ये हैं अक्टूबर 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार
मारुति ने इस त्योहारी सीजन में अपनी पकड़ मजबूत की, और इस लिस्ट में दस में से सात स्थान हासिल किए!
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2026 का त्योहारी सीजन भारत के कार बाजार के लिए अब तक का सबसे शानदार सीजन रहा है, जिसमें अक्टूबर 2026 में होलसेल डिस्पैच का आंकड़ा 5 लाख यूनिट पार कर गया। हालांकि सितंबर में भी ग्रोथ का ट्रेंड दिखा, लेकिन अक्टूबर में दिवाली जैसे त्योहार इसे साल का सबसे फायदेमंद समय बनाते हैं, क्योंकि हर कार कंपनी खरीदार की पसंद का फायदा उठाने के लिए डिस्पैच और प्रोडक्ट रिफ्रेश को ज्यादा से ज्यादा करना चाहती है।
यहां हमने अक्टूबर 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी एक नजर डालिए:
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार
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रैंक
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मॉडल
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अक्टूबर 2026
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सितंबर 2026
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अक्टूबर 2025
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मासिक ग्रोथ (%)
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सालाना ग्रोथ (%)
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1
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मारुति वैगन आर
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23,747
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18,835
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18,970
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+ 26 %
|
+ 25 %
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2
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मारुति ब्रेजा
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22,436
|
15,685
|
12,072
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+ 43 %
|
+ 86 %
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3
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टाटा नेक्सन (आईसीई+ईवी)
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21,966
|
20,456
|
22,083
|
+ 7 %
|
(- 1) %
|
4
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मारुति बलेनो
|
20,919
|
25,392
|
16,873
|
(- 18) %
|
+ 24 %
|
5
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मारुति डिजायर
|
20,649
|
17,754
|
20,791
|
+ 16 %
|
(-1) %
|
6
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मारुति अर्टिगा
|
20,641
|
16,911
|
20,087
|
+ 22 %
|
+ 3 %
|
7
|
टाटा पंच (आईसीई+ईवी)
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20,525
|
20,333
|
16,810
|
+ 1 %
|
+ 22 %
|
8
|
मारुति फ्रॉन्क्स
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20,014
|
19,282
|
17,003
|
+ 6 %
|
+ 18 %
|
9
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महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन + क्लासिक)
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19,353
|
17,313
|
17,880
|
+ 12 %
|
+ 8 %
|
10
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मारुति स्विफ्ट
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18,866
|
17,399
|
15,542
|
+ 8 %
|
+ 21 %
- अक्टूबर 2026 में वैगन आर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में पहले नंबर पर रही। इसकी डिमांड मासिक आधार पर 26 प्रतिशत और सालाना आधार पर 25 बढ़ी है। वैगन आर लंबे समय से पहली बार कार खरीदने वालों की पसंदीदा गाड़ी रही है और कमर्शियल सेगमेंट में भी इसकी अच्छी पकड़ है।
- दूसरे नंबर पर फेसलिफ्ट मारुति ब्रेजा है, जिसकी मासिक ग्रोथ में 43 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और सालाना ग्रोथ में 86 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, जिससे यह अपने सभी कॉम्पिटिटर से आगे रही।
- टाटा नेक्सन 22,000 यूनिट के आंकड़े से बस थोड़ा पीछे रही, इसकी मासिक ग्रोथ 7 प्रतिशत के साथ फ्लेट रही। ध्यान दें कि इसकी बिक्री में नेक्सन ईवी की सेल्स भी शामिल हैं।
- मासिक ग्रोथ में 18 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, मारुति बलेनो लगभग 21,000 यूनिट के साथ चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही। हालांकि, इसके हालिया फेसलिफ्ट इसकी सालाना आधार पर बिक्री 24 प्रतिशत बढ़ी है।
- इसके बाद मारुति डिजायर थी, जिसकी मासिक ग्रोथ लगातार 16 प्रतिशत है। हालांकि इसकी सालाना आधार पर डिमांड में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- मारुति अर्टिगा की डिजायर से सिर्फ 8 यूनिट कम बिकी। यह 22 प्रतिशत मासिक ग्रोथ के साथ छठवें नंबर पर रही। डिजायर की तरह, अर्टिगा भी प्राइवेट और कमर्शियल ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है।
- टाटा पंच इस लिस्ट में चार पायदान नीचे खिसककर सातवें स्थान पर आ गई। इसकी मासिक ग्रोथ फ्लेट रही, सालाना आधार पर इसकी डिमांड 22 प्रतिशत बढ़ी है। इसकी बिक्री में टाटा पंच ईवी की सेल्स भी शामिल है।
- मारुति ने फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर की 20,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं, जिससे मासिक ग्रोथ में 6 प्रतिशत और सालाना आधार पर डिमांड 18 प्रतिशत बढ़ी। जल्द इस एसयूवी कार का फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यह कार कंपनी की सबसे मजबूत परफॉर्मर में से एक बनी हुई है।
- महिंद्रा स्कॉर्पियो ट्विन्स नौवें नंबर पर रहीं और इनकी सेल्स मासिक आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ी है। फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन ने सालाना आधार पर डिमांड 8 प्रतिशत बढ़ाई है, जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक सेमी-अर्बन और रूरल मार्केट में एक पॉपुलर ऑप्शन बनी हुई है।
- इस लिस्ट में सबसे आखिर में मारुति स्विफ्ट है, इसकी मासिक ग्रोथ 8 प्रतिशत रही, जबकि सालाना आधार पर बिक्री 21 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे यह अपने सेगमेंट में टॉप पर रही।