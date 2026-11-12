ये हैं अक्टूबर 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार

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published on नवंबर 12, 2026 15:04 ist

Nov 12, 2026 15:04 IST

last updated on Nov 12, 2026 15:04 IST

Nov 12, 2026 15:04 IST

published on Nov 12, 2026 15:04 IST

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2026 का त्योहारी सीजन भारत के कार बाजार के लिए अब तक का सबसे शानदार सीजन रहा है, जिसमें अक्टूबर 2026 में होलसेल डिस्पैच का आंकड़ा 5 लाख यूनिट पार कर गया। हालांकि सितंबर में भी ग्रोथ का ट्रेंड दिखा, लेकिन अक्टूबर में दिवाली जैसे त्योहार इसे साल का सबसे फायदेमंद समय बनाते हैं, क्योंकि हर कार कंपनी खरीदार की पसंद का फायदा उठाने के लिए डिस्पैच और प्रोडक्ट रिफ्रेश को ज्यादा से ज्यादा करना चाहती है।

यहां हमने अक्टूबर 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी एक नजर डालिए:

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार

रैंक मॉडल अक्टूबर 2026 सितंबर 2026 अक्टूबर 2025 मासिक ग्रो​थ (%) सालाना ग्रोथ (%) 1 मारुति वैगन आर 23,747 18,835 18,970 + 26 % + 25 % 2 मारुति ब्रेजा 22,436 15,685 12,072 + 43 % + 86 % 3 टाटा नेक्सन (आईसीई+ईवी) 21,966 20,456 22,083 + 7 % (- 1) % 4 मारुति बलेनो 20,919 25,392 16,873 (- 18) % + 24 % 5 मारुति डिजायर 20,649 17,754 20,791 + 16 % (-1) % 6 मारुति अर्टिगा 20,641 16,911 20,087 + 22 % + 3 % 7 टाटा पंच (आईसीई+ईवी) 20,525 20,333 16,810 + 1 % + 22 % 8 मारुति फ्रॉन्क्स 20,014 19,282 17,003 + 6 % + 18 % 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन + क्लासिक) 19,353 17,313 17,880 + 12 % + 8 % 10 मारुति स्विफ्ट 18,866 17,399 15,542 + 8 % + 21 %

अक्टूबर 2026 में वैगन आर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में पहले नंबर पर रही। इसकी डिमांड मासिक आधार पर 26 प्रतिशत और सालाना आधार पर 25 बढ़ी है। वैगन आर लंबे समय से पहली बार कार खरीदने वालों की पसंदीदा गाड़ी रही है और कमर्शियल सेगमेंट में भी इसकी अच्छी पकड़ है।