबी फीचर लिस्ट और दमदार डिजाइन की पेशकश कर सकती है।

    हुंडई से और क्या उम्मीद करें?

    Hyundai Venue, Genesis

    इन नए प्रोडक्ट के अलावा, हुंडई इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2030 तक 26 नए मॉडल, अलग-अलग सेगमेंट में 8 हाइब्रिड, और जेनेसिस लग्जरी ब्रांड को पेश करने की योजना बनाई है। इस रोमांचक खबर के बारे में अधिक जानने के लिए हुंडई फ्यूचर प्लान की पूरी कवरेज पढ़ें

    कंपनी दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है। इसे 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसकी फोटो लीक हो गई है।

