    2025 हुंडई वेन्यू की फोटो लीक हुई: छोटी क्रेटा या बड़ी एक्सटर कैसी दिखती है ये एसयूवी कार?

    प्रकाशित: अक्टूबर 15, 2025 12:29 pm । सोनू

    यह कहना गलत नहीं होगा कि वेन्यू का डिजाइन इनसे काफी प्रेरित है

    2025 Hyundai Venue Leaked

    2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी कार भारत में 4 नवंबर को लॉन्च होगी, लेकिन उससे पहले साउथ कोरिया में इसकी फोटो लीक हुई है। किसी भी जनरेशन अपडेट की तरह, 2025 वेन्यू के बाहरी डिजाइन में बड़े बदलाव और कई नए फीचर दिए गए हैं। हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल के डिजाइन के बारे में विस्तार से जानेंगे आगे:

    2025 हुंडई वेन्यू: एक्सटीरियर डिजाइन

    यह बिलकुल साफ है कि 2025 वेन्यू का डिजाइन एक्सटर, क्रेटा और अल्कजार से काफी प्रेरित है।

    2025 Hyundai Venue
    2025 Hyundai Venue

    इसका आगे का डिजाइन नया है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक पेनल पर पूरी चौड़ाई तक एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप दी गई है जो सी आकार की डीआरएल में मिली हुई है। हुंडई लोगो अब हुड पर पोजिशन किया गया है, जिसमें शार्प क्रीज है। इसके नीचे अल्कजार की याद दिलाने वाली एक रेक्टांगुलर ग्रिल है और इसके दोनों तरफ चौकोर एलईडी हेडलाइटें लगी है। एक मोटी सिल्वर स्किट प्लेट आगे का लुक पूरा करती है।

    2025 Hyundai Venue

    हालांकि मौजूदा वेन्यू साइड से ज्यादा गोल दिखती थी, जबकि दूसरी जनरेशन कार को यहां से बॉक्सी लुक दिया गया है। इसमें तिरछा ए पिलर, व्हील आर्क पर दमदार हंच (एक्सटर की तरह), और भारी ब्लैक क्लेडिंग दी गई है जो इसे दमदार लुक देती है। अलॉय व्हील (क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे) में 5-स्पोक डिजाइन और फंकी दिखने वाले एयरो कवर हैं। यहां तक कि पीछे वाले सी-पिलर को भी नया डिजाइन दिया गया है और अब इसमें कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर ट्रिम (क्रेटा जैसा) के साथ रियर क्वार्टर ग्लास है।

    2025 Hyundai Venue Rear

    पीछे का डिजाइन ज्यादा सिंपल है। इसमें पतली कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जिसके ठीक नीच ‘वेन्यू’ नाम लिखा हुआ है। काले और सिल्वर एलिमेंट्स के साथ दमदार बंपर इसके ओवरऑल लुक को पूरा करता है।

    2025 हुंडई वेन्यू: केबिन डिजाइन

    2025 हुंडई वेन्यू की फोटो को गौर से देखने पर इसमें ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट डैशबोर्ड और नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील नजर आता है। इससे पहले दिखी तस्वीरों से हुंडई क्रेटा जैसी ड्यूल डिस्प्ले की पुष्टि हुई थी। इसमें सिंगल-पैन सनरूफ और फैब्रिक फिनिश सीटें भी देखी जा सकती है।

    2025 हुंडई वेन्यू: फीचर और सेफ्टी

    यह साफ है कि मौजूदा वेन्यू अब मुकाबले में मौजूद कारों से पिछड़ रही है और हुंडई इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। भारतीय मॉडल में आगे वेंटिलेटेड सीटें, बड़ी डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, अपग्रेड लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    इसके अलावा, इसमें पहले की तरह एक वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और कीलेस एंट्री जैसे फीचर मिलना जारी रह सकते हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

    2025 हुंडई वेन्यू: संभावित इंजन

    भारत में इसके इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं, इसमें पहले वाले पेट्रोल, डीजल और टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलना जारी रह सकता है। हालांकि, हुंडई इसमें किआ सिरोस और किआ सोनेट की तरह डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दे सकती है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

     

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी 

    6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी (संभावित) 

    2025 हुंडई वेन्यू: संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है, इसकी वर्तमान में प्राइस 7.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) से शुरू होती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट/सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से रहेगा।

    फोटो क्रेडिट

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

